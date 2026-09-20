No te pierdas el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27 en el Riyadh Air Metropolitano. Sigue la transmisión en vivo del partido por canales de televisión y plataformas online. | Crédito: LaLiga / Facebook / Composición Mag
No te pierdas el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27 en el Riyadh Air Metropolitano. Sigue la transmisión en vivo del partido por canales de televisión y plataformas online. | Crédito: LaLiga / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El Real Madrid de José Mourinho y el Atlético de Madrid de Diego Simeone protagonizarán una edición más del gran derbi de la capital española este domingo 20 de septiembre en punto de las 16:15 horario peninsular / 10:15 am ET / 8:15 am Tiempo del Centro de México / 7:15 am PT en el Riyadh Air Metropolitano por la Jornada 7 de LaLiga EA Sports 2026/27. Para mirar el partido Real Madrid — Atlético en vivo, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV y dónde ver vía STREAMING ONLINE desde el lugar que te encuentres para que no te pierdas el enfrentamiento entre colchoneros y merengues.

¿Dónde ver Real Madrid — Atlético de Madrid EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

A continuación tienes una guía internacional para ver Real Madrid — Atlético de Madrid por LaLiga, basada en los titulares habituales de transmisión según mercado. La señal concreta puede cambiar según la jornada, por lo que conviene revisar la programación del operador local antes del inicio.

País o regiónTVStreaming / plataforma
EspañaLaLiga TV Bar HDDAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+
PerúESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
ArgentinaESPN ArgentinaDisney+ Premium Argentina
ChileESPN ChileDisney+ Premium Chile
ColombiaESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
EcuadorESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
BoliviaESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
VenezuelaESPN ColombiaDisney+ Premium Sur, inter
UruguayESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
ParaguayESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
MéxicoSky Sports MexicoSky+, izzi
CentroaméricaSky Sports NorteViX
Estados UnidosESPN2, ESPN Deportes ESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
CanadáTSN5TSN Premium
Reino Unido e IrlandaPremier Sports 1Premier Sports Player
FranciaDAZN , + Premium
ItaliaDAZN Italia, 20, Infinity+
Alemania y AustriaDAZN Deutschland
PortugalDAZN1 Portugal, DAZN Portugal
BrasilCazéTV
AustraliabeIN SPORTS 2beIN Sports Connect
IndiaFanCode
Oriente Medio y Norte de ÁfricabeIN SportsbeIN CONNECT
TurquíaS SportS Sport+, Disney+ Premium Turkey
Países nórdicosViaplay, TV2 Play, TV2 Sport Premium según país

La cobertura latinoamericana de LaLiga suele concentrarse en las señales de ESPN y su distribución digital a través de Disney+, incluyendo Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay. En México, los derechos pueden emitirse por Sky Sports y su plataforma Sky+, así como izzi.

En Estados Unidos, LaLiga se ofrece principalmente mediante ESPN2 y la ESPN App; algunos encuentros también cuentan con señal lineal en ESPN Deportes para la audiencia en español. Además, servicios como FuboTV pueden incluir las señales deportivas necesarias según el plan contratado.

En España, el partido se reparte habitualmente entre LaLiga TV Bar HD, DAZN Spain, DAZN LaLiga y Movistar+, los operadores que poseen los principales derechos domésticos de LaLiga. En mercados europeos, DAZN tiene presencia en países como Italia, Alemania, Austria y Portugal; Francia cuenta con una cobertura compartida entre DAZN y Disney+ desde la temporada 2026-27.

¿A qué hora juega Real Madrid-Real Sociedad HOY 20 DE SEPTIEMBRE?

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentarán el domingo 20 de septiembre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 7 de LaLiga 2026/27. El inicio está fijado para las 16:15 en España peninsular (14:15 GMT/UTC).

País o regiónHora local
España (peninsular)16:15
Islas Canarias15:15
Reino Unido15:15
Portugal15:15
México (centro)08:15
México (Pacífico)07:15
Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua08:15
Panamá09:15
Colombia, Perú y Ecuador09:15
Venezuela, Bolivia, Chile, Puerto Rico y República Dominicana10:15
Estados Unidos (ET: Miami, Nueva York)10:15
Estados Unidos (CT: Chicago, Dallas)09:15
Estados Unidos (MT: Denver)08:15
Estados Unidos (PT: Los Ángeles)07:15
Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (Brasilia)11:15

Posibles alineaciones del Real Madrid — Atlético de Madrid

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, ‘Cuti’ Romero, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo; Marcos Llorente, Koke Resurrección, Morten Hjulmand, Álex Baena; Kang-In Lee y Jonathan David.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Arda Güler, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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