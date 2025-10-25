El esperado Clásico Español se celebra este fin de semana en el Santiago Bernabéu, y aunque es temprano en la temporada, el duelo entre Real Madrid y FC Barcelona del domingo 26 de octubre por la Jornada 10 ya se siente crucial para LaLiga EA Sports 2025-26. Los merengues, bajo la dirección de Xabi Alonso, llegan con una racha impecable y un fútbol dominante que lo sitúa en la cima. Pese a una seria crisis defensiva que deja fuera a figuras clave como Mendy, Carvajal y Rüdiger, el ataque madridista se mantiene letal, con Mbappé, Vinicius Jr. y Bellingham listos para iniciar. La historia del Barcelona es contrastante: el equipo de Hansi Flick viaja a la capital española mermado por una gran crisis de lesiones que incluye a Lewandowski, Ter Stegen, Gavi y Balde. Sin embargo, el Clásico es conocido por desafiar el contexto, y la cantera culé, con Lamine Yamal y el recuperado Ferran Torres, buscará imponer la intensidad de su juventud para sorprender al eterno archirrival.

¡Duelo de gigantes! Consulta a qué hora empieza el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy por LaLiga 2025-26 en México.

¿Dónde ver Real Madrid — FC Barcelona EN DIRECTO ONLINE por LaLiga 2025?

En España, el juego entre Real Madrid y FC Barcelona será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 de Movistar+; Dial 113 de Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 de Movistar+; Dial 114 de Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 de Movistar+) y las plataformas online de Movistar Plus+ y DAZN Spain.

Canales TV para ver Real Madrid — FC Barcelona

España : Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD

: Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD Estados Unidos : ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN2 y ESPN Deportes

: ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN2 y ESPN Deportes México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras : SKY Sports y SKY Plus

: SKY Sports y SKY Plus Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia y Paraguay : Disney+ Premium y ESPN

: Disney+ Premium y ESPN Canadá : TSN+, Amazon Prime Video y TSN3

: TSN+, Amazon Prime Video y TSN3 Reino Unido: Premier Sports Player, Amazon Prime Video y Premier Sports 1

¿A qué hora juega Real Madrid — FC Barcelona por LaLiga 2025?

El duelo entre Real Madrid y FC Barcelona comienza en punto de las 17:15 del horario peninsular (16:15 en Islas Canarias) este domingo 26 de octubre por la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

¡Llega El Clásico! Mira FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO GRATIS.

Horarios para ver Real Madrid — FC Barcelona

09:15 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala

10:15 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

11:15 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Cuba y Canadá

12:15 horas de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay

16:15 horas de Reino Unido e Irlanda

17:15 horas de España, Alemania, Italia y Francia

En Estados Unidos

11:15 am ET

10:15 am CT

9:15 am MT

8:15 am PT

Alineaciones probables del Real Madrid - FC Barcelona

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militão, Raúl Asencio del Rosario, Álvaro Carreras; Brahim Díaz, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Vinícius Júnior; Jude Bellingham, Kylian Mbappé.

FC Barcelona: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; Ferran Torres.

Real Madrid recibe a FC Barcelona en una nueva edición de El Clásico este domingo 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26