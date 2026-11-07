El líder quiere seguir en lo más alto de la tabla pero los felinos aún sueñan con alcanzar los playoffs. Este sábado 7 de noviembre, desde el Estadio Olímpico Universitario, no te pierdas el juego de Pumas UNAM vs. Club América EN VIVO por la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, revisa los horarios y dónde ver Pumas UNAM vs. Club América minuto a minuto .

El América llega como líder del campeonato, ubicado en el primer lugar con 29 puntos, producto de ocho victorias, cinco empates y dos derrotas. Por su parte, Pumas ocupa el décimo puesto con 20 unidades, tras conseguir cinco triunfos, cinco empates y cinco derrotas, por lo que necesita sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación directa.

Horarios del partido Pumas vs. América por Liga MX 2026

Pumas UNAM recibirá al Club América este sábado 7 de noviembre de 2026, en una nueva edición del Clásico Capitalino, correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario y está programado para comenzar a las 9:10 p. m. (tiempo del centro de México). Las Águilas buscarán defender el liderato, mientras que los universitarios intentarán conseguir una victoria importante para acercarse a los puestos de clasificación.

Los aficionados que sigan el Clásico Capitalino desde Estados Unidos podrán disfrutar del partido el sábado 7 de noviembre. El inicio está previsto para las 10:00 p. m. ET (hora del Este), 9:00 p. m. CT (hora del Centro), 8:00 p. m. MT (hora de la Montaña) y 7:00 p. m. PT (hora del Pacífico). Estos horarios corresponden a las zonas horarias estadounidenses vigentes en la fecha del encuentro.

¿Dónde ver el juego Pumas vs. América EN VIVO por Liga MX 2026?

El Clásico Capitalino entre Pumas y América se podrá disfrutar EN VIVO a través de Canal 5 y TUDN, mientras que los aficionados también tendrán la opción de seguirlo mediante ViX , la plataforma de streaming de TelevisaUnivision. De esta manera, los seguidores de ambos equipos podrán elegir entre la televisión abierta, la televisión de paga y el servicio digital para no perderse este importante compromiso de la Liga MX.

Los aficionados que se encuentren en territorio estadounidense podrán seguir el partido EN VIVO por Univision y TUDN, además de las opciones digitales de ViX, TUDN.com y la aplicación de TUDN. La transmisión está programada para comenzar junto con el encuentro, a las 10:00 p. m. ET, permitiendo disfrutar de una nueva edición del Clásico Capitalino desde Estados Unidos.

Pumas UNAM vs. Club América: alineaciones probables

Pumas UNAM: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Rodrigo López; Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, César Huerta; Robert Morales y Juninho.

Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Rodrigo López; Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, César Huerta; Robert Morales y Juninho. Club América: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Santiago Ramos Mingo, Cristian Borja; Israel Reyes, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Óscar Perea; Henry Martín.