Por la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2026, Rayados de Monterrey y Club América se enfrentarán en el Estadio BBVA este miércoles 25 de noviembre. Como el duelo es imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido Rayados de Monterrey - Club América en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el partido Rayados de Monterrey - Club América por la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2026 este miércoles 25 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el duelo en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 10:00 pm
- Estados Unidos (CT): 9:00 pm
- Estados Unidos (MT): 8:00 pm
- Estados Unidos (PT): 7:00 pm
- México (CDMX): 9:00 pm
- España: 4:00 am del jueves 26 de noviembre
- Puerto Rico: 11:00 pm
- Panamá: 10:00 pm
- Costa Rica: 9:00 pm
- República Dominicana: 11:00 pm
- El Salvador: 9:00 pm
- Guatemala: 9:00 pm
- Honduras: 9:00 pm
- Nicaragua: 9:00 pm
- Argentina: 12:00 am del jueves 26 de noviembre
- Brasil (Brasilia): 12:00 am del jueves 26 de noviembre
- Uruguay: 12:00 am del jueves 26 de noviembre
- Chile (Santiago): 12:00 am del jueves 26 de noviembre
- Paraguay: 12:00 am del jueves 26 de noviembre
- Bolivia: 11:00 pm
- Venezuela: 11:00 pm
- Ecuador: 10:00 pm
- Perú: 10:00 pm
- Colombia: 10:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Rayados de Monterrey - Club América?
Este miércoles 25 de noviembre se podrá ver el partido Rayados de Monterrey - Club América por la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran duelo, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, UniMás, Univision NOW, ViX
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX México, Layvtime
- Puerto Rico: UniMás, ViX, NAICOM
- Costa Rica: TUDN
- El Salvador: TUDN
- Guatemala: TUDN
- Honduras: TUDN
- Panamá: TUDN