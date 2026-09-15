Real Madrid vs. Elche juegan este martes 15 de septiembre por la sexta jornada de LaLiga 2026-27. El equipo de José Mourinho quiere ganar en su visita al estadio Martínez Valero para continuar en los primeros puestos de la clasificación, donde Barcelona es líder con puntaje perfecto. El entrenador portugués fue claro en señalar que aún necesitan continuar trabajando para afianzar los conceptos tácticos, pero aseguró que van por un buen camino.

Por su parte, la escuadra local no tiene margen de error. Están en el puesto 19 de la tabla con dos unidades y los hinchas exigen cambios radicales para salir de este complicado momento. Ante el Real Madrid tienen la oportunidad para dar el golpe sobre la mesa y demostrar que tienen argumentos para pelear por clasificar a un torneo internacional.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Elche EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido entre Real Madrid contra Elche se realizará este martes 15 de septiembre y en América Latina la transmisión estará a cargo de DirecTV y su app DGO. Revisa dónde ver el duelo según tu país.

Argentina: DIRECTV Sports y DGO

México: Sky Sports, Sky+ e izzi

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: DIRECTV Sports y DGO

Colombia: DIRECTV Sports y DGO

Costa Rica: ViX y Sky Sports

República Dominicana: ViX y Sky Sports

Ecuador: DIRECTV Sports y DGO

El Salvador: ViX y Sky Sports

Guatemala: ViX y Sky Sports

Honduras: ViX y Sky Sports

Nicaragua: ViX y Sky Sports

Panamá: ViX y Sky Sports

Perú: DIRECTV Sports y DGO

Puerto Rico: ESPN 2 y ESPN Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports y DGO

Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes, ESPN+ y ESPN App

España: Movistar+, LaLiga TV Bar, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+.

En Estados Unidos, el partido entre Real Madrid y Elche lo puedes ver por ESPN 2, ESPN Deportes, ESPN+ y ESPN App. En México, el duelo estará disponible por Sky Sports, Sky+ e izzi.

ELCHE, ALICANTE (ESPAÑA).- Guía de canales para ver EN VIVO el partido entre Real Madrid vs. Elche por la sexta jornada de LaLiga en Estados Unidos, España y México. FOTO: Imagen creada con la IA de ChatGPT para MAG de El Comercio.

En España, el partido entre Real Madrid y Elche lo puedes ver por la señal de Movistar+, LaLiga TV Bar, M+ LaLiga TV y Movistar Plus+.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Elche por LaLiga 2026-27?

El partido entre Real Madrid y Elche se realizará en el estadio Martínez Valero y es válido por la sexta jornada de LaLiga EA Sports. Revisa los horarios del compromiso según tu localidad.

País Hora México 1:30 p. m. España 9:30 p. m. Estados Unidos 3:30 p. m. ET, 2:30 p. m. CT, 1:30 p.m. MT y 12:30 p.m. PT Guatemala 1:30 p. m. El Salvador 1:30 p. m. Honduras 1:30 p. m. Nicaragua 1:30 p. m. Costa Rica 1:30 p. m. Belice 1:30 p. m. Colombia 2:30 p. m. Perú 2:30 p. m. Ecuador 2:30 p. m. Panamá 2:30 p. m. Venezuela 3:30 p. m. Bolivia 3:30 p. m. Cuba 3:30 p. m. República Dominicana 3:30 p. m. Puerto Rico 3:30 p. m. Chile 4:30 p. m. Argentina 4:30 p. m. Uruguay 4:30 p. m. Paraguay 4:30 p. m. Brasil (Brasilia) 4:30 p. m.

En España, el duelo entre Real Madrid y Elche empezará a las 21:30 horas y 20:30 horas en Islas Canarias. Mientras que en México, el pitazo inicial del compromiso será a las 13:30 horas.