El Allianz Arena será el escenario de la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 entre Real Madrid y Bayern Múnich, un clásico del Viejo Continente que será para definir a un nuevo semifinalista de esta edición. Los bávaros cuentan con la ventaja de haber obtenido el triunfo 1-2 en el Santiago Bernabéu, un resultado que puede ser engañoso, sobretodo con un rival como el Real Madrid acostumbrado a las remontadas. A continuación, revisa cuáles son los canales de TV para ver el Madrid-Bayern en vivo y en directo, así como también los horarios en cualquier parte del mundo .

Cabe señalar que para esta fase de los playoffs, en caso de haber igualdad en el marcador global luego de los 90 minutos se añaden dos tiempos extras de 15 minutos cada uno y si persiste, habrá tanda de penales. No te pierdas todas las incidencias de este duelo de infarto en Múnich.

¿Tienes el boleto premiado? Revisa los números ganadores del Powerball para este 15 de abril de 2026. El jackpot de $58 millones busca dueño en EE. UU. ¡Checa los resultados oficiales y celebra tu suerte hoy mismo! | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag

¿Dónde ver Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO por Champions League 2026?

La señal encargada de transmitir el partido de Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO desde España será Movistar Liga de Campeones en TV y Movistar Plus+ en streaming online, para que puedas seguir el duelo de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. A continuación, te dejo con más canales de TV para seguir el minuto a minuto.

Canal TV en México : FOX One

: FOX One Canal TV en Argentina, Perú, Colombia, Chile, Ecuador y todo Latinoamérica : ESPN y Disney Plus

: ESPN y Disney Plus Canal TV en Estados Unidos: DAZN y Amazon Prime

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Bayern Múnich vuelta por Champions League 2026?

La transmisión del partido del Real Madrid vs. Bayern Múnich iniciará a partir de las 2:00 p.m. hora Colombia y Perú, 4:00 p.m. Argentina y Chile o desde las 9:00 p.m. hora peninsular en España. A continuación, revisa cuáles son los horarios en el resto de Latinoamérica para que sigas la transmisión minuto a minuto de este enfrentamiento.

País Horario Argentina 4:00 p.m. Chile 3:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. México 1:00 p.m. CDMX Centroamérica 1:00 p.m. España 9:00 p.m. Paraguay 4:00 p.m. Perú 2:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. Venezuela 3:00 p.m.

Real Madrid vs. Bayern Múnich: posibles alineaciones

Real Madrid : Lunin; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Militão, Carreras; Valverde, Thiago, Bellingham, Arda Güler; Vinicius Junior, Kylian Mbappé.

: Lunin; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Militão, Carreras; Valverde, Thiago, Bellingham, Arda Güler; Vinicius Junior, Kylian Mbappé. Bayern Múnich: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.