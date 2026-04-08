Por la ida de los cuartos de de final de la Champions League, el PSG y el Liverpool chocarán este miércoles 8 de abril en el Parque de los Príncipes. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.
Es necesario mencionar que el cuadro francés afrontará esta instancia luego de haber vencido 8-2 al Chelsea en el global de los octavos de final. El equipo inglés, por otro lado, llegó a los cuartos de final tras ganar 4-1 en el global al Galatasaray.
¿A qué hora ver EN VIVO el PSG - Liverpool en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego PSG - Liverpool por la Champions League este miércoles 8 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el PSG - Liverpool?
Este miércoles 8 de abril se podrá ver el PSG - Liverpool por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- México: FOX One
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
- Francia: Canal+ France, Free, myCANAL, Canal+ Live 1
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Max Brasil
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte