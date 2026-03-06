Conoce qué canales de TV y dónde ver señal online el partido Real Madrid - Celta de Vigo EN VIVO este viernes 6 de marzo. (Foto: Composición Mag)
La jornada 27 de LaLiga EA Sports se abre con un duelo de máxima exigencia en Balaídos, donde el Real Madrid visita a Celta de Vigo, con la obligación de responder si quiere sostener su candidatura al título. El encuentro es este viernes 6 de marzo a las 21:00, reforzando su condición de partido estrella del fin de semana y de termómetro competitivo antes de la UEFA Champions League. Desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo, conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles para ver el partido en vivo en directo desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver Real Madrid - Celta de Vigo EN VIVO por TV y Streaming Online

Conoce qué canales de televisión, cable y streaming online disponibles pasan el partido Real Madrid - Celta de Vigo EN VIVO EN DIRECTO este viernes 6 de marzo a partir de las 9:00 p.m. horario peninsular.

Región / PaísTV tradicionalStreaming / OTT oficial
EspañaMovistar LaLiga, Orange TV, DAZNMovistar Plus+, Orange TV, DAZN
Perú / Sudamérica hispanohabl.ESPN, DSportsStar+/ESPN App, DGO
MéxicoSky Sports, Canal 5 (partidos select.)Sky+ / Blue To Go, ViX+ (con derechos Sky)
Centroamérica y CaribeSky Sports, ESPNViX+, ESPN App
Estados UnidosESPN DeportesESPN+, Fubo
CanadáTSN, RDSTSN Direct, RDS Direct
Reino Unido / IrlandaViaplay, ITVViaplay app, ITVX
FranciabeIN SportsbeIN CONNECT
Italia, Alemania, Austria, Port.DAZNDAZN
IndiaSports18Fancode app/web
MENAbeIN SPORTSbeIN CONNECT
AustraliaOptus SportOptus Sport app/web

España

  • TV de pago (televisión y OTT): Movistar LaLiga, Orange TV LaLiga, DAZN LaLiga (siguen compartiendo derechos 2022‑2027, con reparto de jornadas entre Movistar y DAZN).
  • Streaming propio de operadoras: apps de Movistar Plus+, Orange TV y DAZN en smart TV, web, móviles y tablets.

Estados Unidos

  • TV: ESPN Deportes (cable/satélite en español).
  • Streaming: ESPN+ (castellano/inglés según señal), Fubo (paquetes que incluyan canales ESPN y deportes internacionales).

Latinoamérica

Para Sudamérica hispanohablante (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela):​

  • TV: ESPN (feed Sur) y DSports (DirecTV).​
  • Streaming: Star+ / ESPN App (según la integración en tu país), DGO (DirecTV GO) con señales de DSports.​

México y Centroamérica

  • TV: Sky Sports (sistema Sky), en algunos casos señal abierta puntual por Canal 5 para partidos destacados.​
  • Streaming: Sky+/Blue To Go (plataforma de Sky), ViX+ donde tenga derechos asociados a Sky.​

Resto de regiones (resumen rápido)

  • Reino Unido/Irlanda: Viaplay Sports e ITV (algunos partidos en abierto).
  • Francia: beIN Sports.​
  • Italia, Alemania, Austria, Portugal: DAZN (LaLiga).
  • Canadá: TSN y RDS, con streaming vía TSN Direct / RDS Direct.
