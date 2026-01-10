Conoce qué canales de TV y dónde ver online el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO por la final de la Supercopa de España 2026. (Foto: Composición Mag)
Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El encuentro más atractivo de la semana se realizará en un país ajeno para definir al campeón de la Supercopa de España. Real Madrid - FC Barcelona protagoniza el primer clásico del año este domingo 11 de enero, a partir de las 2:00 p.m. ET / 11:00 a.m. PT / 8:00 p.m. (ESP) en el King Abdullah Sports City. Si estás en Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo, te comparto qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

El . Bajo el liderazgo de Raphinha, el conjunto de Hansi Flick sentenció el encuentro antes del descanso con un parcial de 4-0 al minuto 40. Más allá de la abultada victoria, el técnico alemán destacó en sala de prensa la cohesión de su plantilla: “Me encanta cómo estamos jugando como equipo”.

El , todo esto en la ausencia de Kylian Mbappé, quien ya se traslada a Arabia Saudita. El encuentro estuvo marcado por la tensión, especialmente tras el cruce entre Simeone y Vinícius Jr., donde el argentino auguró el despido del brasileño. Al respecto, Xabi Alonso criticó duramente la actitud del “Cholo”, señalando que sus provocaciones carecen de espíritu deportivo.

Desde Yeda, Real Madrid juega contra FC Barcelona por la final de la Supercopa de España 2026, este domingo 11 de enero. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa

¿Dónde ver el clásico Real Madrid - FC Barcelona EN VIVO por TV y Online?

¿Dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO por TV y Streaming Online?

  • España: Movistar+
  • México: Sky Sports México
  • Latinoamérica: DirecTV, DSports
  • Estados Unidos: ESPN2`, ESPN Deportes, ESPN, SelectfuboTV, ESPN App

Región / PaísCiudad / ZonaCanales / Plataformas principales
EspañaPenínsula / BalearesMovistar+ (canal Supercopa / M+ LaLiga TV); DAZN España como referencia de agenda. ​
Arabia SaudíYeda (local)Operadores locales + señal internacional de la Supercopa. ​
Estados UnidosNew York (ET)ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, DirecTV Stream, Sling (paquete con ESPN). ​
Estados UnidosChicago (CT)ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+. ​
Estados UnidosDenver (MT)ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+. ​
Estados UnidosLos Ángeles (PT)ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+. ​
MéxicoCDMX (Centro)DAZN México; paquetes de TV de pago con ESPN/Star donde apliquen. ​
MéxicoTijuana (Pacífico)DAZN México + operadores de TV de pago locales. ​
MéxicoChihuahua / SonoraDAZN México + operadores de TV de pago locales. ​
MéxicoCancún (Sureste)DAZN México + operadores de TV de pago locales. ​
Guatemala / El Salvador / Honduras / NicaraguaCapitales respectivasDAZN Latam; operadoras regionales con derechos de Supercopa. ​
Costa RicaSan JoséDAZN Latam; TV de pago local con señal deportiva regional. ​
PanamáCiudad de PanamáDAZN Latam; TV de pago local. ​
ColombiaBogotáDAZN Latam; ESPN/Star+ según paquete contratado. ​
PerúLimaDAZN Latam; ESPN/Star+ según derechos locales. ​
EcuadorQuitoDAZN Latam; TV de pago con señales deportivas regionales. ​
VenezuelaCaracasDAZN Latam; señales ESPN para región andina. ​
BoliviaLa PazDAZN Latam; TV de pago local. ​
ArgentinaBuenos AiresDAZN Latam; ESPN/Star+ donde tenga derechos vigentes. ​
UruguayMontevideoDAZN Latam; ESPN/Star+ y operadores de cable locales.​
ChileSantiagoDAZN Latam; ESPN/Star+ según contrato local. ​
ParaguayAsunciónDAZN Latam; señales deportivas regionales. ​
PortugalLisboaDAZN Portugal (incluye canal DAZN Eleven) y TV de pago asociada. ​
Reino UnidoLondresTNT Sports 1 en TV; streaming en Discovery+. ​
FranciaParísbeIN Sports Francia / plataforma OTT con derechos de Supercopa. ​
AlemaniaBerlínDAZN Alemania u operador local con derechos de Supercopa. ​
ItaliaRomaPlataforma OTT (DAZN Italia u operador local) con derechos de Supercopa. ​
Países BajosÁmsterdamOperadores locales (canales deportivos premium) vinculados al paquete de competiciones españolas. ​
BélgicaBruselasPlataformas de TV de pago con paquete de fútbol internacional. ​
PoloniaVarsoviaCanal+ y Eleven Sports 1 Poland como referencias para fútbol español. ​

¿A qué hora inicia el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona?

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Real Madrid vs. FC Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026 desde la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.

  • Los Ángeles: 11:00
  • Ciudad de México: 13:00
  • Lima y Bogotá: 14:00
  • Nueva York: 14:00
  • Buenos Aires y São Paulo: 16:00
  • Londres: 19:00
  • El Cairo: 21:00
  • Riyadh, Baghdad y Estambul: 22:00
  • Dubái: 23:00 
  • Nueva Delhi: 00:30
  • Yakarta: 02:00
  • Pekín: 03:00 
  • Tokio: 04:00 
  • Sídney: 06:00

A qué hora y dónde ver la final Real Madrid vs. FC Barcelona

  • Partido: Real Madrid vs. FC Barcelona
  • Fase: Final de la Supercopa de España 2026
  • Estadio: King Abdullah Sports City
  • Fecha: domingo 11 de enero de 2026
  • Horario: 20:00 horario peninsular / 2:00 p.m. ET / 11:00 a.m. PT
  • TV/Online: Movistar+ (ESP), SKY Sports (MEX), ESPN (USA) y DirecTV (Latinoamérica)
Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

