El Real Madrid y el Bayern Múnich protagonizan uno de los cruces más esperados de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026, un duelo que enfrenta a dos de los clubes más laureados y competitivos del fútbol europeo este martes 7 de abril a partir de las 3:00 p.m. ET / 9:00 hora local en el Estadio Santiago Bernabéu . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online por TV, tablet, Smart, celular y otro dispositivo móvil? Te comparto la lista de canales y señales online para seguirlo desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

Duelo de titanes en el Allianz Arena: Bayern Múnich vs. Real Madrid por la ida de la Champions League 2026. Sigue la transmisión hoy en vivo por Movistar+, HBO Max y Disney+ desde las 21:00h (horario peninsular) /15:00h ET. ¡La gloria europea en juego! | Crédito: uefa.com / Composición Mag

¿Dónde ver el partido Real Madrid - Bayern Múnich EN VIVO EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

En este Real Madrid vs. Bayern Múnich del martes 7 de abril de 2026, la señal se distribuye por los operadores oficiales de Champions 2024‑27 y, además, varios medios ya listan específicamente este partido con plataformas concretas por país. El partido está fijado para las 21:00 en España, 14:00 México, 15:00 Colombia, 16:00 Argentina/Chile.

Región / País TV (cable/abierto) Streaming principal Estados Unidos CBS vía Paramount+ (OTT), Univision, TUDN, algunos operadores como DirecTV Stream. Paramount+, ViX. México TNT Sports. Max. España Movistar Liga de Campeones (Movistar Plus+). Movistar Plus+ app. Centroamérica ESPN. Disney+ Premium / Star+ (según país). Argentina / Chile / Col. ESPN. Disney+ Premium. Perú / Ecuador / Bolivia ESPN. Disney+ Premium. Uruguay / Paraguay ESPN. Disney+ Premium. Brasil TNT Sports, SBT (según partido). Plataformas de TNT Sports según operador.

TV y streaming por país / región

Estados Unidos

Paramount+ (streaming en inglés, vía CBS Sports).

(streaming en inglés, vía CBS Sports). Univision (TV en abierto/cable en español, según operadora local).

(TV en abierto/cable en español, según operadora local). TUDN (TV de pago en español, cable/satélite).

(TV de pago en español, cable/satélite). ViX (streaming en español de TelevisaUnivision).

(streaming en español de TelevisaUnivision). Algunos listados incluyen el partido también dentro de paquetes de DirecTV Stream y distribución vía DAZN USA para streaming multideportivo.

México

TNT Sports (TV de pago con los derechos de Champions en México para 2024‑27).

(TV de pago con los derechos de Champions en México para 2024‑27). Max (streaming, reemplazo de HBO Max con derechos de TNT Sports para Champions en México).

España

Movistar Liga de Campeones (canal de pago donde se emite el partido en TV).

(canal de pago donde se emite el partido en TV). Movistar Plus+ / Movistar+ (plataforma de pago y app de streaming donde se ve el encuentro).

Centroamérica (Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, etc.)

Para la temporada 2024‑27, UEFA asigna la región de Centroamérica a ESPN como poseedor de derechos.

ESPN (señal de TV por cable/satélite con el partido en directo).

(señal de TV por cable/satélite con el partido en directo). Disney+ Premium / Star+ (en la región donde Star+ ya se integró en Disney+, el streaming deportivo de ESPN se ve dentro de Disney+ Premium).

Sudamérica

UEFA unificó la mayoría de Sudamérica bajo ESPN para Champions 2024‑27. Para este partido, varios medios ya confirman señal puntual:

Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador

ESPN (TV por cable/satélite, transmite el partido).

(TV por cable/satélite, transmite el partido). Disney+ Premium (streaming, integra el contenido deportivo de ESPN en la región).

Brasil

TNT Sports Brasil (TV de pago con derechos locales).

(TV de pago con derechos locales). SBT (parte de los encuentros en señal abierta en Brasil, según parrilla oficial del día).

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Bayern Múnich por UEFA Champions League?

España: 21:00.

Portugal: 20:00 (WET/UTC+0).

Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte): 20:00 (BST/UTC+1, mismo horario que Portugal para este partido según listados locales).

Estados Unidos (Costa Este, ET): 15:00.

Estados Unidos (Centro, CT): 14:00.

Estados Unidos (Montaña, MT): 13:00.

Estados Unidos (Pacífico, PT): 12:00.

México (hora del centro, CDMX): 13:00.

México (Pacífico: Tijuana, Baja California): 11:00.

Guatemala: 13:00 (UTC‑6).

Honduras: 13:00.

El Salvador: 13:00.

Nicaragua: 13:00.

Costa Rica: 13:00 (mismo huso que Centroamérica).

Panamá: 14:00 (UTC‑5, alineado con Colombia).

República Dominicana: 15:00 (UTC‑4).

Cuba: 15:00 (UTC‑4).

Colombia: 14:00.

Perú: 14:00.

Ecuador: 14:00 (mismo huso que Perú/Colombia).

Bolivia: 15:00 (UTC‑4).

Venezuela: 15:00.

Chile (Santiago): 15:00.

Argentina: 16:00.

Uruguay: 16:00.

Paraguay: 16:00 (mismo huso que Argentina en ese periodo).

Brasil (Brasilia, Río de Janeiro, São Paulo): 16:00 (UTC‑3).

Alemania: 21:00 (mismo huso que España para el partido, CEST).

Francia / Italia / Países Bajos: 21:00 (CEST, mismo que España).