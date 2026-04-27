El choque entre el líder de la Ligue 1 y vigente campeón de la Champions League frente al flamante campeón de la Bundesliga, que llega tras eliminar al Real Madrid en cuartos de final, promete ser una final anticipada entre los dos grandes aspirantes a conquistar la Orejona. PSG-Bayern se enfrentan este martes 24 de abril, a partir de las 21 horas local, desde el Parque de los Príncipes en la ciudad de París . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto la lista de canales de TV y streaming online que están disponibles para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.

El PSG llega en un gran momento competitivo luego de firmar una eliminatoria impecable ante Liverpool, al que superó con un global de 4-0 y sin conceder goles. El conjunto parisino ha reforzado su perfil como un equipo sólido en defensa, eficiente en ataque y capaz de sostener la presión en escenarios de alta exigencia, una combinación que lo convierte en un candidato serio en Europa.

Enfrente estará un Bayern Múnich que avanzó tras una serie de alto voltaje frente al Real Madrid, con un global de 6-4 y actuaciones determinantes de Harry Kane y Aleksandar Pavlović. El equipo alemán, además, cuenta con una ventaja estadística relevante: ha ganado 8 de los últimos 11 duelos frente al PSG, un antecedente que alimenta su confianza de cara a un cruce que promete máxima intensidad.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Bayern-PSG en vivo por la primera semifinal de la UEFA Champions League 2026. (Foto: INA FASSBENDER / AFP / Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver PSG-Bayern EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

El PSG vs Bayern Múnich de este martes 28 de abril (ida de semifinal de Champions 2025‑26) se verá principalmente por las señales oficiales de derechos de UEFA en cada región: ESPN/Disney+ en casi toda Latinoamérica, DAZN en EE. UU. en español, y operadores habituales en Europa como Orange/DAZN según país.

País / región Canal de TV (lineal) Streaming / app principal Estados Unidos (español) No siempre en TV tradicional; señal en plataformas OTT DAZN (derechos Champions en español 2025‑26) Puerto Rico TUDN (cable), algunos partidos por canales de TV paga ViX Plus, Amazon Prime Video, Paramount+ según operador México TNT Sports en TV de cable (según programación del día) Max (antes HBO Max) y/o Caliente TV / FOX Online, Amazon Prime Video (según derechos locales) Guatemala ESPN (señal genérica para Centroamérica) Disney+ (Plan con deportes / Disney+ Premium, antes Star+) El Salvador ESPN Disney+ Honduras ESPN Disney+ Nicaragua ESPN Disney+ Costa Rica ESPN Disney+ Panamá ESPN Disney+ Colombia ESPN Disney+ Perú ESPN Disney+ Ecuador ESPN Disney+ Bolivia ESPN Disney+ Chile ESPN Disney+ Argentina ESPN Disney+ Uruguay ESPN Disney+ Paraguay ESPN Disney+ Brasil Canais esportivos locales (TNT Sports/Space o similares según contrato vigente) Max / plataformas brasileñas con derechos UEFA España Movistar Plus+ (dial Champions) o DAZN (según paquete contratado) Apps de Movistar Plus+ y/o DAZN Francia Canales con paquete UEFA (Canal+, RMC Sport, beIN Sports según temporada) Apps propias de Canal+, RMC o beIN Alemania DAZN / Prime Video / canales en abierto según el contrato DAZN, Amazon Prime Video Reino Unido TNT Sports (antes BT Sport) Discovery+/Max o app TNT Sports Italia Sky Sport / Mediaset (según acuerdo) Now TV / plataformas de Sky

Latinoamérica (Centro y Sudamérica)

En Latinoamérica hispana (Centroamérica y Sudamérica, excepto México y Brasil) la Champions 2025‑26 se transmite por ESPN en TV y Disney+ (paquete deportivo) en streaming.

Medios deportivos de la región indican expresamente que el PSG vs Bayern de este martes 28/04 va por ESPN y Disney+ a las 14:00 de Colombia (16:00 Argentina, aprox.).

Estados Unidos y México

En Estados Unidos, la Champions 2025‑26 en español se ve en vivo y en streaming por DAZN, que ofrece una selección de los mejores partidos para el público latino, incluyendo las semifinales.

En México, los derechos de Champions se reparten entre Caliente TV/FOX Online, Max y TNT Sports en cable; varios partidos importantes también se ofrecen vía Amazon Prime Video según acuerdos de la temporada.

España y otros europeos

En España, operadores como Movistar Plus+, DAZN y Orange TV comercializan los derechos de Champions; Orange TV promociona las semifinales PSG‑Bayern y Atlético‑Arsenal “en directo”.

En Francia, Alemania, Italia y Reino Unido el partido se ve por las señales nacionales con derechos UEFA vigentes (Canal+/RMC/beIN en Francia, DAZN/Prime en Alemania, Sky/Mediaset en Italia, TNT Sports en Reino Unido).

¿A qué hora juega PSG-Bayern por la UEFA Champions League?

El PSG vs Bayern (ida de semifinal de Champions) se juega el martes 28 de abril de 2026 a las 21:00 hora local de París.

México (CDMX): 13:00.

Perú: 14:00.

Colombia: 14:00.

Ecuador: 14:00.

Bolivia: 15:00.

Venezuela: 15:00.

Chile: 16:00.

Argentina: 16:00.

Uruguay: 16:00.

Paraguay: 16:00.

Brasil (Brasilia): 16:00.

Estados Unidos (ET – Miami, Nueva York): 15:00.

Estados Unidos (CT – Chicago, Houston): 14:00 (misma franja que Perú/Colombia).

Estados Unidos (PT – Los Ángeles): 12:00.

España: 21:00.

Francia (París): 21:00.

Alemania: 21:00.

Italia: 21:00.

Reino Unido (Londres): 20:00.