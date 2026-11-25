Por la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2026, Rayados de Monterrey y Club América se enfrentarán en el Estadio BBVA este miércoles 25 de noviembre. Como el duelo es imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Rayados de Monterrey - Club América por la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Rayados de Monterrey - Club América en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el partido Rayados de Monterrey - Club América por la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2026 este miércoles 25 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el duelo en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:00 pm

Estados Unidos (CT): 9:00 pm

Estados Unidos (MT): 8:00 pm

Estados Unidos (PT): 7:00 pm

México (CDMX): 9:00 pm

España: 4:00 am del jueves 26 de noviembre

Puerto Rico: 11:00 pm

Panamá: 10:00 pm

Costa Rica: 9:00 pm

República Dominicana: 11:00 pm

El Salvador: 9:00 pm

Guatemala: 9:00 pm

Honduras: 9:00 pm

Nicaragua: 9:00 pm

Argentina: 12:00 am del jueves 26 de noviembre

Brasil (Brasilia): 12:00 am del jueves 26 de noviembre

Uruguay: 12:00 am del jueves 26 de noviembre

Chile (Santiago): 12:00 am del jueves 26 de noviembre

Paraguay: 12:00 am del jueves 26 de noviembre

Bolivia: 11:00 pm

Venezuela: 11:00 pm

Ecuador: 10:00 pm

Perú: 10:00 pm

Colombia: 10:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Rayados de Monterrey - Club América?

Este miércoles 25 de noviembre se podrá ver el partido Rayados de Monterrey - Club América por la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran duelo, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, UniMás, Univision NOW, ViX

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX México, Layvtime

Puerto Rico: UniMás, ViX, NAICOM

Costa Rica: TUDN

El Salvador: TUDN

Guatemala: TUDN

Honduras: TUDN

Panamá: TUDN