El equipo de Arbeloa quiere sumar una victoria balsámica en el estadio Santiago Bernabéu, contra un equipo que lucha por la permanencia. Real Madrid y Deportivo Alavés se enfrentan este martes 21 de abril por la jornada 32 de LaLiga EA Sports 2025-26, a partir de las 21:30 horas, en un duelo clave para las aspiraciones del equipo blanco. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? Te comparto la lista de canales de televisión, streaming online y horarios por país para seguir la cobertura del juego desde cualquier dispositivo móvil.
Tras quedar eliminado en los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Bayern de Múnich por 4-3, el conjunto dirigido desde el banquillo merengue busca reencontrarse con la victoria en el estadio Santiago Bernabéu y recuperar impulso en la recta final del campeonato.
¿Dónde ver Real Madrid-Alavés EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?
El Real Madrid vs. Alavés de este martes 21 de abril por la jornada 32 de LaLiga EA Sports se verá en la mayoría de países de América a través del paquete de derechos de ESPN (TV y apps) y en España por DAZN LaLiga.
|Región / País
|Canales de TV principales
|Streaming oficial / apps
|Estados Unidos
|ESPN Deportes, ESPN (según programación local de LaLiga)
|ESPN App / ESPN+ (según paquete), fuboTV con ESPN Deportes en algunos planes
|México
|ESPN (señales de TV de ESPN para LaLiga), a veces Sky Sports según derechos vigentes
|Star+ / Disney+ con paquete deportivo, apps de cableoperadores con ESPN
|Guatemala
|ESPN (señal panregional), según grilla local de cable
|Star+ / Disney+ con derechos de LaLiga en Centroamérica
|Honduras
|ESPN (señal panregional)
|Star+ / Disney+ (streaming con partidos de LaLiga)
|El Salvador
|ESPN (señal panregional)
|Star+ / Disney+ (partidos de LaLiga en vivo)
|Nicaragua
|ESPN (TV por cable)
|Star+ / Disney+ (streaming deportivo)
|Costa Rica
|ESPN (TV)
|Star+ / Disney+ (LaLiga en vivo online)
|Panamá
|ESPN (señales lineales)
|Star+ / Disney+ (streaming)
|Colombia
|ESPN (canales lineales de LaLiga)
|Star+ / Disney+ (partidos de LaLiga en directo)
|Perú
|ESPN (grilla de TV de LaLiga)
|Star+ / Disney+ (streaming oficial de ESPN para LaLiga)
|Ecuador
|ESPN (señal andina)
|Star+ / Disney+ (LaLiga vía ESPN)
|Bolivia
|ESPN (TV)
|Star+ / Disney+ (transmisión online)
|Chile
|ESPN (TV)
|Star+ / Disney+ (LaLiga en streaming)
|Argentina
|ESPN (TV por cable/satélite)
|Star+ / Disney+ (derechos de LaLiga en OTT)
|Uruguay
|ESPN (señales regionales)
|Star+ / Disney+ (plataforma de streaming)
|Paraguay
|ESPN (TV)
|Star+ / Disney+ (servicio OTT de ESPN)
|Brasil
|ESPN Brasil (cuando incluye partidos de LaLiga)
|Star+ / Disney+ (paquete de fútbol internacional)
¿A qué hora juega Real Madrid-Alavés por la jornada 31 de LaLiga?
El partido Real Madrid vs. Alavés se juega el martes 21 de abril de 2026 a las 21:30 en España, y aquí tienes una tabla de horarios convertidos por país.
|País / Ciudad
|Hora local del partido
|España (Madrid)
|21:30
|México (CDMX)
|13:30
|Estados Unidos – ET (New York, Miami)
|14:30
|Estados Unidos – CT (Chicago, CDMX+0)
|13:30
|Estados Unidos – PT (Los Ángeles)
|11:30
|Guatemala
|13:30
|Honduras
|13:30
|El Salvador
|13:30
|Nicaragua
|13:30
|Costa Rica
|13:30
|Panamá
|14:30
|Colombia (Bogotá)
|14:30
|Perú (Lima)
|14:30
|Ecuador (Quito)
|14:30
|Venezuela (Caracas)
|15:30
|Bolivia (La Paz)
|15:30
|Paraguay (Asunción)
|15:30
|Chile (Santiago)
|16:30
|Argentina (Buenos Aires)
|16:30
|Uruguay (Montevideo)
|16:30
|Brasil (Sao Paulo)
|16:30