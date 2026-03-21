Si hay un partido que ha generado mucha expectativa, ese, sin duda, es el Real Madrid vs. Atlético Madrid por la Fecha 29 de LaLiga. Sí, habrá una nueva edición del derbi madrileño. ¿Cuándo? Este domingo 22 de marzo. El compromiso se disputará en el Santiago Bernabéu y no te lo puedes perder. Es por eso que en las siguientes líneas descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
Después de golear 4-0 al Elche en la jornada anterior, el cuadro merengue buscará un nuevo triunfo en su casa. Sin embargo, al frente tendrá a un rival decidido a sumar de a tres de visita. Sí, el cuadro colchonero, que llega al encuentro tras vencer por la mínima diferencia al Getafe en la fecha pasada, será un gran desafío para la escuadra dirigida por Álvaro Arbeloa.
¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid - Atlético Madrid en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Real Madrid - Atlético Madrid por LaLiga este domingo 22 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 4:00 pm
- Estados Unidos (CT): 3:00 pm
- Estados Unidos (MT): 2:00 pm
- Estados Unidos (PT): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 5:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid - Atlético Madrid?
Este domingo 22 de marzo se podrá ver el Real Madrid - Atlético Madrid por LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
- México: SKY Sports México, SKY+, izzi
- España: Movistar+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD
- Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Puerto Rico: ESPN Deportes, NAICOM
- Costa Rica: Sky Sports Norte
- El Salvador: Sky Sports Norte
- Nicaragua: Sky Sports Norte
- República Dominicana: Sky Sports Norte