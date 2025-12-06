Los Culés ratificaron el liderazgo de LaLiga EA Sports con un trabajado triunfo frente al Atlético y tendrán una visita de alto riesgo a La Cartuja. Real Betis - FC Barcelona protagoniza un encuentro atractivo este sábado 6 de diciembre, a partir de las 18:30 horario peninsular, 12:30 hora ET desde el Estadio Benito Villamarín. El conjunto bético ha tenido un buen inicio de temporada y de momento, se ubican en la quinta posición del fútbol español con 24 puntos y esperan poder sorprender al actual campeón de España. Conoce en qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.
Dónde ver Real Betis - FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO por TV y Online
El partido Real Betis vs. FC Barcelona se transmitirá en España por M+ LaLiga, M+ LaLiga 3, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, y LaLiga TV Bar. En México podrá verse a través de Sky Sports. Para Sudamérica, la transmisión estará disponible en Disney+ Premium, y en Estados Unidos el compromiso será cubierto por ESPN Deportes, ESPN App, y Fubo Sports.
|País o Región
|Canal de Televisión (TV)
|Streaming Online
|España
|M+ LaLiga, M+ LaLiga 3, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, LaLiga TV Bar (uso comercial)
|Movistar+
|México
|Sky Sports México
|Sky+
|Sudamérica
|No hay canal de TV listado (generalmente FOX/ESPN, pero verificar)
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|ESPN Deportes
|ESPN App, Fubo Sports
Ten en cuenta que el horario oficial del encuentro es a las 18:30 horas (hora peninsular de España). A continuación, algunas referencias:
- España: 18:30 horas
- México (Centro): 11:30 horas
- Colombia / Perú: 12:30 horas
- Argentina / Chile: 14:30 horas
Fecha, hora, TV y dónde ver online el partido Real Betis vs. FC Barcelona
Datos clave para ver el partido Real Betis vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-2026 este sábado 6 de diciembre de 2025.
- Ciudad: Sevilla, España
- Fecha: sábado 6 de diciembre
- Horario: 12:30 (costa este de EE.UU.), 11:30 (México), 18:30 (España)
- Estadio: La Cartuja