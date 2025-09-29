Después de la dura derrota en el derbi, el equipo de Xabi Alonso debe recuperarse rápidamente para encarar el encuentro de la segunda jornada de la UEFA Champions League. Real Madrid visita a Kairat Almaty este martes 30 de septiembre, a partir de las 6:45 p.m. (horario peninsular) en el Ortalyq Stadıon . Desde España, México, Estados Unidos y países de Sudamérica, conoce cómo mirar por TV y dónde ver el partido en vivo online por streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Para dejar atrás la humillante derrota en el Metropolitano, el equipo de Chamartín necesita asegurar una victoria contundente en su visita a Kazajistán. El técnico Xabi Alonso se enfrenta a un desafío mayúsculo para armar la defensa, pues la baja de Militao, Rüdiger, Mendy, Carvajal y Trent ha dejado al equipo sin laterales derechos disponibles. Ante este panorama, Alonso ha incluido en la convocatoria al joven David Jiménez. No obstante, todo indica que la línea defensiva titular estará formada por Asencio, Huijsen, Carreras y Fran García.

Dónde ver Real Madrid - Kairat EN VIVO ONLINE por Champions League

Desde España, el partido entre Real Madrid - Kairat EN DIRECTO ONLINE podrás verlo por la señal de Movistar+ Liga de Campeones y Orange TV desde cualquier dispositivo móvil. Si te encuentras en Estados Unidos, podrás seguir el partido vía TUDN y Unimás.

Si te encuentras en México, podrás ver el partido en vivo online por la señal de TNT Sports. Finalmente, desde los países de Sudamérica, puedes mirar el Real Madrid vs. Kairat a través de la señal de ESPN y Disney+.

Estados Unidos: TUDN y Unimás

México: TNT Sports

España: Movistar+ Liga de Campeones

Sudamérica: ESPN

Streaming: TUDN.com, MAX México, Prime USA, UnivisiónNOW y Disney+

A qué hora juega Real Madrid vs. Kairat en diferentes países del mundo

Revisa la guía horario por ciudad y país para ver la segunda jornada de la UEFA Champions League, donde Real Madrid visita al Kairat este martes 30 de septiembre de 2025.

Madrid / París / Roma: 18:45

Londres / Casablanca / Lagos: 17:45

Ciudad de México: 11:45

Bogotá / Lima: 12:45

Nueva York / Nueva Jersey: 12:45

Buenos Aires / Brasilia: 13:45

Dubái: 20:45

Nueva Delhi: 22:15

Tokio: 01:45 (miércoles)

Sídney: 02:45 (miércoles)

Fecha, horario, TV y online para ver Real Madrid vs. Kairat

Ciudad: Almaty

Estadio: Central de Almaty

Fecha: martes 30 de septiembre

Horario: 12:45hs (Este de Estados Unidos), 18:45hs (España) y 10:45hs (México)