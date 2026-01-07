Conoce los canales de TV y dónde ver online el partido de semifinal entre Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO este jueves 8 de enero de 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce los canales de TV y dónde ver online el partido de semifinal entre Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO este jueves 8 de enero de 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El segundo cupo para la final de la Supercopa de España se definirá en un nuevo derbi capitalino. Tras el reciente triunfo colchonero por 5-2 en Liga, el Atlético y el Real Madrid se miden nuevamente con el objetivo de asegurar su presencia en el partido decisivo del domingo 11 de enero. Quien logre imponerse en esta eliminatoria el jueves 8 de enero, a partir de las 20:00 horario peninsular desde el estadio King Abdullah Sports City, esperará en la final al vencedor del cruce entre el Barcelona y el Athletic Club. Si estás en México, Estados Unidos, España y otros países del mundo, conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el partido en vivo en directo desde cualquier dispositivo móvil.

El Real Madrid busca su quinta final consecutiva tras caer en la edición anterior ante el Barça por 2-5. Esta es la oportunidad ideal para resarcirse de aquella derrota y ampliar su vitrina. Actualmente, el club merengue es el segundo máximo ganador de la Supercopa de España con 13 títulos, situándose a solo dos de los azulgranas.

Dónde ver Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO GRATIS por TV y Online

El Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la semifinal de Supercopa 2026 se juega el jueves 8 de enero a las 20:00 en España (CET), con señal de Movistar+ en España y ESPN/ESPN+/ESPN Deportes en Estados Unidos, además de DirecTV/ESPN/Star+ en gran parte de Latinoamérica. A continuación tienes una tabla priorizando países y horarios locales.

Cómo y dónde ver Real Madrid vs. Atlético en España y resto de Europa

Región / paísCanal / plataforma principal
España (península)Movistar+ (TV de pago, derechos exclusivos Supercopa en España) ​
Islas CanariasMovistar+ ​
Reino Unido e IrlandaTNT Sports 1; streaming: Discovery+ ​
PortugalSport TV ​
FranciaL’Équipe (TV/stream, paquete Supercopa) ​
Alemania, Austria, Suizasportdigital FUSSBALL / Sky paquetes de Supercopa ​
ItaliaCronache di Spogliatoio / operador local digital Supercopa ​
Países BajosZiggo Sport ​
Bélgica y LuxemburgoDPG / RTL (derechos Supercopa) ​
Países nórdicosSchibsted (Noruega, Suecia, Dinamarca); TV3 en Bálticos ​
Europa del EsteEleven, DigiSport, Nova, Sport 1, BGTV, Action 24 según país ​

Cómo y dónde ver Real Madrid vs. Atlético en Estados Unidos y Canadá

País / regiónCanal / plataforma
USA – Costa Este (ET)ESPN2, ESPN Deportes; streaming: ESPN+, Fubo, DirecTV Stream, Sling Orange ​
USA – Centro (CT)ESPN2 / ESPN Deportes / ESPN+​
USA – Montaña (MT)ESPN2 / ESPN+ ​
USA – Pacífico (PT)ESPN2 / ESPN+ ​
Puerto RicoESPN / ESPN Deportes ​
Canadá (Toronto, Montreal)Señal ESPN vía TSN/operadores; streaming Fubo (según mercado) ​
Canadá (Vancouver)Ídem anterior ​

Cómo y dónde ver Real Madrid vs. Atlético en México, Centroamérica y Caribe

País / regiónCanal / plataforma principal
México (CDMX)DirecTV / ESPN (paquete Supercopa) ​
Guatemala, Honduras, El Salvador, NicaraguaDirecTV Sports / ESPN según operador ​
Costa RicaDirecTV Sports / ESPN ​
PanamáDirecTV Sports / ESPN ​
Caribe hispano (Cuba, Rep. Dominicana)ESPN / operadores regionales ​
Caribe francés (Martinica)Canal+ ​
Guayana FrancesaCanal+ ​

Cómo y dónde ver Real Madrid vs. Atlético en Sudamérica

PaísCanal / plataforma principal
ColombiaDirecTV Sports; posible señal ESPN/Star+ según sub-licencias ​
PerúDirecTV Sports / ESPN ​
EcuadorDirecTV Sports / ESPN ​
VenezuelaDirecTV Sports / ESPN ​
BoliviaDirecTV Sports ​
ParaguayDirecTV Sports ​
Chile (continental, verano)DirecTV Sports / ESPN / Star+ ​
ArgentinaDirecTV Sports (Supercopa confirmada en parrillas regionales) ​
UruguayDirecTV Sports ​
Brasil (Brasilia)ESPN; streaming en Star+ ​

Horarios para ver el derbi Real Madrid vs. Atlético por la Supercopa España

  • Los Ángeles: 11:00
  • Ciudad de México: 13:00
  • Lima y Bogotá: 14:00
  • Nueva York: 14:00
  • Buenos Aires y São Paulo: 16:00
  • Londres: 19:00
  • El Cairo: 21:00
  • Riyadh, Baghdad y Estambul: 22:00
  • Dubái: 23:00
  • Nueva Delhi: 00:30
  • Yakarta: 02:00
  • Pekín: 03:00
  • Tokio: 04:00
  • Sídney: 06:00
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC