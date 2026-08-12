Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Real Madrid - Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrara 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Real Madrid - Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrara 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Este miércoles 12 de agosto hay un gran partido para ver. Estoy hablando del choque que protagonizarán Real Madrid y Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrara 2026 en el Estadio ABANCA-RIAZOR. Para que no te pierdas el compromiso, revisa esta nota. Aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Real Madrid - Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrara 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)
El Real Madrid - Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrara 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid - Deportivo La Coruña en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid - Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrara 2026 este miércoles 12 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 3:00 pm         
  • Estados Unidos (CT): 2:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 1:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 12:00 pm
  • México (CDMX): 1:00 pm
  • España: 9:00 pm                                 
  • Puerto Rico: 3:00 pm
  • República Dominicana: 3:00 pm
  • Panamá: 2:00 pm
  • Costa Rica: 1:00 pm
  • El Salvador: 1:00 pm
  • Guatemala: 1:00 pm
  • Honduras: 1:00 pm
  • Nicaragua: 1:00 pm
  • Argentina: 4:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 4:00 pm
  • Uruguay: 4:00 pm
  • Chile (Santiago): 3:00 pm
  • Paraguay: 4:00 pm
  • Bolivia: 3:00 pm
  • Venezuela: 3:00 pm
  • Ecuador: 2:00 pm
  • Perú: 2:00 pm
  • Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid - Deportivo La Coruña?

Este miércoles 12 de agosto se podrá ver el Real Madrid - Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrara 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, FOX One
  • México: Disney+ Premium México
  • España: TV Galicia
  • Argentina: Disney+ Premium Argentina, DIRECTV Sports Argentina
  • Brasil: DAZN Brasil
  • Chile: Disney+ Premium Chile
  • Bolivia: Disney+ Premium Chile
  • Colombia: Disney+ Premium Sur
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur
  • Perú: Disney+ Premium Chile
  • Paraguay: Disney+ Premium Argentina
  • Venezuela: Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: Disney+ Premium Norte
  • El Salvador: Disney+ Premium Norte
  • Panamá: Disney+ Premium Norte
  • República Dominicana: Disney+ Premium Norte, Disney+ Premium Caribbean
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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