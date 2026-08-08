El Real Madrid de José Mourinho se sigue preparando para la temporada 2026-27, donde el objetivo es ganar el título de LaLiga y la Champions League. Hoy sábado 8 de agosto, el cuadro blanco se mide contra Ferencváros en Budapest, Hungría, en un amistoso internacional.

Por el Mundial 2026, hay jugadores que se fueron sumando en plena pretemporada. Vinícius y Bernardo Silva ya están trabajando bajo las órdenes del entrenador portugués. En los próximos días se deben sumar Marc Cucurella, Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Además, definir a los últimos refuerzos en la pretemporada.

El 22 de agosto, el Real Madrid tendrá su debut en LaLiga ante el Espanyol. Mourinho quiere llegar en óptimas condiciones a su primer compromiso de la temporada; por ello trabajan arduamente y aprovechan al máximo los compromisos amistosos.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Ferencváros?

Los horarios del Real Madrid vs. Ferencváros según tu localidad. El equipo de Mourinho se alista para el inicio de la temporada 2026-27.

México: 11:00 horas

Guatemala: 11:00 horas

Honduras: 11:00 horas

El Salvador: 11:00 horas

Nicaragua: 11:00 horas

Costa Rica: 11:00 horas

Panamá: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Brasil (Brasilia): 16:00 horas

España (Madrid): 21:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Ferencváros EN VIVO por TV y streaming?

Real Madrid TV será una de las opciones para seguir el amistoso frente a la Fiorentina. El canal oficial del club dedica buena parte de su programación de verano a la pretemporada del primer equipo, con partidos, entrenamientos, entrevistas, ruedas de prensa y espacios especiales sobre la actualidad madridista.

Para los espectadores que se encuentran en España, la señal de Real Madrid TV está disponible gratuitamente mediante la Televisión Digital Terrestre (TDT). El canal también forma parte de la oferta de distintos operadores de televisión de pago.

En América Latina, el partido entre Real Madrid contra Ferencváros será transmitido EN DIRECTO por DSpors, ESPN, DGO y Disney Plus.

En México, el compromiso amistoso del Real Madrid estará disponible por la plataforma de streaming de Disney Plus.

¿Qué dial es Real Madrid TV en España?

Movistar Plus+ 76 Orange TV 139 Vodafone TV 316 Grupo R 123 Euskaltel (País Vasco) 67 Euskaltel (Navarra, La Rioja y Cantabria) 86 Telecable 46 Mundo R 86 Racctel+ 86 TDT España En abierto

Los números de canal pueden sufrir modificaciones en función del operador o de los cambios realizados en sus respectivas parrillas. Por ese motivo, conviene revisar la guía de programación antes del comienzo del encuentro.

Fuera de España, el acceso a la señal de Real Madrid TV puede estar condicionado por los derechos de emisión correspondientes a cada territorio.

¿Dónde ver RM Play EN VIVO online para ver Real Madrid vs. Fiorentina?

Otra alternativa para acceder al contenido oficial del club es RM Play. La plataforma digital del Real Madrid reúne la señal de Real Madrid TV, entrevistas, documentales, programas propios y un amplio archivo de contenidos bajo demanda.

El servicio permite seguir la programación madridista desde Internet y está pensado también para quienes prefieren acceder desde celulares, tablets o televisores inteligentes.

¿Cómo entrar a RM Play?

Para utilizar RM Play es necesario acceder a la plataforma e iniciar sesión con una cuenta Madridista. Quienes todavía no estén registrados pueden crear una cuenta gratuita.

Una vez iniciada la sesión, el usuario podrá buscar la señal en directo de Real Madrid TV o ingresar al contenido que el club habilite específicamente para el amistoso contra la Fiorentina.

El registro gratuito también puede realizarse desde Madridistas. Allí se encuentra, además, la información correspondiente a Madridista Premium y sus beneficios adicionales.

¿En qué dispositivos se puede ver RM Play?

RM Play ofrece compatibilidad con diferentes equipos y sistemas, por lo que puede utilizarse tanto desde un navegador como desde dispositivos móviles y televisores conectados. Entre las principales opciones se encuentran:

Computadoras mediante navegador web.

iPhone e iPad.

Teléfonos y tablets Android.

Apple TV.

Amazon Fire TV.

Smart TV Samsung.

Smart TV LG.

Una cuenta madridista gratuita permite acceder a buena parte del catálogo de RM Play. Determinados partidos completos, documentales y producciones especiales, sin embargo, pueden estar reservados para los usuarios de Madridista Premium.

También hay que tener en cuenta que el catálogo y las emisiones disponibles no necesariamente son iguales en todos los países. Los derechos internacionales de retransmisión pueden provocar restricciones geográficas para determinados contenidos.