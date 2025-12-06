Conoce en qué canal de TV y dónde ver Real Betis vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO ONLINE el partido por LaLiga EA Sports desde La Cartuja. (Foto: Composición Mag)
Conoce en qué canal de TV y dónde ver Real Betis vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO ONLINE el partido por LaLiga EA Sports desde La Cartuja. (Foto: Composición Mag)
Los Culés ratificaron el liderazgo de LaLiga EA Sports con un trabajado triunfo frente al Atlético y tendrán una visita de alto riesgo a La Cartuja. Real Betis - FC Barcelona protagoniza un encuentro atractivo este sábado 6 de diciembre, a partir de las 18:30 horario peninsular, 12:30 hora ET desde el Estadio Benito Villamarín. El conjunto bético ha tenido un buen inicio de temporada y de momento, se ubican en la quinta posición del fútbol español con 24 puntos y esperan poder sorprender al actual campeón de España. Conoce en qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver Real Betis - FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO por TV y Online

El partido Real Betis vs. FC Barcelona se transmitirá en España por M+ LaLiga, M+ LaLiga 3, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, y LaLiga TV Bar. En México podrá verse a través de Sky Sports. Para Sudamérica, la transmisión estará disponible en Disney+ Premium, y en Estados Unidos el compromiso será cubierto por ESPN Deportes, ESPN App, y Fubo Sports.

País o RegiónCanal de Televisión (TV)Streaming Online
EspañaM+ LaLiga, M+ LaLiga 3, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, LaLiga TV Bar (uso comercial)Movistar+
MéxicoSky Sports MéxicoSky+
SudaméricaNo hay canal de TV listado (generalmente FOX/ESPN, pero verificar)Disney+ Premium
Estados UnidosESPN DeportesESPN App, Fubo Sports

Ten en cuenta que el horario oficial del encuentro es a las 18:30 horas (hora peninsular de España). A continuación, algunas referencias:

  • España: 18:30 horas
  • México (Centro): 11:30 horas
  • Colombia / Perú: 12:30 horas
  • Argentina / Chile: 14:30 horas

Fecha, hora, TV y dónde ver online el partido Real Betis vs. FC Barcelona

Datos clave para ver el partido Real Betis vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-2026 este sábado 6 de diciembre de 2025.

  • Ciudad: Sevilla, España
  • Fecha: sábado 6 de diciembre
  • Horario: 12:30 (costa este de EE.UU.), 11:30 (México), 18:30 (España)
  • Estadio: La Cartuja
