El líder quiere seguir en lo más alto de la tabla pero los felinos aún sueñan con alcanzar los playoffs. Este sábado 7 de noviembre, desde el Estadio Olímpico Universitario, no te pierdas el juego de Pumas UNAM vs. Club América EN VIVO por la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, revisa los horarios y dónde ver Pumas UNAM vs. Club América minuto a minuto.
El América llega como líder del campeonato, ubicado en el primer lugar con 29 puntos, producto de ocho victorias, cinco empates y dos derrotas. Por su parte, Pumas ocupa el décimo puesto con 20 unidades, tras conseguir cinco triunfos, cinco empates y cinco derrotas, por lo que necesita sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación directa.
Horarios del partido Pumas vs. América por Liga MX 2026
Pumas UNAM recibirá al Club América este sábado 7 de noviembre de 2026, en una nueva edición del Clásico Capitalino, correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario y está programado para comenzar a las 9:10 p. m. (tiempo del centro de México). Las Águilas buscarán defender el liderato, mientras que los universitarios intentarán conseguir una victoria importante para acercarse a los puestos de clasificación.
Los aficionados que sigan el Clásico Capitalino desde Estados Unidos podrán disfrutar del partido el sábado 7 de noviembre. El inicio está previsto para las 10:00 p. m. ET (hora del Este), 9:00 p. m. CT (hora del Centro), 8:00 p. m. MT (hora de la Montaña) y 7:00 p. m. PT (hora del Pacífico). Estos horarios corresponden a las zonas horarias estadounidenses vigentes en la fecha del encuentro.
¿Dónde ver el juego Pumas vs. América EN VIVO por Liga MX 2026?
El Clásico Capitalino entre Pumas y América se podrá disfrutar EN VIVO a través de Canal 5 y TUDN, mientras que los aficionados también tendrán la opción de seguirlo mediante ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision. De esta manera, los seguidores de ambos equipos podrán elegir entre la televisión abierta, la televisión de paga y el servicio digital para no perderse este importante compromiso de la Liga MX.
Los aficionados que se encuentren en territorio estadounidense podrán seguir el partido EN VIVO por Univision y TUDN, además de las opciones digitales de ViX, TUDN.com y la aplicación de TUDN. La transmisión está programada para comenzar junto con el encuentro, a las 10:00 p. m. ET, permitiendo disfrutar de una nueva edición del Clásico Capitalino desde Estados Unidos.
Pumas UNAM vs. Club América: alineaciones probables
- Pumas UNAM: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Rodrigo López; Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, César Huerta; Robert Morales y Juninho.
- Club América: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Santiago Ramos Mingo, Cristian Borja; Israel Reyes, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Óscar Perea; Henry Martín.