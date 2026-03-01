El Real Madrid encara una nueva jornada de LaLiga ante el Getafe, y gran desafío por recuperar el liderato perdido. Tras su último tropiezo, el conjunto blanco busca reaccionar con carácter y reafirmar su ambición por el título. El enfrentamiento es este lunes 2 de marzo, a partir de las 9:00 p.m. horario local en el Estadio Santiago Bernabéu , válido por la jornada 26. Si quieres ver el partido en vivo en directo y online, puedes hacerlo a través de canales de TV y streaming desde Estados Unidos, España, México, países de Centroamérica y Sudamérica.

El Real Madrid afronta una nueva jornada con sed de reivindicación tras su reciente tropiezo ante Osasuna, donde el tanto de Vinícius Júnior no bastó para evitar la derrota. Con 60 puntos y apenas uno de diferencia respecto al líder Barcelona, el equipo de Álvaro Arbeloa mantiene intacta su ambición por el título.

En paralelo, el Getafe de José Bordalás busca recuperar sensaciones luego de caer frente al Sevilla, un duelo marcado por la expulsión de Djené Dakoman Ortega. Los Azulones, ubicados en la mitad de la tabla con 29 unidades, luchan por consolidar su lugar lejos del descenso y sorprender a un rival de élite en un enfrentamiento que promete intensidad y carácter.

Dónde ver Real Madrid - Getafe EN VIVO EN DIRECTO por TV y Streaming Online

A continuación tienes una tabla con los canales de TV y las opciones online principales para ver Real Madrid vs. Getafe este lunes 2 de marzo de 2026, jornada 26 de LaLiga , desde las regiones que indicas.

País / Región Canal(es) de TV Dónde ver online / streaming principal España DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar DAZN (app y web, incluye señales DAZN LaLiga) Estados Unidos ESPN Deportes ESPN+ (app/web), algunas plataformas con ESPN Deportes (Fubo, cable/satélite) Canadá TSN, RDS​ TSN Direct, RDS Direct (apps y web de TSN/RDS)​ México Sky Sports (Sky Sports México) Sky Go/Sky+ (app de Sky México, según suscripción) Centroamérica (general) Sky Sports​ Sky Go/Sky+ (región Centroamérica, según operador local)​ Puerto Rico ESPN Deportes ESPN+ y plataformas con ESPN Deportes (cable/satélite) Argentina ESPN Disney+ (plan con deportes / Disney+ Premium para LaLiga) Chile ESPN Disney+ (plan con deportes / Disney+ Premium) Colombia ESPN​ Disney+ (plan con deportes / Disney+ Premium) Perú ESPN​ Disney+ (plan con deportes / Disney+ Premium) Ecuador ESPN​ Disney+ (plan con deportes / Disney+ Premium) Uruguay ESPN Disney+ (plan con deportes / Disney+ Premium) Paraguay ESPN Disney+ (plan con deportes / Disney+ Premium) Bolivia ESPN Disney+ (plan con deportes / Disney+ Premium) Venezuela ESPN Disney+ (plan con deportes / Disney+ Premium) Brasil ESPN Brasil​ Disney+ (plan con deportes / Star/ESPN dentro de Disney+) Resto de Latinoamérica sur ESPN Disney+ (plan con deportes / Disney+ Premium) Europa (fuera de España) Diferentes: DAZN, Canal+, beIN, Eleven, etc. según país​ Plataformas locales (DAZN, Canal+ online, beIN CONNECT, etc., según cada mercado)​

Alineaciones posibles de Real Madrid vs. Getafe

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Carreras; Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Güler; Gonzalo y Vinícius.

Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Abqar, Duarte, Romero, Juan Iglesias; Milla, Arambarri, Mario Martín; Satriano y Luis Vázquez.