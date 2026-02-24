El templo de la Castellana se viste de gala este miércoles 25 de febrero para una definición de alto voltaje en la UEFA Champions League. Tras imponerse en el duelo de ida, el Real Madrid buscará validar su jerarquía europea frente a un Benfica que llega a la capital española con la ambición de revertir la serie. En una eliminatoria donde la precisión táctica y el peso de la historia juegan un papel determinante, ambos clubes se citan a las 3:00 pm ET / 9:00 pm horario peninsular para sentenciar el destino de la Llave 3 y asegurar su presencia en la élite de los cuartos de final.
Dónde ver Real Madrid - Benfica EN VIVO EN DIRECTO por TV y Online
El Real Madrid vs. Benfica del miércoles 25 de febrero de 2026 en el Santiago Bernabéu se verá en los mismos operadores que tienen actualmente los derechos de la Champions en cada territorio, con señal principal de TV de pago y plataformas OTT oficiales.
|Región / País
|Televisión (cable/satélite)
|Streaming / Online oficial
|Estados Unidos (USA)
|CBS Sports Network, TUDN USA, UniMás / Univision (selección de partidos en español)
|Paramount+ (inglés), ViX / ViX Premium, apps TUDN y Univision NOW (español)
|España
|Movistar Liga de Campeones (M+ Liga de Campeones)
|Movistar Plus+ (OTT propia de Movistar, acceso a Liga de Campeones)
|México
|TNT Sports (TV de pago)
|Max México (antes HBO Max), TNT Go (app autenticada)
|Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá (Centroamérica)
|TNT Sports (feed regional de Champions en TV paga)
|Max (HBO Max) y TNT Go en su versión regional de Latinoamérica
|República Dominicana
|TNT Sports (señal Caribe/Latam de Champions)
|Max Latinoamérica, TNT Go
|Colombia
|TNT Sports (Champions en TV de pago)
|Max Latinoamérica, TNT Go (posibles agregadores: DirecTV Go/Claro video con autenticación)
|Perú
|TNT Sports (operadores de TV de pago con paquete sports)
|Max Latinoamérica, TNT Go
|Chile
|TNT Sports (señal local con derechos UEFA)
|Max Latinoamérica, TNT Go
|Argentina
|TNT Sports (Champions vía cable/satélite)
|Max Latinoamérica, TNT Go
|Uruguay
|TNT Sports (feed Cono Sur)
|Max Latinoamérica, TNT Go
|Paraguay
|TNT Sports (Champions)
|Max Latinoamérica, TNT Go
|Bolivia
|TNT Sports (Latam)
|Max Latinoamérica, TNT Go
|Ecuador
|TNT Sports (Latam)
|Max Latinoamérica, TNT Go
|Venezuela
|TNT Sports (Latam)
|Max Latinoamérica, TNT Go
|Canadá
|DAZN Canada, fuboTV Canada (derechos de Champions)
|DAZN (app), fuboTV (OTT)
|Reino Unido (UK)
|TNT Sports 1 (antes BT Sport)
|discovery+ con paquete TNT Sports, add‑on de TNT Sports en Prime Video UK
|Irlanda
|Premier Sports 1 Ireland (según listados UEFA/Champions)
|Premier Player (OTT de Premier Sports)
|Alemania
|DAZN Deutschland (partidos de Champions)
|DAZN app (smart TV, web, móvil)
|Italia
|Operadores con derechos UEFA (típicamente Sky Sport / Mediaset en ciclo vigente)
|NOW/Sky Go o plataforma OTT asociada al paquete Champions
|Francia
|Canal+ Sport 360 y cadenas asociadas a UEFA Champions
|myCANAL (OTT de Canal+)
|Portugal
|Canales locales de derechos UEFA (por ciclo, ej. Eleven Sports / canales portugueses)
|OTT local asociada al paquete Champions (apps del operador de TV que tenga la licencia)
|Región MENA (Medio Oriente y Norte de África)
|beIN Sports MENA 1, beIN Sports English/French (TV de pago)
|beIN Connect MENA (streaming oficial)
|Países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Islandia)
|ViaPlay canales lineales de deportes
|Viaplay (OTT)
A qué hora juega Real Madrid - Benfica por Champions League
Conoce los horarios por país para ver el partido de vuelta entre Real Madrid - Benfica en el Santiago Bernabéu.
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas