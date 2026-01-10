El encuentro más atractivo de la semana se realizará en un país ajeno para definir al campeón de la Supercopa de España. Real Madrid - FC Barcelona protagoniza el primer clásico del año este domingo 11 de enero, a partir de las 2:00 p.m. ET / 11:00 a.m. PT / 8:00 p.m. (ESP) en el King Abdullah Sports City. Si estás en Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo, te comparto qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

El FC Barcelona selló un pase brillante a la final tras arrollar al Athletic Club con un contundente 5-0. Bajo el liderazgo de Raphinha, el conjunto de Hansi Flick sentenció el encuentro antes del descanso con un parcial de 4-0 al minuto 40. Más allá de la abultada victoria, el técnico alemán destacó en sala de prensa la cohesión de su plantilla: “Me encanta cómo estamos jugando como equipo”.

El Real Madrid aseguró su pase a la final tras vencer 2-1 al Atlético de Madrid con goles de Valverde y Rodrygo, todo esto en la ausencia de Kylian Mbappé, quien ya se traslada a Arabia Saudita. El encuentro estuvo marcado por la tensión, especialmente tras el cruce entre Simeone y Vinícius Jr., donde el argentino auguró el despido del brasileño. Al respecto, Xabi Alonso criticó duramente la actitud del “Cholo”, señalando que sus provocaciones carecen de espíritu deportivo.

Desde Yeda, Real Madrid juega contra FC Barcelona por la final de la Supercopa de España 2026, este domingo 11 de enero. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver el clásico Real Madrid - FC Barcelona EN VIVO por TV y Online?

Región / País Ciudad / Zona Canales / Plataformas principales España Península / Baleares Movistar+ (canal Supercopa / M+ LaLiga TV); DAZN España como referencia de agenda. ​ Arabia Saudí Yeda (local) Operadores locales + señal internacional de la Supercopa. ​ Estados Unidos New York (ET) ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, DirecTV Stream, Sling (paquete con ESPN). ​ Estados Unidos Chicago (CT) ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+. ​ Estados Unidos Denver (MT) ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+. ​ Estados Unidos Los Ángeles (PT) ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+. ​ México CDMX (Centro) DAZN México; paquetes de TV de pago con ESPN/Star donde apliquen. ​ México Tijuana (Pacífico) DAZN México + operadores de TV de pago locales. ​ México Chihuahua / Sonora DAZN México + operadores de TV de pago locales. ​ México Cancún (Sureste) DAZN México + operadores de TV de pago locales. ​ Guatemala / El Salvador / Honduras / Nicaragua Capitales respectivas DAZN Latam; operadoras regionales con derechos de Supercopa. ​ Costa Rica San José DAZN Latam; TV de pago local con señal deportiva regional. ​ Panamá Ciudad de Panamá DAZN Latam; TV de pago local. ​ Colombia Bogotá DAZN Latam; ESPN/Star+ según paquete contratado. ​ Perú Lima DAZN Latam; ESPN/Star+ según derechos locales. ​ Ecuador Quito DAZN Latam; TV de pago con señales deportivas regionales. ​ Venezuela Caracas DAZN Latam; señales ESPN para región andina. ​ Bolivia La Paz DAZN Latam; TV de pago local. ​ Argentina Buenos Aires DAZN Latam; ESPN/Star+ donde tenga derechos vigentes. ​ Uruguay Montevideo DAZN Latam; ESPN/Star+ y operadores de cable locales.​ Chile Santiago DAZN Latam; ESPN/Star+ según contrato local. ​ Paraguay Asunción DAZN Latam; señales deportivas regionales. ​ Portugal Lisboa DAZN Portugal (incluye canal DAZN Eleven) y TV de pago asociada. ​ Reino Unido Londres TNT Sports 1 en TV; streaming en Discovery+. ​ Francia París beIN Sports Francia / plataforma OTT con derechos de Supercopa. ​ Alemania Berlín DAZN Alemania u operador local con derechos de Supercopa. ​ Italia Roma Plataforma OTT (DAZN Italia u operador local) con derechos de Supercopa. ​ Países Bajos Ámsterdam Operadores locales (canales deportivos premium) vinculados al paquete de competiciones españolas. ​ Bélgica Bruselas Plataformas de TV de pago con paquete de fútbol internacional. ​ Polonia Varsovia Canal+ y Eleven Sports 1 Poland como referencias para fútbol español. ​

¿A qué hora inicia el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona?

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Real Madrid vs. FC Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026 desde la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.

Los Ángeles: 11:00

Ciudad de México: 13:00

Lima y Bogotá: 14:00

Nueva York: 14:00

Buenos Aires y São Paulo: 16:00

Londres: 19:00

El Cairo: 21:00

Riyadh, Baghdad y Estambul: 22:00

Dubái: 23:00

Nueva Delhi: 00:30

Yakarta: 02:00

Pekín: 03:00

Tokio: 04:00

Sídney: 06:00

Partido: Real Madrid vs. FC Barcelona

Fase: Final de la Supercopa de España 2026

Estadio: King Abdullah Sports City

Fecha: domingo 11 de enero de 2026

Horario: 20:00 horario peninsular / 2:00 p.m. ET / 11:00 a.m. PT

TV/Online: Movistar+ (ESP), SKY Sports (MEX), ESPN (USA) y DirecTV (Latinoamérica)