Por la jornada 14 de LaLiga 2025/26, el Real Madrid visita a Girona el domingo 30 de noviembre a las 21:00 (hora de Europa Central) en Montilivi . Los catalanes se encuentran actualmente en una situación delicada, ocupando la 18ª posición con 11 unidades, lo que marca su presencia en el descenso. Su último resultado fue un empate 1-1 ante el Real Betis, donde un gol de Vanat les permitió conseguir un punto. Conoce por qué canales de TV y dónde ver señal online el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Históricamente, Real Madrid tiene una clara ventaja en los resultados, con 4 victorias frente a 1 del local. Su encuentro más reciente en LaLiga fue el 23 de febrero, durante el torneo 2024-2025, donde el Real Madrid se impuso con un 2-0. En la tabla actual, el visitante es el líder con 32 puntos (10 ganados, 2 empatados y 1 perdido), mientras que el equipo local se encuentra en la décimo octava posición con 11 unidades (2 ganados, 5 empatados y 6 perdidos).

Dónde ver Real Madrid vs. Girona EN VIVO por TV y ONLINE por LaLiga

Conoce cuáles son los canales de TV y dónde ver streaming online el partido entre Real Madrid vs. Girona EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 30 de noviembre de 2025 , por la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Región Canal de TV Principal Plataforma de Streaming Online Notas Importantes España Movistar LaLiga, DAZN LaLiga Movistar+ / DAZN LaLiga está distribuida entre estas dos plataformas en España. México Sky Sports Sky+, Blue To Go Es el operador exclusivo de LaLiga en México y Centroamérica. Estados Unidos ESPN Deportes (TV) ESPN+, FuboTV ESPN+ tiene los derechos exclusivos de streaming para LaLiga en EE. UU. Argentina ESPN Disney+ (Star+) Star+ es la plataforma que transmite todos los partidos de LaLiga en la región. Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela ESPN Disney+ (Star+) Star+ tiene los derechos de streaming en toda Sudamérica (excepto Brasil). Chile ESPN Disney+ (Star+) Transmisión disponible en el paquete premium de Disney+ / Star+. Centroamérica & República Dominicana Sky Sports Sky+, Blue To Go Incluye países como Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, etc. Brasil ESPN Star+ A menudo, los partidos también se emiten por TV en ESPN Brasil. Francia, Italia, Otros países clave de Europa Varía (Movistar, Sky, DAZN) DAZN, Movistar+ DAZN suele tener derechos en varios países europeos y Japón.

Para una visión más simplificada, estas son las plataformas principales por región:

España: Movistar+ y DAZN .

y . Latinoamérica (Hispana): Star+ (Disney+) para streaming y ESPN para televisión.

(Disney+) para y para televisión. México y Centroamérica: Sky Sports y su servicio Sky+ / Blue To Go .

y su servicio . Estados Unidos: ESPN+ para streaming.

Fecha, hora, TV y dónde ver online el partido Real Madrid vs. Girona EN VIVO

Partido: Real Madrid vs. Girona

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Horario: 14:00 (CDMX), 15:00 (ET), 17:00 (ARG), 21:00 (ESP)

Estadio: Spotify Camp Nou