El Real Madrid viaja al Martínez Valero para medirse al Elche este domingo 23 de noviembre de 2025, válido por la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Aunque los locales fueron una de las sorpresas iniciales de la temporada, su rendimiento ha disminuido en las últimas jornadas. Si estás en Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo, conoce en qué canal TV y por dónde seguir el partido en vivo en directo online en distintos dispositivos móviles.
Dónde ver Real Madrid - Elche EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Online
Estos son los canales de televisión y señal online que pasan el partido entre Real Madrid vs. Elche EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 23 de jornada a partir de las 9:00 p.m. horario peninsular.
|Región
|Canal de TV
|Plataforma de Streaming Online
|España
|Movistar Plus+, DAZN LaLiga
|Movistar Plus+ App, DAZN
|México
|SKY Sports
|BlueToGo, SKY Sports App
|Estados Unidos (EE. UU.)
|ESPN Deportes
|ESPN+
|Canadá
|TSN, RDS (en francés)
|TSN App, RDS App
|Sudamérica (excluyendo Brasil)
|ESPN, DirecTV Sports
|Star+, DGO (DirecTV GO)
|Brasil
|ESPN
|Star+
|Centroamérica y República Dominicana
|SKY Sports
|BlueToGo, SKY Sports App
|Reino Unido (UK)
|LaLiga TV, Viaplay Sports 1
|LaLiga TV App
|India
|Sports 18 -1/HD
|Jio Cinema, FanCode
A qué hora juega Real Madrid vs. Elche por LaLiga EA Sports
Estos son los horarios para ver el partido Real Madrid vs. Elche en vivo este domingo 23 de noviembre de 2025 por el fútbol español.
|Ciudad(es)
|Hora Local
|Los Ángeles
|12:00 horas
|Ciudad de México
|14:00 horas
|Lima y Bogotá
|15:00 horas
|Nueva York
|15:00 horas
|São Paulo y Buenos Aires
|17:00 horas
|Londres
|20:00 horas
|Casablanca
|21:00 horas
|El Cairo
|22:00 horas
|Riyadh, Baghdad y Estambul
|23:00 horas
|Dubai
|00:00 horas
|Nueva Delhi
|01:30 horas
|Yakarta
|03:00 horas
|Pekín
|04:00 horas
|Tokyo
|05:00 horas
|Sydney
|07:00 horas
Posibles alineaciones del Real Madrid y Elche por LaLiga
El Elche encara el encuentro con plantilla completa, sin bajas. Por su parte, el Real Madrid lidia con varias ausencias por lesión: Rüdiger y Carvajal están descartados. Aunque Tchouaméni y Mastantuono son duda, Xabi Alonso podrá contar con futbolistas fundamentales como Mbappé, Valverde, Courtois y Huijsen.
- Elche: Dituro; Álvaro Núñez, Chust, Affengruber, Bigas, Pedrosa; Aguado, Febas, Mendoza; Rafa Mir y André Silva.
- Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Fede Valverde, Camavinga, Güler; Bellingham; Mbappé, Vinícius.