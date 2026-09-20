El Real Madrid de José Mourinho y el Atlético de Madrid de Diego Simeone protagonizarán una edición más del gran derbi de la capital española este domingo 20 de septiembre en punto de las 16:15 horario peninsular / 10:15 am ET / 8:15 am Tiempo del Centro de México / 7:15 am PT en el Riyadh Air Metropolitano por la Jornada 7 de LaLiga EA Sports 2026/27. Para mirar el partido Real Madrid — Atlético en vivo, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV y dónde ver vía STREAMING ONLINE desde el lugar que te encuentres para que no te pierdas el enfrentamiento entre colchoneros y merengues.
¿Dónde ver Real Madrid — Atlético de Madrid EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?
A continuación tienes una guía internacional para ver Real Madrid — Atlético de Madrid por LaLiga, basada en los titulares habituales de transmisión según mercado. La señal concreta puede cambiar según la jornada, por lo que conviene revisar la programación del operador local antes del inicio.
|País o región
|TV
|Streaming / plataforma
|España
|LaLiga TV Bar HD
|DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+
|Perú
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Chile
|Argentina
|ESPN Argentina
|Disney+ Premium Argentina
|Chile
|ESPN Chile
|Disney+ Premium Chile
|Colombia
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur
|Ecuador
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur
|Bolivia
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Chile
|Venezuela
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur, inter
|Uruguay
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Argentina
|Paraguay
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Argentina
|México
|Sky Sports Mexico
|Sky+, izzi
|Centroamérica
|Sky Sports Norte
|ViX
|Estados Unidos
|ESPN2, ESPN Deportes
|ESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
|Canadá
|TSN5
|TSN Premium
|Reino Unido e Irlanda
|Premier Sports 1
|Premier Sports Player
|Francia
|—
|DAZN , + Premium
|Italia
|—
|DAZN Italia, 20, Infinity+
|Alemania y Austria
|—
|DAZN Deutschland
|Portugal
|—
|DAZN1 Portugal, DAZN Portugal
|Brasil
|—
|CazéTV
|Australia
|beIN SPORTS 2
|beIN Sports Connect
|India
|—
|FanCode
|Oriente Medio y Norte de África
|beIN Sports
|beIN CONNECT
|Turquía
|S Sport
|S Sport+, Disney+ Premium Turkey
|Países nórdicos
|—
|Viaplay, TV2 Play, TV2 Sport Premium según país
La cobertura latinoamericana de LaLiga suele concentrarse en las señales de ESPN y su distribución digital a través de Disney+, incluyendo Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay. En México, los derechos pueden emitirse por Sky Sports y su plataforma Sky+, así como izzi.
En Estados Unidos, LaLiga se ofrece principalmente mediante ESPN2 y la ESPN App; algunos encuentros también cuentan con señal lineal en ESPN Deportes para la audiencia en español. Además, servicios como FuboTV pueden incluir las señales deportivas necesarias según el plan contratado.
En España, el partido se reparte habitualmente entre LaLiga TV Bar HD, DAZN Spain, DAZN LaLiga y Movistar+, los operadores que poseen los principales derechos domésticos de LaLiga. En mercados europeos, DAZN tiene presencia en países como Italia, Alemania, Austria y Portugal; Francia cuenta con una cobertura compartida entre DAZN y Disney+ desde la temporada 2026-27.
¿A qué hora juega Real Madrid-Real Sociedad HOY 20 DE SEPTIEMBRE?
Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentarán el domingo 20 de septiembre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 7 de LaLiga 2026/27. El inicio está fijado para las 16:15 en España peninsular (14:15 GMT/UTC).
|País o región
|Hora local
|España (peninsular)
|16:15
|Islas Canarias
|15:15
|Reino Unido
|15:15
|Portugal
|15:15
|México (centro)
|08:15
|México (Pacífico)
|07:15
|Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua
|08:15
|Panamá
|09:15
|Colombia, Perú y Ecuador
|09:15
|Venezuela, Bolivia, Chile, Puerto Rico y República Dominicana
|10:15
|Estados Unidos (ET: Miami, Nueva York)
|10:15
|Estados Unidos (CT: Chicago, Dallas)
|09:15
|Estados Unidos (MT: Denver)
|08:15
|Estados Unidos (PT: Los Ángeles)
|07:15
|Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (Brasilia)
|11:15
Posibles alineaciones del Real Madrid — Atlético de Madrid
Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, ‘Cuti’ Romero, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo; Marcos Llorente, Koke Resurrección, Morten Hjulmand, Álex Baena; Kang-In Lee y Jonathan David.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Arda Güler, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.