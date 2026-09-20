El Real Madrid de José Mourinho y el Atlético de Madrid de Diego Simeone protagonizarán una edición más del gran derbi de la capital española este domingo 20 de septiembre en punto de las 16:15 horario peninsular / 10:15 am ET / 8:15 am Tiempo del Centro de México / 7:15 am PT en el Riyadh Air Metropolitano por la Jornada 7 de LaLiga EA Sports 2026/27. Para mirar el partido Real Madrid — Atlético en vivo, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV y dónde ver vía STREAMING ONLINE desde el lugar que te encuentres para que no te pierdas el enfrentamiento entre colchoneros y merengues.

¿Dónde ver Real Madrid — Atlético de Madrid EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

A continuación tienes una guía internacional para ver Real Madrid — Atlético de Madrid por LaLiga, basada en los titulares habituales de transmisión según mercado. La señal concreta puede cambiar según la jornada, por lo que conviene revisar la programación del operador local antes del inicio.

País o región TV Streaming / plataforma España LaLiga TV Bar HD DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+ Perú ESPN Colombia Disney+ Premium Chile Argentina ESPN Argentina Disney+ Premium Argentina Chile ESPN Chile Disney+ Premium Chile Colombia ESPN Colombia Disney+ Premium Sur Ecuador ESPN Colombia Disney+ Premium Sur Bolivia ESPN Colombia Disney+ Premium Chile Venezuela ESPN Colombia Disney+ Premium Sur, inter Uruguay ESPN Colombia Disney+ Premium Argentina Paraguay ESPN Colombia Disney+ Premium Argentina México Sky Sports Mexico Sky+, izzi Centroamérica Sky Sports Norte ViX Estados Unidos ESPN2, ESPN Deportes ESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina Canadá TSN5 TSN Premium Reino Unido e Irlanda Premier Sports 1 Premier Sports Player Francia — DAZN , + Premium Italia — DAZN Italia, 20, Infinity+ Alemania y Austria — DAZN Deutschland Portugal — DAZN1 Portugal, DAZN Portugal Brasil — CazéTV Australia beIN SPORTS 2 beIN Sports Connect India — FanCode Oriente Medio y Norte de África beIN Sports beIN CONNECT Turquía S Sport S Sport+, Disney+ Premium Turkey Países nórdicos — Viaplay, TV2 Play, TV2 Sport Premium según país

La cobertura latinoamericana de LaLiga suele concentrarse en las señales de ESPN y su distribución digital a través de Disney+, incluyendo Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay. En México, los derechos pueden emitirse por Sky Sports y su plataforma Sky+, así como izzi.

En Estados Unidos, LaLiga se ofrece principalmente mediante ESPN2 y la ESPN App; algunos encuentros también cuentan con señal lineal en ESPN Deportes para la audiencia en español. Además, servicios como FuboTV pueden incluir las señales deportivas necesarias según el plan contratado.

En España, el partido se reparte habitualmente entre LaLiga TV Bar HD, DAZN Spain, DAZN LaLiga y Movistar+, los operadores que poseen los principales derechos domésticos de LaLiga. En mercados europeos, DAZN tiene presencia en países como Italia, Alemania, Austria y Portugal; Francia cuenta con una cobertura compartida entre DAZN y Disney+ desde la temporada 2026-27.

¿A qué hora juega Real Madrid-Real Sociedad HOY 20 DE SEPTIEMBRE?

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentarán el domingo 20 de septiembre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 7 de LaLiga 2026/27. El inicio está fijado para las 16:15 en España peninsular (14:15 GMT/UTC).

País o región Hora local España (peninsular) 16:15 Islas Canarias 15:15 Reino Unido 15:15 Portugal 15:15 México (centro) 08:15 México (Pacífico) 07:15 Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua 08:15 Panamá 09:15 Colombia, Perú y Ecuador 09:15 Venezuela, Bolivia, Chile, Puerto Rico y República Dominicana 10:15 Estados Unidos (ET: Miami, Nueva York) 10:15 Estados Unidos (CT: Chicago, Dallas) 09:15 Estados Unidos (MT: Denver) 08:15 Estados Unidos (PT: Los Ángeles) 07:15 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (Brasilia) 11:15

Posibles alineaciones del Real Madrid — Atlético de Madrid

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, ‘Cuti’ Romero, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo; Marcos Llorente, Koke Resurrección, Morten Hjulmand, Álex Baena; Kang-In Lee y Jonathan David.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Arda Güler, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.