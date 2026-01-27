El Real Madrid de Álvaro Arbeloa viaja a Lisboa para enfrentar al Benfica de José Mourinho este miércoles 28 de enero , a partir de las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT / 9:00 p.m. horario peninsular por la octava y última jornada de la UEFA Champions League 2025-2026 . Este duelo es crucial para los merengues, ya que una victoria garantiza su lugar directo en los octavos de final. La ‘Casa Blanca’ busca evitar el desgaste de los playoffs de febrero que tanto les afectó durante la campaña pasada. Por su parte, las ‘Águilas’ lusas aún sueñan con avanzar y necesitan los tres puntos para seguir con vida en Europa. No te pierdas este choque histórico que no se repetía en competiciones oficiales desde el legendario año de 1965.

La rivalidad entre estos gigantes es legendaria pero escasa, habiéndose enfrentado solo tres veces en toda su historia oficial. El morbo especial lo pone José Mourinho, ex técnico blanco que ahora busca arrebatarle al Madrid la clasificación directa. Para los merengues, un empate podría ser suficiente, pero Arbeloa prefiere no dejar su destino en manos de terceros. Los aficionados hispanos en Estados Unidos esperan una actuación estelar de sus figuras para sellar el pase a la siguiente ronda del prestigioso torneo de clubes del ‘Viejo Continente’. ¡Prepárate para una tarde de emociones fuertes, goles y lo mejor del fútbol internacional!

¡Atención México! Sigue el Real Madrid vs. Benfica en vivo a través de FOX One. Disfruta de la Champions League por internet y no te pierdas ni un gol del equipo blanco en esta noche mágica de fútbol.

Dónde ver Real Madrid — Benfica EN VIVO por TV y Online

El duelo entre Real Madrid y Benfica, programado para este miércoles 28 de enero de 2026 por la fecha 8 de la fase liguera de la UEFA Champions League podrá seguirse en América Latina a través de ESPN y Disney+. En Estados Unidos se transmitirá por Paramount+ y por las señales en español de TelevisaUnivision (TUDN, UniMás, Univision y ViX). En Europa, la cobertura varía según el país, con TNT Sports 8 y Discovery+ en el Reino Unido, y Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ en España como principales opciones.

Canales TV y streaming en Estados Unidos

Para este Real Madrid — Benfica se listan: Paramount+, TUDN USA, UniMás, DirecTV Stream y ViX, además de la presencia de Univision en algunos listados.

Región / país TV lineal (cable/satélite) Streaming / OTT principal Detalle clave Estados Unidos TUDN USA, UniMás, Univision (según paquete) Paramount+, ViX, DirecTV Stream CBS tiene derechos en inglés vía Paramount+; TelevisaUnivision emite en español por TUDN/UniMás/Univision y ViX.

Cómo ver en México y Centroamérica

En México la transmisión se llevará a cabo única y exclusivamente por FOX One, de acuerdo con la parrilla específica del partido. En el resto de Latinoamérica (incluyendo la mayoría de Centroamérica), los derechos de Champions 25/26 están centralizados en ESPN/Disney+.

Región / país / ciudad TV lineal Streaming / OTT Detalle clave México (CDMX, Guadalajara, Monterrey, etc.) FOX One Claro Video, Prime Video y Roku ​ La nota del partido confirma FOX One como la única señal oficial del partido en México. ​ Centroamérica (ej. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá) ESPN (señal panregional) Disney Plus Premium (Plan Premium) Los derechos UCL 25/26 en Latinoamérica son exclusivos de Disney+, con ESPN como señal de TV.

Dónde ver por TV y streaming en Sudamérica

País TV lineal Streaming / OTT Detalle clave Argentina ESPN ​ Disney Plus Premium Confirmado para este partido: ESPN + Disney+. Chile ESPN ​ Disney Plus Premium Misma configuración panregional. Colombia ESPN ​ Disney Plus Premium Cobertura estándar UCL 25/26. Ecuador ESPN ​ Disney Plus Premium Mismo paquete latino. Perú ESPN ​ Disney Plus Premium Nota específica de Perú confirma ESPN + Disney+. Uruguay ESPN ​ Disney Plus Premium Derechos exclusivos Disney+ en Latam. Paraguay ESPN ​ Disney Plus Premium Igual que resto de la región. Venezuela ESPN ​ Disney Plus Premium Señal panregional. Brasil TNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV, Sky+ ​ MAX ​ Para este partido, se listan múltiples señales locales más MAX. ​

Canales TV y Online en España y países de Europa

País / región TV lineal Streaming / OTT Detalle clave España Movistar Plus+ (canales UCL de Movistar) ​ App Movistar Plus+ (online) ​ Nota del partido lista Movistar Plus como operador en España. ​ Reino Unido TNT Sports 2 y TNT Sports 8 Discovery+ (TNT Sports online) El fixture oficial de Real Madrid indica TNT Sports para UCL. ​ Resto de Europa occidental (ej. Francia, Alemania, Italia, Portugal) Operadores locales habituales de UCL (ej. Canal+ / beIN en Francia, DAZN/Sky en Alemania, Sky/Mediaset en Italia, Eleven/DAZN en Portugal) Apps propias de cada operador (ej. DAZN, Sky Go, Canal+ app, etc.) La distribución UCL se hace por lotes nacionales; para este partido aplica el mismo titular de derechos que para el resto de la edición 25/26.

En esta nota sabrás a qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Benfica por la Champions League. (Foto: Composición Mag)

Alineaciones del Real Madrid y AS Mónaco

ALINEACIÓN DEL REAL MADRID | Courtois; Carreras, Huijsen, Asencio, Valverde; Bellingham, Tchouameni, Guler; Vinicius, Mbappe, Mastantuono.

ALINEACIÓN DEL BENFICA | Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barrenechea; Prestianni, Sudakov, Schjeldeerup; Pavlidis.

Fecha, hora TV y online para ver Real Madrid — Benfica

Ciudad: Lisboa, Portugal.

Fecha: Miércoles, 28 de enero de 2026.​

Horarios: 15:00 ET (Estados Unidos), 14:00 CDMX, 21:00 España.

Estadio: Estádio da Luz