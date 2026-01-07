El segundo cupo para la final de la Supercopa de España se definirá en un nuevo derbi capitalino. Tras el reciente triunfo colchonero por 5-2 en Liga, el Atlético y el Real Madrid se miden nuevamente con el objetivo de asegurar su presencia en el partido decisivo del domingo 11 de enero. Quien logre imponerse en esta eliminatoria el jueves 8 de enero, a partir de las 20:00 horario peninsular desde el estadio King Abdullah Sports City , esperará en la final al vencedor del cruce entre el Barcelona y el Athletic Club. Si estás en México, Estados Unidos, España y otros países del mundo, conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el partido en vivo en directo desde cualquier dispositivo móvil.

El Real Madrid busca su quinta final consecutiva tras caer en la edición anterior ante el Barça por 2-5. Esta es la oportunidad ideal para resarcirse de aquella derrota y ampliar su vitrina. Actualmente, el club merengue es el segundo máximo ganador de la Supercopa de España con 13 títulos, situándose a solo dos de los azulgranas.

Dónde ver Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO GRATIS por TV y Online

El Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la semifinal de Supercopa 2026 se juega el jueves 8 de enero a las 20:00 en España (CET), con señal de Movistar+ en España y ESPN/ESPN+/ESPN Deportes en Estados Unidos, además de DirecTV/ESPN/Star+ en gran parte de Latinoamérica. A continuación tienes una tabla priorizando países y horarios locales.

Cómo y dónde ver Real Madrid vs. Atlético en España y resto de Europa

Región / país Canal / plataforma principal España (península) Movistar+ (TV de pago, derechos exclusivos Supercopa en España) ​ Islas Canarias Movistar+ ​ Reino Unido e Irlanda TNT Sports 1; streaming: Discovery+ ​ Portugal Sport TV ​ Francia L’Équipe (TV/stream, paquete Supercopa) ​ Alemania, Austria, Suiza sportdigital FUSSBALL / Sky paquetes de Supercopa ​ Italia Cronache di Spogliatoio / operador local digital Supercopa ​ Países Bajos Ziggo Sport ​ Bélgica y Luxemburgo DPG / RTL (derechos Supercopa) ​ Países nórdicos Schibsted (Noruega, Suecia, Dinamarca); TV3 en Bálticos ​ Europa del Este Eleven, DigiSport, Nova, Sport 1, BGTV, Action 24 según país ​

Cómo y dónde ver Real Madrid vs. Atlético en Estados Unidos y Canadá

País / región Canal / plataforma USA – Costa Este (ET) ESPN2, ESPN Deportes; streaming: ESPN+, Fubo, DirecTV Stream, Sling Orange ​ USA – Centro (CT) ESPN2 / ESPN Deportes / ESPN+​ USA – Montaña (MT) ESPN2 / ESPN+ ​ USA – Pacífico (PT) ESPN2 / ESPN+ ​ Puerto Rico ESPN / ESPN Deportes ​ Canadá (Toronto, Montreal) Señal ESPN vía TSN/operadores; streaming Fubo (según mercado) ​ Canadá (Vancouver) Ídem anterior ​

Cómo y dónde ver Real Madrid vs. Atlético en México, Centroamérica y Caribe

País / región Canal / plataforma principal México (CDMX) DirecTV / ESPN (paquete Supercopa) ​ Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua DirecTV Sports / ESPN según operador ​ Costa Rica DirecTV Sports / ESPN ​ Panamá DirecTV Sports / ESPN ​ Caribe hispano (Cuba, Rep. Dominicana) ESPN / operadores regionales ​ Caribe francés (Martinica) Canal+ ​ Guayana Francesa Canal+ ​

Cómo y dónde ver Real Madrid vs. Atlético en Sudamérica

País Canal / plataforma principal Colombia DirecTV Sports; posible señal ESPN/Star+ según sub-licencias ​ Perú DirecTV Sports / ESPN ​ Ecuador DirecTV Sports / ESPN ​ Venezuela DirecTV Sports / ESPN ​ Bolivia DirecTV Sports ​ Paraguay DirecTV Sports ​ Chile (continental, verano) DirecTV Sports / ESPN / Star+ ​ Argentina DirecTV Sports (Supercopa confirmada en parrillas regionales) ​ Uruguay DirecTV Sports ​ Brasil (Brasilia) ESPN; streaming en Star+ ​

Horarios para ver el derbi Real Madrid vs. Atlético por la Supercopa España

Los Ángeles: 11:00

Ciudad de México: 13:00

Lima y Bogotá: 14:00

Nueva York: 14:00

Buenos Aires y São Paulo: 16:00

Londres: 19:00

El Cairo: 21:00

Riyadh, Baghdad y Estambul: 22:00

Dubái: 23:00

Nueva Delhi: 00:30

Yakarta: 02:00

Pekín: 03:00

Tokio: 04:00

Sídney: 06:00