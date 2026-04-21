El equipo de Arbeloa quiere sumar una victoria balsámica en el estadio Santiago Bernabéu, contra un equipo que lucha por la permanencia. Real Madrid y Deportivo Alavés se enfrentan este martes 21 de abril por la jornada 32 de LaLiga EA Sports 2025-26, a partir de las 21:30 horas , en un duelo clave para las aspiraciones del equipo blanco. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? Te comparto la lista de canales de televisión, streaming online y horarios por país para seguir la cobertura del juego desde cualquier dispositivo móvil.

Tras quedar eliminado en los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Bayern de Múnich por 4-3, el conjunto dirigido desde el banquillo merengue busca reencontrarse con la victoria en el estadio Santiago Bernabéu y recuperar impulso en la recta final del campeonato.

¿Dónde ver Real Madrid-Alavés EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

El Real Madrid vs. Alavés de este martes 21 de abril por la jornada 32 de LaLiga EA Sports se verá en la mayoría de países de América a través del paquete de derechos de ESPN (TV y apps) y en España por DAZN LaLiga.

Región / País Canales de TV principales Streaming oficial / apps Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN (según programación local de LaLiga) ESPN App / ESPN+ (según paquete), fuboTV con ESPN Deportes en algunos planes México ESPN (señales de TV de ESPN para LaLiga), a veces Sky Sports según derechos vigentes Star+ / Disney+ con paquete deportivo, apps de cableoperadores con ESPN Guatemala ESPN (señal panregional), según grilla local de cable Star+ / Disney+ con derechos de LaLiga en Centroamérica Honduras ESPN (señal panregional) Star+ / Disney+ (streaming con partidos de LaLiga) El Salvador ESPN (señal panregional) Star+ / Disney+ (partidos de LaLiga en vivo) Nicaragua ESPN (TV por cable) Star+ / Disney+ (streaming deportivo) Costa Rica ESPN (TV) Star+ / Disney+ (LaLiga en vivo online) Panamá ESPN (señales lineales) Star+ / Disney+ (streaming) Colombia ESPN (canales lineales de LaLiga) Star+ / Disney+ (partidos de LaLiga en directo) Perú ESPN (grilla de TV de LaLiga) Star+ / Disney+ (streaming oficial de ESPN para LaLiga) Ecuador ESPN (señal andina) Star+ / Disney+ (LaLiga vía ESPN) Bolivia ESPN (TV) Star+ / Disney+ (transmisión online) Chile ESPN (TV) Star+ / Disney+ (LaLiga en streaming) Argentina ESPN (TV por cable/satélite) Star+ / Disney+ (derechos de LaLiga en OTT) Uruguay ESPN (señales regionales) Star+ / Disney+ (plataforma de streaming) Paraguay ESPN (TV) Star+ / Disney+ (servicio OTT de ESPN) Brasil ESPN Brasil (cuando incluye partidos de LaLiga) Star+ / Disney+ (paquete de fútbol internacional)

¿A qué hora juega Real Madrid-Alavés por la jornada 31 de LaLiga?

El partido Real Madrid vs. Alavés se juega el martes 21 de abril de 2026 a las 21:30 en España, y aquí tienes una tabla de horarios convertidos por país.

País / Ciudad Hora local del partido España (Madrid) 21:30 México (CDMX) 13:30 Estados Unidos – ET (New York, Miami) 14:30 Estados Unidos – CT (Chicago, CDMX+0) 13:30 Estados Unidos – PT (Los Ángeles) 11:30 Guatemala 13:30 Honduras 13:30 El Salvador 13:30 Nicaragua 13:30 Costa Rica 13:30 Panamá 14:30 Colombia (Bogotá) 14:30 Perú (Lima) 14:30 Ecuador (Quito) 14:30 Venezuela (Caracas) 15:30 Bolivia (La Paz) 15:30 Paraguay (Asunción) 15:30 Chile (Santiago) 16:30 Argentina (Buenos Aires) 16:30 Uruguay (Montevideo) 16:30 Brasil (Sao Paulo) 16:30