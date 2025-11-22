Conoce por qué canal TV y dónde ver online el partido Elche vs. Real Madrid EN VIVO este 23 de noviembre de 2025 por la jornada decimotercera de LaLiga EA Sports. (Foto: Composición Mag)
Conoce por qué canal TV y dónde ver online el partido Elche vs. Real Madrid EN VIVO este 23 de noviembre de 2025 por la jornada decimotercera de LaLiga EA Sports. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El Real Madrid viaja al Martínez Valero para medirse al Elche este domingo 23 de noviembre de 2025, válido por la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Aunque los locales fueron una de las sorpresas iniciales de la temporada, su rendimiento ha disminuido en las últimas jornadas. Si estás en Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo, conoce en qué canal TV y por dónde seguir el partido en vivo en directo online en distintos dispositivos móviles.

Sky Sports transmite el partido entre Real Madrid vs. Elche en vivo en directo este domingo 23 de noviembre por la jornada 13 de LaLiga EA Sports. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag)
Sky Sports transmite el partido entre Real Madrid vs. Elche en vivo en directo este domingo 23 de noviembre por la jornada 13 de LaLiga EA Sports. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag)
/ Jairo Rúa

Dónde ver Real Madrid - Elche EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Online

Estos son los canales de televisión y señal online que pasan el partido entre Real Madrid vs. Elche EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 23 de jornada a partir de las 9:00 p.m. horario peninsular.

RegiónCanal de TVPlataforma de Streaming Online
EspañaMovistar Plus+, DAZN LaLigaMovistar Plus+ App, DAZN
MéxicoSKY SportsBlueToGo, SKY Sports App
Estados Unidos (EE. UU.)ESPN DeportesESPN+
CanadáTSN, RDS (en francés)TSN App, RDS App
Sudamérica (excluyendo Brasil)ESPN, DirecTV SportsStar+, DGO (DirecTV GO)
BrasilESPNStar+
Centroamérica y República DominicanaSKY SportsBlueToGo, SKY Sports App
Reino Unido (UK)LaLiga TV, Viaplay Sports 1LaLiga TV App
IndiaSports 18 -1/HDJio Cinema, FanCode

A qué hora juega Real Madrid vs. Elche por LaLiga EA Sports

Estos son los horarios para ver el partido Real Madrid vs. Elche en vivo este domingo 23 de noviembre de 2025 por el fútbol español.

Ciudad(es)Hora Local
Los Ángeles12:00 horas
Ciudad de México14:00 horas
Lima y Bogotá15:00 horas
Nueva York15:00 horas
São Paulo y Buenos Aires17:00 horas
Londres20:00 horas
Casablanca21:00 horas
El Cairo22:00 horas
Riyadh, Baghdad y Estambul23:00 horas
Dubai00:00 horas
Nueva Delhi01:30 horas
Yakarta03:00 horas
Pekín04:00 horas
Tokyo05:00 horas
Sydney07:00 horas

Posibles alineaciones del Real Madrid y Elche por LaLiga

El Elche encara el encuentro con plantilla completa, sin bajas. Por su parte, el Real Madrid lidia con varias ausencias por lesión: Rüdiger y Carvajal están descartados. Aunque Tchouaméni y Mastantuono son duda, Xabi Alonso podrá contar con futbolistas fundamentales como Mbappé, Valverde, Courtois y Huijsen.

  • Elche: Dituro; Álvaro Núñez, Chust, Affengruber, Bigas, Pedrosa; Aguado, Febas, Mendoza; Rafa Mir y André Silva.
  • Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Fede Valverde, Camavinga, Güler; Bellingham; Mbappé, Vinícius.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC