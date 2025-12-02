El Real Madrid visita San Mamés en busca de un punto de inflexión que lo saque de su etapa más gris de la temporada. Los tres empates consecutivos en LaLiga 2025-26 no solo le costaron el liderato, sino que también abrieron interrogantes sobre su fiabilidad en el tramo decisivo del curso. El escenario no puede ser más exigente: el Athletic Club, en plena reacción, recibe al conjunto blanco con la ilusión de confirmar su mejoría ante su afición, tras imponerse al Levante en Valencia con autoridad.

El conjunto bilbaíno llega a este duelo después de una montaña rusa de emociones. A la dura derrota en el Camp Nou le siguió un empate en Praga, donde dejó una buena imagen en la Champions, y finalmente una victoria sólida que sirvió para recuperar confianza y ánimo. Sin embargo, Ernesto Valverde debe lidiar con múltiples bajas ofensivas: Robert Navarro y Oihan Sancet no estarán, mientras que Iñaki Williams continúa fuera de los planes por lesión. La enfermería rojiblanca sigue siendo el principal obstáculo de un equipo que no ha podido desplegar continuidad en su once titular.

No todo son malas noticias para el Athletic, que recupera piezas claves en su estructura defensiva. Aymeric Laporte e Iñigo Ruiz de Galarreta regresan al equipo para reforzar su juego desde atrás, esenciales para mantener la calma en la salida de balón y frenar el ataque madridista. Valverde confía también en el buen momento de Nico Williams y Álex Berenguer por los costados, aunque el estado físico del extremo navarro sigue bajo observación. San Mamés, encendido como siempre, volverá a ser un factor importante en el ánimo del conjunto rojiblanco.

En la otra orilla, el Real Madrid atraviesa un tramo delicado fuera del Santiago Bernabéu. La irregularidad reciente ha encendido las alarmas y el equipo de Xabi Alonso busca una victoria que devuelva confianza antes del exigente duelo europeo frente al Manchester City. San Mamés, por su componente emocional y su ambiente intimidante, se presenta como una prueba de carácter para un vestuario que necesita reencontrarse con su identidad competitiva. El técnico medita cambios tácticos, incluso la posibilidad de volver a una defensa de tres centrales, en busca del equilibrio perdido.

Las lesiones tampoco han dado tregua a los blancos. Sin Carvajal, Mendy ni Alaba, Alonso deberá recomponer una zaga en cuadro y decidir si reintroduce a Raúl Asencio o mantiene la dupla Militao-Rüdiger. En el mediocampo, Camavinga y Ceballos aspiran a recuperar una plaza en un equipo que echa en falta fluidez en la creación. La visita al Athletic luce como un examen crucial: una oportunidad para reaccionar ante la adversidad o, en su defecto, profundizar en una crisis que empieza a generar más dudas que certezas.

¿Dónde ver FC Barcelona — Real Oviedo EN DIRECTO ONLINE por LaLiga 2025?

En España, el juego entre Real Madrid y Athletic Club será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 de Movistar+; Dial 113 de Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 de Movistar+; Dial 114 de Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 de Movistar+) y las plataformas online de Movistar Plus+, DAZN Spain y Amazon Prime Video.

¿En qué canal transmiten Real Madrid — Athletic Club por LaLiga 2025?

España : DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Amazon Prime Video, LaLiga TV Bar HD y Movistar Plus

: DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Amazon Prime Video, LaLiga TV Bar HD y Movistar Plus Estados Unidos : ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes

: ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras : SKY Sports y SKY Plus

: SKY Sports y SKY Plus Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile, Colombia y Venezuela : DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV GO (DGO)

: DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV GO (DGO) Paraguay y Bolivia : TiGo Sports y TiGo Play

: TiGo Sports y TiGo Play Canadá: TSN+, Amazon Prime Video y TSN3

¿A qué hora juega FC Barcelona — Girona FC por LaLiga 2025?

El duelo entre Real Madrid y Athletic Club empieza a partir de las 19:00 del horario peninsular (18:00 en Islas Canarias) este miércoles 3 de diciembre por la Jornada 15 de LaLiga 2025-26 desde el Estadio San Mamés de Bilbao, España.

Horarios para ver Real Madrid — Athletic Club por LaLiga

12:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala

13:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Panamá, Cuba y Canadá

14:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Bolivia

15:00 horas de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay

18:00 horas de Reino Unido e Irlanda

19:00 horas de España, Alemania, Italia y Francia

En Estados Unidos

1 p.m. ET

12 p.m. CT

11 a.m. MT

10 a.m. PT

Alineaciones probables del Real Madrid — Athletic Club

Athletic: Unai Simón; Gorosabel, Vivián, Laporte, Lekue; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Unai Gómez, Nico Williams; y Guruzeta.

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Militao, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler, Bellingham; Vinícius y Mbappé.

Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid — Athletic Club por LaLiga 2025

Fecha: Miércoles 3 de diciembre 2025

Partido: Athletic Club vs. Real Madrid, por Jornada 15 de LaLiga 2025

Hora: 19:00 ESP; 18:00 UK; 13:00 PER, COL, ECU; 15:00 ARG, CHI; 1 p.m. ET / 10 a.m. PT

TV / Streaming: DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Amazon Prime Video, LaLiga TV Bar HD y Movistar Plus

Estadio de San Mamés de Bilbao (España)