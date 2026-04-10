El Real Madrid vuelve a escena en LaLiga en un momento clave de la temporada, cuando reciba al Girona en la jornada 31. El partido no tiene margen de error y se realiza este viernes 10 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu . Conoce cuáles son las transmisiones por televisión y señal online para ver el partido en vivo y en directo por diferentes plataformas digitales.

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa afronta un partido clave con la obligación de sumar tres puntos para no perder terreno en la pelea por el liderato. El conjunto blanco marcha segundo con 69 unidades y sabe que cualquier nuevo tropiezo podría complicar seriamente sus aspiraciones, más aún cuando permanece a siete puntos del Barcelona en la recta final del campeonato.

Enfrente estará un Girona de Miguel Ángel Sánchez Muñoz que llega con la intención de dar la sorpresa en uno de los escenarios más exigentes de España. Ubicado en la posición 12 con 37 puntos, el cuadro catalán buscará repetir el efecto competitivo que ya mostró el Mallorca en la jornada anterior y aprovechar su buen momento para intentar frenar al Madrid en el Santiago Bernabéu.

Conoce la hora exacta y canales de TV que pasan el partido Real Madrid vs. Girona EN VIVO por la jornada 31 de LaLiga desde el Santiago Bernabéu. (Foto: Oscar DEL POZO / AFP / Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Real Madrid - Girona EN VIVO EN DIRECTO GRATIS por TV y Streaming Online?

El Real Madrid vs. Girona del viernes 10 de abril por LaLiga se verá principalmente a través de las plataformas titulares de derechos de LaLiga en cada región, con fuerte presencia de ESPN/Disney en América y operadores locales en España.

País / Región Canal de TV (lineal) Streaming / OTT principal España Movistar LaLiga, Orange TV (canales LaLiga) Apps de Movistar Plus+ y Orange TV (sección LaLiga) Estados Unidos Señal principal vía ESPN (cobertura LaLiga) ESPN+ (partido programado 3:00 PM ET) México Señales de LaLiga vía Disney/ESPN para la región (operador local de TV de pago) Disney+ / ESPN App con derechos regionales de LaLiga 2025-26 Centroamérica (región) Canales de TV de pago afiliados a Disney/ESPN con paquete LaLiga (operador local) Disney+ / ESPN App según país y operador Argentina Señales ESPN en TV de pago con LaLiga Disney+ (indicado como plataforma oficial “Solo para Sudamérica”) Uruguay Señales ESPN en TV de pago con LaLiga Disney+ (Sudamérica) Chile Señales ESPN en TV de pago con LaLiga Disney+ (Sudamérica) Perú Señales ESPN en TV de pago con LaLiga Disney+ (Sudamérica) Colombia Señales ESPN en TV de pago con LaLiga Disney+ (Sudamérica) Ecuador Señales ESPN en TV de pago con LaLiga Disney+ (Sudamérica) Bolivia, Paraguay, etc. Señales ESPN en TV de pago con LaLiga (operador local) Disney+ (Sudamérica) Reino Unido LaLigaTV (operador de LaLiga en UK) App/servicio LaLigaTV del operador correspondiente

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Girona HOY por LaLiga EA Sports?

El partido está programado para el viernes 10 de abril de 2026 a las 19:00 UTC / 21:00 hora local de Madrid.

España: 21:00 (CEST, Madrid)

Reino Unido: 20:00 (BST)

Portugal: 20:00 (WEST, misma hora que Reino Unido en esa fecha)

Estados Unidos (Este): 15:00 (ET)

Estados Unidos (Centro): 14:00 (CT)

Estados Unidos (Montaña): 13:00 (MT)

Estados Unidos (Pacífico): 12:00 (PT)

México (CDMX): 13:00

Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua: 13:00

Panamá: 14:00

Colombia: 14:00

Perú: 14:00

Ecuador: 14:00

Bolivia: 15:00

Venezuela: 15:00

Paraguay: 15:00

Chile (continental): 15:00

Argentina: 16:00

Uruguay: 16:00

Brasil (Brasilia): 16:00