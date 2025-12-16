La final de la Copa Intercontinental 2025 entre PSG y Flamengo se juega el miércoles 17 de diciembre de 2025 en el Estadio Ahmad bin Ali, en Al Rayyan (Qatar), a las 11:00 horas del Centro de México (14:00 en Argentina, Brasil y Chile, 12:00 en Perú, Colombia y Ecuador). Se trata de un partido único: si hay empate tras los 90 minutos, se disputará prórroga y, de ser necesario, tanda de penales. Sigue los detalle de la previa y la transmisión del partido en vivo y en directo.

El conjunto parisino no llega con la perfección implacable de la temporada pasada, pero mantiene encendida una llama poderosa. Luis Enrique y los suyos han rodeado esta final en rojo intenso, conscientes de que Catar, tierra de sus propietarios, puede convertirse en el escenario donde se abra la puerta definitiva hacia la gloria. El técnico español persigue algo más que un trofeo: sueña con entrar en un club casi inaccesible, junto a Pep Guardiola y Hansi Flick, como uno de los pocos entrenadores capaces de firmar un sextete y marcar una era.

Pero Luis Enrique no vive de estadísticas ni de homenajes futuros. Su mente está en el césped, en los duelos, en las miradas de sus jugadores antes del pitido inicial. Quiere una victoria que no deje dudas, que devuelva al PSG ese aura de miedo que pesa sobre los rivales incluso antes de jugar. Y sabe que enfrente no habrá un mero invitado. Flamengo llega con el orgullo de campeón de Brasil, de América y de un pueblo que lo sigue con devoción, un club que atrae estrellas y que ha aprendido a convertir la exigencia en combustible emocional.

Felipe Luis, al frente del conjunto brasileño, asume el papel de humilde ante un gigante, pero su discurso esconde una férrea determinación. Sabe que deberán correr, sufrir, resistir, pero también que en una final cada minuto puede girar la historia a su favor. Tanto Flamengo como PSG cargan con las espinas recientes del Mundial de Clubes, tropiezos que ahora se transforman en hambre de revancha. Y cuando el balón comience a rodar, el prestigio o las dudas quedarán atrás: solo quedarán once contra once, un estadio en vilo y la promesa silenciosa de que, para uno de los dos, esta noche será recordada para siempre.

¿Dónde ver PSG vs. Flamengo EN VIVO EN DIRECTO por final de la Copa Intercontinental 2025?

En México, transmisión del partido entre París Saint-Germain y Flamengo se verá de forma gratuita a través del servicio streaming de DAZN. Como segunda opción, tiene la plataforma de FIFA+.

Por otro lado, en los Estados Unidos, la Gran Final de la Copa Intercontinental 2025 se verá a través de Fanatiz USA, beIN SPORTS en español e inglés, fuboTV, DirecTV Sports y beIN SPORTS CONNECT.

En Sudamérica, se verá en DIRECTV Sports y DGO.

¿A qué hora juega París Saint-Germain vs. Flamengo por la final de la Copa Intercontinental 2025?

El duelo entre París Saint-Germain y Flamengo por la Gran Final de la Copa Intercontinental 2025 empieza a las 11:00 horas del Tiempo de Centro de México (12 p.m. ET / 9 a.m. PT en los Estados Unidos) este miércoles 17 de diciembre en el Estadio Ahmed bin Ali, en Al Rayyan, Catar.

Horarios en el mundo

11:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala

12:00 horas en Panamá, Perú, Ecuador, Colombia, Canadá y Cuba

13:00 horas en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana

14:00 horas en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil

Horarios en Estados Unidos

12 p.m. ET

11 a.m. CT

10 a.m. MT

9 a.m. PT

Formaciones probables del PSG vs. Flamengo por la Final de la Copa Intercontinental 2025

El París Saint-Germain salta al campo con Safonov en la portería; una línea defensiva formada por Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho y Nuno Mendes. En el medio juegan Joao Neves, Vitinha y Fabián Ruiz, mientras que en ataque el tridente lo componen Barcola, Gonçalo Ramos y Kvaratskhelia.

Flamengo forma con Rossi bajo los tres palos; Varela, Danilo, Pereira y Alex Sandro en defensa. En el centro del campo estarán Pulgar, Jorginho y Giorgian de Arrascaeta, dejando en la delantera a Carrascal, Plata y Cebolinha como encargados de generar el peligro ofensivo.

