La jornada 27 de LaLiga EA Sports se abre con un duelo de máxima exigencia en Balaídos, donde el Real Madrid visita a Celta de Vigo, con la obligación de responder si quiere sostener su candidatura al título. El encuentro es este viernes 6 de marzo a las 21:00, reforzando su condición de partido estrella del fin de semana y de termómetro competitivo antes de la UEFA Champions League. Desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo, conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles para ver el partido en vivo en directo desde cualquier dispositivo móvil.
Dónde ver Real Madrid - Celta de Vigo EN VIVO por TV y Streaming Online
Conoce qué canales de televisión, cable y streaming online disponibles pasan el partido Real Madrid - Celta de Vigo EN VIVO EN DIRECTO este viernes 6 de marzo a partir de las 9:00 p.m. horario peninsular.
|Región / País
|TV tradicional
|Streaming / OTT oficial
|España
|Movistar LaLiga, Orange TV, DAZN
|Movistar Plus+, Orange TV, DAZN
|Perú / Sudamérica hispanohabl.
|ESPN, DSports
|Star+/ESPN App, DGO
|México
|Sky Sports, Canal 5 (partidos select.)
|Sky+ / Blue To Go, ViX+ (con derechos Sky)
|Centroamérica y Caribe
|Sky Sports, ESPN
|ViX+, ESPN App
|Estados Unidos
|ESPN Deportes
|ESPN+, Fubo
|Canadá
|TSN, RDS
|TSN Direct, RDS Direct
|Reino Unido / Irlanda
|Viaplay, ITV
|Viaplay app, ITVX
|Francia
|beIN Sports
|beIN CONNECT
|Italia, Alemania, Austria, Port.
|DAZN
|DAZN
|India
|Sports18
|Fancode app/web
|MENA
|beIN SPORTS
|beIN CONNECT
|Australia
|Optus Sport
|Optus Sport app/web
España
- TV de pago (televisión y OTT): Movistar LaLiga, Orange TV LaLiga, DAZN LaLiga (siguen compartiendo derechos 2022‑2027, con reparto de jornadas entre Movistar y DAZN).
- Streaming propio de operadoras: apps de Movistar Plus+, Orange TV y DAZN en smart TV, web, móviles y tablets.
Estados Unidos
- TV: ESPN Deportes (cable/satélite en español).
- Streaming: ESPN+ (castellano/inglés según señal), Fubo (paquetes que incluyan canales ESPN y deportes internacionales).
Latinoamérica
Para Sudamérica hispanohablante (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela):
- TV: ESPN (feed Sur) y DSports (DirecTV).
- Streaming: Star+ / ESPN App (según la integración en tu país), DGO (DirecTV GO) con señales de DSports.
México y Centroamérica
- TV: Sky Sports (sistema Sky), en algunos casos señal abierta puntual por Canal 5 para partidos destacados.
- Streaming: Sky+/Blue To Go (plataforma de Sky), ViX+ donde tenga derechos asociados a Sky.
Resto de regiones (resumen rápido)
- Reino Unido/Irlanda: Viaplay Sports e ITV (algunos partidos en abierto).
- Francia: beIN Sports.
- Italia, Alemania, Austria, Portugal: DAZN (LaLiga).
- Canadá: TSN y RDS, con streaming vía TSN Direct / RDS Direct.