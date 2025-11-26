La Liguilla del Torneo Apertura 2025 está lista para encender motores, y uno de los duelos más esperados en la ida de los cuartos de final será el Monterrey vs América , un enfrentamiento que promete emociones fuertes desde el primer minuto. El duelo reúne a dos planteles de primer nivel que llegan con la mira puesta en la gran final, la misma que disputaron el año pasado en el cierre del Apertura 2024. El Estadio BBVA será el escenario donde Rayados buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la serie.

Para muchos, este cruce pinta como el más parejo de la ronda debido al nivel competitivo con el que ambos equipos cerraron la fase regular. El América de André Jardine llegaría con plantel completo, recuperando a figuras como Henry Martín, además de la ‘Pantera’ Zúñiga e Isaias Violante, quienes ya trabajan a ritmo normal tras superar lesiones. Con ambos clubes obligados a competir por el título, la ida se perfila como un choque de altísima exigencia deportiva.

¿A qué hora ver Rayados de Monterrey vs. América (26 nov. 2025)?

Revisa los horarios por país para ver el partido entre Monterrey y América por la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2025.

Argentina y Chile (Santiago) : 00:05 horas (27 de nov.)

: 00:05 horas (27 de nov.) Colombia y Perú : 22:05 horas

: 22:05 horas Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua : 21:05 horas

: 21:05 horas Venezuela : 23:05 horas

: 23:05 horas Estados Unidos: 22:05 (tiempo del Este de EE.UU.), 21:05 (Centro) y 20:05 (Pacífico)

¿Dónde ver Rayados de Monterrey vs. América EN VIVO desde Estados Unidos?

Para seguir la transmisión de Monterrey vs. América EN VIVO desde Estados Unidos será a través de las señales de TUDN USA y Univision, dos opciones disponibles para seguir este juego tan esperado.

Además, si quieres seguirlo en streaming será mediante las plataformas Univision NOW, Amazon Prime Video y ViX, que también cuentan con un costo de suscripción en Estados Unidos.

Monterrey — América EN VIVO: Hora, TV y dónde ver

Fecha : Miércoles 26 de noviembre de 2025

: Miércoles 26 de noviembre de 2025 Lugar : Estadio BBVA

: Estadio BBVA Hora : 9:05 p.m. (hora en México)

: 9:05 p.m. (hora en México) Canal TV : TUDN USA y Univision

: TUDN USA y Univision Streaming: Univision NOW, Amazon Prime Video y ViX