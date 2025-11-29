Conoce por qué canal TV y dónde ver Real Madrid vs. Girona EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la jornada 14 de LaLiga este domingo 30 de noviembre. (Foto: Composición Mag)
Por la jornada 14 de LaLiga 2025/26, el Real Madrid visita a Girona el domingo 30 de noviembre a las 21:00 (hora de Europa Central) en Montilivi. Los catalanes se encuentran actualmente en una situación delicada, ocupando la 18ª posición con 11 unidades, lo que marca su presencia en el descenso. Su último resultado fue un empate 1-1 ante el Real Betis, donde un gol de Vanat les permitió conseguir un punto. Conoce por qué canales de TV y dónde ver señal online el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Históricamente, Real Madrid tiene una clara ventaja en los resultados, con 4 victorias frente a 1 del local. Su encuentro más reciente en LaLiga fue el 23 de febrero, durante el torneo 2024-2025, donde el Real Madrid se impuso con un 2-0. En la tabla actual, el visitante es el líder con 32 puntos (10 ganados, 2 empatados y 1 perdido), mientras que el equipo local se encuentra en la décimo octava posición con 11 unidades (2 ganados, 5 empatados y 6 perdidos).

Dónde ver Real Madrid vs. Girona EN VIVO por TV y ONLINE por LaLiga

Conoce cuáles son los canales de TV y dónde ver streaming online el partido entre Real Madrid vs. Girona EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 30 de noviembre de 2025, por la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-2026.

RegiónCanal de TV PrincipalPlataforma de Streaming OnlineNotas Importantes
EspañaMovistar LaLiga, DAZN LaLigaMovistar+ / DAZNLaLiga está distribuida entre estas dos plataformas en España.
MéxicoSky SportsSky+, Blue To GoEs el operador exclusivo de LaLiga en México y Centroamérica.
Estados UnidosESPN Deportes (TV)ESPN+, FuboTVESPN+ tiene los derechos exclusivos de streaming para LaLiga en EE. UU.
ArgentinaESPNDisney+ (Star+)Star+ es la plataforma que transmite todos los partidos de LaLiga en la región.
Perú, Colombia, Ecuador, VenezuelaESPNDisney+ (Star+)Star+ tiene los derechos de streaming en toda Sudamérica (excepto Brasil).
ChileESPNDisney+ (Star+)Transmisión disponible en el paquete premium de Disney+ / Star+.
Centroamérica & República DominicanaSky SportsSky+, Blue To GoIncluye países como Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, etc.
BrasilESPNStar+A menudo, los partidos también se emiten por TV en ESPN Brasil.
Francia, Italia, Otros países clave de EuropaVaría (Movistar, Sky, DAZN)DAZN, Movistar+DAZN suele tener derechos en varios países europeos y Japón.

Para una visión más simplificada, estas son las plataformas principales por región:

  • España: Movistar+ y DAZN.
  • Latinoamérica (Hispana): Star+ (Disney+) para streaming y ESPN para televisión.
  • México y Centroamérica: Sky Sports y su servicio Sky+ / Blue To Go.
  • Estados Unidos: ESPN+ para streaming.

Fecha, hora, TV y dónde ver online el partido Real Madrid vs. Girona EN VIVO

  • Partido: Real Madrid vs. Girona
  • Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025
  • Horario: 14:00 (CDMX), 15:00 (ET), 17:00 (ARG), 21:00 (ESP)
  • Estadio: Spotify Camp Nou
