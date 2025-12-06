El Real Madrid recibirá al Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 15 de LaLiga (temporada 2025-26). El encuentro está programado para este domingo 7 de diciembre a las 21:00 horas, hora de España. Los Merengues regresaron a la senda del triunfo a mitad de semana, superando al Athletic Club en San Mamés. Necesitan hilar otra victoria para evitar que el Barcelona se distancie, manteniendo así sus aspiraciones de recuperar la cima del fútbol español. Conoce dónde ver por TV y online el partido en vivo en directo desde cualquier dispositivo móvil.
La retransmisión del partido cubrirá varias regiones. En España, se verá por M+ LaLiga, M+ LaLiga 3, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+ y LaLiga TV Bar. México lo ofrecerá vía Sky Sports. Para Sudamérica, las plataformas DGO y DSports emitirán el compromiso. En Estados Unidos, los aficionados podrán seguirlo por ESPN Deportes, la ESPN App y Fubo Sports.
|País o Región
|Canal de Televisión (TV)
|Plataforma de Streaming Online
|España
|Movistar LaLiga, Movistar Plus+
|Movistar+, DAZN (parte de los derechos)
|México
|Sky Sports México
|Sky+
|Sudamérica
|DSports (DIRECTV Sports)
|DGO (DIRECTV GO), ESPN App (para algunos países)
|Estados Unidos
|ESPN Deportes
|ESPN App, Fubo Sports
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Celta de Vigo por LaLiga EA Sports?
El partido está programado para jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu. El horario de referencia es:
- España: 21:00 horas (Tiempo peninsular)
- México (Centro): 14:00 horas
- Argentina/Chile/Uruguay: 17:00 horas
- Colombia/Perú/Ecuador: 15:00 horas
- Estados Unidos (Este): 15:00 horas
Alineaciones posibles de Real Madrid y Celta de Vigo
- Real Madrid: Courtois; García, Rüdiger, Militão, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Güler, Bellingham, Vinícius; Mbappé.
- Celta de Vigo: Guaita; Alonso, Starfelt, Rodríguez, Carreira, Román, Beltrán, Rueda, Bryan Zaragoza, Borja Iglesias, Iago Aspas
