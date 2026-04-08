Por la ida de los cuartos de de final de la Champions League, el PSG y el Liverpool chocarán este miércoles 8 de abril en el Parque de los Príncipes. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.

Es necesario mencionar que el cuadro francés afrontará esta instancia luego de haber vencido 8-2 al Chelsea en el global de los octavos de final. El equipo inglés, por otro lado, llegó a los cuartos de final tras ganar 4-1 en el global al Galatasaray.

El partido PSG - Liverpool por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el PSG - Liverpool en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego PSG - Liverpool por la Champions League este miércoles 8 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el PSG - Liverpool?

Este miércoles 8 de abril se podrá ver el PSG - Liverpool por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, ViX

México: FOX One

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

Francia: Canal+ France, Free, myCANAL, Canal+ Live 1

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany

Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina

Brasil: Max Brasil

Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte