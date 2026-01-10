El encuentro más atractivo de la semana se realizará en un país ajeno para definir al campeón de la Supercopa de España. Real Madrid - FC Barcelona protagoniza el primer clásico del año este domingo 11 de enero, a partir de las 2:00 p.m. ET / 11:00 a.m. PT / 8:00 p.m. (ESP) en el King Abdullah Sports City. Si estás en Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo, te comparto qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.
El FC Barcelona selló un pase brillante a la final tras arrollar al Athletic Club con un contundente 5-0. Bajo el liderazgo de Raphinha, el conjunto de Hansi Flick sentenció el encuentro antes del descanso con un parcial de 4-0 al minuto 40. Más allá de la abultada victoria, el técnico alemán destacó en sala de prensa la cohesión de su plantilla: “Me encanta cómo estamos jugando como equipo”.
El Real Madrid aseguró su pase a la final tras vencer 2-1 al Atlético de Madrid con goles de Valverde y Rodrygo, todo esto en la ausencia de Kylian Mbappé, quien ya se traslada a Arabia Saudita. El encuentro estuvo marcado por la tensión, especialmente tras el cruce entre Simeone y Vinícius Jr., donde el argentino auguró el despido del brasileño. Al respecto, Xabi Alonso criticó duramente la actitud del “Cholo”, señalando que sus provocaciones carecen de espíritu deportivo.
¿Dónde ver el clásico Real Madrid - FC Barcelona EN VIVO por TV y Online?
- España: Movistar+
- México: Sky Sports México
- Latinoamérica: DirecTV, DSports
- Estados Unidos: ESPN2`, ESPN Deportes, ESPN, SelectfuboTV, ESPN App
|Región / País
|Ciudad / Zona
|Canales / Plataformas principales
|España
|Península / Baleares
|Movistar+ (canal Supercopa / M+ LaLiga TV); DAZN España como referencia de agenda.
|Arabia Saudí
|Yeda (local)
|Operadores locales + señal internacional de la Supercopa.
|Estados Unidos
|New York (ET)
|ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, DirecTV Stream, Sling (paquete con ESPN).
|Estados Unidos
|Chicago (CT)
|ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+.
|Estados Unidos
|Denver (MT)
|ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+.
|Estados Unidos
|Los Ángeles (PT)
|ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+.
|México
|CDMX (Centro)
|DAZN México; paquetes de TV de pago con ESPN/Star donde apliquen.
|México
|Tijuana (Pacífico)
|DAZN México + operadores de TV de pago locales.
|México
|Chihuahua / Sonora
|DAZN México + operadores de TV de pago locales.
|México
|Cancún (Sureste)
|DAZN México + operadores de TV de pago locales.
|Guatemala / El Salvador / Honduras / Nicaragua
|Capitales respectivas
|DAZN Latam; operadoras regionales con derechos de Supercopa.
|Costa Rica
|San José
|DAZN Latam; TV de pago local con señal deportiva regional.
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|DAZN Latam; TV de pago local.
|Colombia
|Bogotá
|DAZN Latam; ESPN/Star+ según paquete contratado.
|Perú
|Lima
|DAZN Latam; ESPN/Star+ según derechos locales.
|Ecuador
|Quito
|DAZN Latam; TV de pago con señales deportivas regionales.
|Venezuela
|Caracas
|DAZN Latam; señales ESPN para región andina.
|Bolivia
|La Paz
|DAZN Latam; TV de pago local.
|Argentina
|Buenos Aires
|DAZN Latam; ESPN/Star+ donde tenga derechos vigentes.
|Uruguay
|Montevideo
|DAZN Latam; ESPN/Star+ y operadores de cable locales.
|Chile
|Santiago
|DAZN Latam; ESPN/Star+ según contrato local.
|Paraguay
|Asunción
|DAZN Latam; señales deportivas regionales.
|Portugal
|Lisboa
|DAZN Portugal (incluye canal DAZN Eleven) y TV de pago asociada.
|Reino Unido
|Londres
|TNT Sports 1 en TV; streaming en Discovery+.
|Francia
|París
|beIN Sports Francia / plataforma OTT con derechos de Supercopa.
|Alemania
|Berlín
|DAZN Alemania u operador local con derechos de Supercopa.
|Italia
|Roma
|Plataforma OTT (DAZN Italia u operador local) con derechos de Supercopa.
|Países Bajos
|Ámsterdam
|Operadores locales (canales deportivos premium) vinculados al paquete de competiciones españolas.
|Bélgica
|Bruselas
|Plataformas de TV de pago con paquete de fútbol internacional.
|Polonia
|Varsovia
|Canal+ y Eleven Sports 1 Poland como referencias para fútbol español.
¿A qué hora inicia el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona?
Conoce los horarios por país para ver el partido entre Real Madrid vs. FC Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026 desde la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.
- Los Ángeles: 11:00
- Ciudad de México: 13:00
- Lima y Bogotá: 14:00
- Nueva York: 14:00
- Buenos Aires y São Paulo: 16:00
- Londres: 19:00
- El Cairo: 21:00
- Riyadh, Baghdad y Estambul: 22:00
- Dubái: 23:00
- Nueva Delhi: 00:30
- Yakarta: 02:00
- Pekín: 03:00
- Tokio: 04:00
- Sídney: 06:00
A qué hora y dónde ver la final Real Madrid vs. FC Barcelona
- Partido: Real Madrid vs. FC Barcelona
- Fase: Final de la Supercopa de España 2026
- Estadio: King Abdullah Sports City
- Fecha: domingo 11 de enero de 2026
- Horario: 20:00 horario peninsular / 2:00 p.m. ET / 11:00 a.m. PT
- TV/Online: Movistar+ (ESP), SKY Sports (MEX), ESPN (USA) y DirecTV (Latinoamérica)