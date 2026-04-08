Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite PSG - Liverpool EN VIVO por la Champions League. (Foto: Composición Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite PSG - Liverpool EN VIVO por la Champions League. (Foto: Composición Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Por la ida de los cuartos de de final de la Champions League, el PSG y el Liverpool chocarán este miércoles 8 de abril en el Parque de los Príncipes. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.

Es necesario mencionar que el cuadro francés afrontará esta instancia luego de haber vencido 8-2 al Chelsea en el global de los octavos de final. El equipo inglés, por otro lado, llegó a los cuartos de final tras ganar 4-1 en el global al Galatasaray.

El partido PSG - Liverpool por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)
El partido PSG - Liverpool por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el PSG - Liverpool en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego PSG - Liverpool por la Champions League este miércoles 8 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 3:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 2:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 1:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 12:00 pm
  • México (CDMX): 1:00 pm
  • España: 9:00 pm
  • Puerto Rico: 3:00 pm
  • República Dominicana: 3:00 pm
  • Panamá: 2:00 pm
  • Costa Rica: 1:00 pm
  • El Salvador: 1:00 pm
  • Guatemala: 1:00 pm
  • Honduras: 1:00 pm
  • Nicaragua: 1:00 pm
  • Argentina: 4:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 4:00 pm
  • Uruguay: 4:00 pm
  • Chile (Santiago): 4:00 pm
  • Paraguay: 4:00 pm
  • Bolivia: 3:00 pm
  • Venezuela: 3:00 pm
  • Ecuador: 2:00 pm
  • Perú: 2:00 pm
  • Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el PSG - Liverpool?

Este miércoles 8 de abril se podrá ver el PSG - Liverpool por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: Paramount+, ViX
  • México: FOX One
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
  • Francia: Canal+ France, Free, myCANAL, Canal+ Live 1
  • Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
  • Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Brasil: Max Brasil
  • Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
  • El Salvador: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
  • Nicaragua: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
  • República Dominicana: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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