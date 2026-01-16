Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Real Madrid vs. Levante EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la jornada 20 de LaLiga. (Foto: Composición Mag)
Tras el fracaso en la Copa del Rey y el despido de Xabi Alonso tras la Supercopa, el Real Madrid recibe al Levante con la urgencia de sumar tres puntos este sábado 17 de enero, a partir de las 14:00 horario peninsular, válido por la jornada 20 de LaLiga 2025-2026 en el estadio Santiago Bernabéu. Si estás en Estados Unidos, México, España y otros países del mundo, te comparto qué canales de TV y dónde ver por streaming online el partido en vivo en directo desde cualquier dispositivo móvil.

Será el estreno liguero de Álvaro Arbeloa en el banquillo merengue, quien asume el reto de no ceder terreno en la lucha por el liderato. Por su parte, el conjunto valenciano llega al Bernabéu en la penúltima posición, necesitado de una hazaña para escapar del descenso.

Dónde ver Real Madrid - Levante EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online

El Real Madrid vs. Levante del sábado 17 de enero de 2026 (jornada 20 de LaLiga 2025‑26) se verá en los operadores oficiales de derechos de LaLiga en cada territorio, con señal lineal de TV y opciones de streaming asociadas.

País / RegiónCanal(es) de TV principal(es)Streaming / señal online asociada
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN (selección), ABC (algunos partidos LaLiga) ESPN App / ESPN+, fuboTV
MéxicoSky Sports (sistema de TV de pago), Canal 5 para algunos partidos de LaLiga Sky Go / Sky Blue To Go (según operador), ViX+ en Tigo (región centro) ​
GuatemalaSky Sports (derechos Centroamérica) ​ViX+ en Tigo (Centroamérica) ​
El SalvadorSky Sports ​ViX+ en Tigo ​
HondurasSky Sports ​ViX+ en Tigo ​
NicaraguaSky Sports ​ViX+ en Tigo ​
Costa RicaSky Sports (se incluye en “Central America” de LaLiga) ​ViX+ en Tigo ​
PanamáSky Sports ​ViX+ en Tigo ​
República DominicanaSky Sports ​ViX+ en Tigo ​
ArgentinaESPN Latin America / DSports (DGO) Star+/ESPN App (si se mantiene paquete digital), DGO (DSports)
ChileESPN Latin America / DSports ​Plataformas OTT de ESPN / DGO ​
ColombiaESPN Latin America / DSports ​OTT ESPN / DGO ​
PerúESPN Latin America / DSports ​OTT ESPN / DGO ​
UruguayESPN Latin America / DSports ​OTT ESPN / DGO ​
VenezuelaESPN Latin America / DSports ​OTT ESPN / DGO ​
EcuadorESPN Latin America / DSports​OTT ESPN / DGO ​
BoliviaESPN Latin America, Tigo Sports ​Tigo Sports App, OTT ESPN ​
ParaguayESPN Latin America, Tigo Sports ​Tigo Sports App, OTT ESPN ​
BrasilESPN Brasil ​Star+/ESPN App Brasil ​
EspañaMovistar Plus+ LaLiga, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar App Movistar Plus+, DAZN (DAZN LaLiga)
Reino UnidoLaLigaTV a través de Premier Sports/Viaplay; ITV emite algunos encuentros en abierto Viaplay (incluye LaLigaTV)
IrlandaPremier Sports / Viaplay ​Viaplay ​
FranciabeIN Sports ​beIN SPORTS CONNECT ​
AlemaniaDAZN (LaLiga) DAZN
ItaliaDAZN (LaLiga) DAZN
PortugalDAZN Portugal (partidos LaLiga) ​DAZN
Países BajosZiggo Sport ​Ziggo GO ​
BélgicaDAZN ​DAZN ​
SuizaBlue Sport Blue Sport streaming ​
AustriaDAZN ​DAZN ​
DinamarcaTV 2 Sport ​TV 2 Play ​
SueciaC More Sport ​C More streaming ​
NoruegaTV 2 Sport ​TV 2 Play ​
PoloniaEleven Sports, NC+ ​Polsat Box Go / OTT local de Eleven ​
República ChecaNova Sport, Premier Sport ​OTT de Nova / Premier ​
RumaníaDigi Sport, Prima Sport ​Digi Online / Prima Play ​
TurquíaS Sport ​S Sport Plus ​
CanadáTSN, RDS (derechos LaLiga) ​TSN Direct, RDS Direct ​
Caribe (general)SportsMax, ESPN ​SportsMax App, ESPN Play (según país) ​
Oriente Medio y Norte de ÁfricabeIN SPORTS beIN CONNECT
IndiaSports18 Network ​JioCinema / OTT asociado a Sports18 ​
AustraliaOptus Sport ​Optus Sport App ​

Dónde ver, horario, TV y online para ver Real Madrid vs. Levante

  • Ciudad: Madrid, España
  • Fecha: sábado 17 de enero de 2026
  • Horario: 08:00 (hora de EE.UU. ET), 07:00 horas (México), 14:00 horas (España)
  • Estadio: Bernabéu
  • Jornada: 20 de LaLiga 2025-2026.
Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

