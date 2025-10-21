¡Partidazo en el Santiago Bernabéu! Real Madrid y Juventus se enfrentan este miércoles 22 de octubre por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League 2025. El equipo de Xabi Alonso busca su tercer triunfo consecutivo, mientras que los italianos necesitan su primera victoria. A continuación, te contamos el horario, los canales de TV y las opciones para seguir EN VIVO y EN DIRECTO este encuentro entre dos históricos de Europa.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Juventus por Champions League?

México: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Perú: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Panamá: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos (Miami / Nueva York): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Venezuela: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Paraguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Uruguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Brasil (Brasilia): 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Dónde ver Real Madrid vs. Juventus EN VIVO – Champions League 2025

México TNT Sports Max (antes HBO Max) Perú ESPN Disney+ Colombia ESPN Disney+ Ecuador ESPN Disney+ Chile ESPN Disney+ Argentina ESPN Disney+ Uruguay ESPN Disney+ Paraguay ESPN Disney+ Bolivia ESPN Disney+ Venezuela ESPN Disney+ Panamá ESPN Disney+ Brasil TNT Sports Brasil Max Estados Unidos CBS Sports / Univisión / TUDN Paramount+ / ViX / FuboTV España Movistar Liga de Campeones Movistar Plus+

Real Madrid, en busca de su tercera victoria consecutiva

El Real Madrid llega a este duelo con puntaje ideal y un inicio demoledor en el torneo continental. En su debut superó por 2-1 al Marsella y luego goleó 5-0 al Kairat Almaty en su visita a Kazajistán. El conjunto de Xabi Alonso, que sueña con conquistar su primera “Orejona” como entrenador merengue, atraviesa un momento de plena confianza, tanto en la Champions como en LaLiga.

En su última presentación doméstica, los blancos vencieron 0-1 al Getafe con otro tanto de Kylian Mbappé, quien acumula 18 goles en 14 partidos entre club y selección. El francés vive su mejor momento desde su llegada al Bernabéu y será nuevamente la carta ofensiva principal frente a los italianos.

Juventus busca su primer triunfo en la fase de liga

A diferencia del Real Madrid, Juventus no ha tenido el inicio esperado. El equipo de Igor Tudor empató 4-4 con Borussia Dortmund en su estreno y luego igualó 2-2 ante Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Ahora, visitará el Bernabéu con la urgencia de sumar de a tres para mantenerse en la pelea.

La ‘Vecchia Signora’ no gana fuera de casa en Champions desde hace cinco partidos, pero conserva su tradicional solidez defensiva. Con figuras como Locatelli, McKennie y Jonathan David, el cuadro italiano intentará romper la racha y complicar al líder del grupo.

Historial entre Real Madrid y Juventus

El historial favorece al Real Madrid, que suma 13 victorias, 2 empates y 10 derrotas en 25 enfrentamientos oficiales ante Juventus. El último cruce entre ambos se dio el 1° de julio de este año, por los octavos de final del Mundial de Clubes, donde el conjunto blanco se impuso 1-0 con gol de Gonzalo García.

Entre los antecedentes más recordados destaca la final de la Champions 2017, donde el Real Madrid se proclamó campeón tras vencer por 4-1 en Cardiff. Hoy, el contexto es distinto, pero el prestigio y la rivalidad se mantienen intactos.

Real Madrid y Juventus se miden en partidazo por la Champions League. (Foto: EFE)