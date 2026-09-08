Este martes 8 de septiembre, en el Santiago Bernabéu, se enfrentarán Real Madrid e Inter de Milán por la Champions League 2026-27. Como se trata de un partido imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Real Madrid inicia su camino en Europa ante el Inter de Milán con la urgencia de responder en el Santiago Bernabéu tras sufrir su primera derrota de la temporada en LaLiga. El equipo de José Mourinho cayó 1-0 frente al Real Betis en un partido que dejó dudas en su rendimiento y que obliga al cuadro blanco a recuperar autoridad en una noche de máxima exigencia continental. Además, el técnico portugués deberá reajustar su planteamiento por las ausencias de Eduardo Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva, tres bajas que reducen alternativas en zonas determinantes del campo.

El Inter de Milán aterriza en Madrid en un momento anímico opuesto. El equipo italiano viene de firmar una remontada de carácter ante el Napoli, al que derrotó 3-2 en la Serie A con Lautaro Martínez como una de sus principales figuras. El delantero argentino atraviesa un momento decisivo y será la gran amenaza para una defensa madridista que necesita recuperar solidez. Real Madrid vs. Inter promete así un duelo de jerarquía europea, marcado por la reacción obligada del conjunto blanco y la confianza de un Inter que quiere golpear en el Bernabéu

El Real Madrid - Inter de Milán por la Champions League 2026-27 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid - Inter de Milán en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid - Inter de Milán por la Champions League 2026-27 este martes 8 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 3:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid - Inter de Milán?

Este martes 8 de septiembre se podrá ver el Real Madrid - Inter de Milán por la Champions League 2026-27. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA

México: TNT Sports, Max México

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Brasil: TNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

El Salvador: Disney+ Premium Norte

Guatemala: Disney+ Premium Norte

Honduras: Disney+ Premium Norte

Panamá: Disney+ Premium Norte