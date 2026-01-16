Tras el fracaso en la Copa del Rey y el despido de Xabi Alonso tras la Supercopa, el Real Madrid recibe al Levante con la urgencia de sumar tres puntos este sábado 17 de enero, a partir de las 14:00 horario peninsular, válido por la jornada 20 de LaLiga 2025-2026 en el estadio Santiago Bernabéu. Si estás en Estados Unidos, México, España y otros países del mundo, te comparto qué canales de TV y dónde ver por streaming online el partido en vivo en directo desde cualquier dispositivo móvil.
Será el estreno liguero de Álvaro Arbeloa en el banquillo merengue, quien asume el reto de no ceder terreno en la lucha por el liderato. Por su parte, el conjunto valenciano llega al Bernabéu en la penúltima posición, necesitado de una hazaña para escapar del descenso.
Dónde ver Real Madrid - Levante EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online
El Real Madrid vs. Levante del sábado 17 de enero de 2026 (jornada 20 de LaLiga 2025‑26) se verá en los operadores oficiales de derechos de LaLiga en cada territorio, con señal lineal de TV y opciones de streaming asociadas.
|País / Región
|Canal(es) de TV principal(es)
|Streaming / señal online asociada
|Estados Unidos
|ESPN Deportes, ESPN (selección), ABC (algunos partidos LaLiga)
|ESPN App / ESPN+, fuboTV
|México
|Sky Sports (sistema de TV de pago), Canal 5 para algunos partidos de LaLiga
|Sky Go / Sky Blue To Go (según operador), ViX+ en Tigo (región centro)
|Guatemala
|Sky Sports (derechos Centroamérica)
|ViX+ en Tigo (Centroamérica)
|El Salvador
|Sky Sports
|ViX+ en Tigo
|Honduras
|Sky Sports
|ViX+ en Tigo
|Nicaragua
|Sky Sports
|ViX+ en Tigo
|Costa Rica
|Sky Sports (se incluye en “Central America” de LaLiga)
|ViX+ en Tigo
|Panamá
|Sky Sports
|ViX+ en Tigo
|República Dominicana
|Sky Sports
|ViX+ en Tigo
|Argentina
|ESPN Latin America / DSports (DGO)
|Star+/ESPN App (si se mantiene paquete digital), DGO (DSports)
|Chile
|ESPN Latin America / DSports
|Plataformas OTT de ESPN / DGO
|Colombia
|ESPN Latin America / DSports
|OTT ESPN / DGO
|Perú
|ESPN Latin America / DSports
|OTT ESPN / DGO
|Uruguay
|ESPN Latin America / DSports
|OTT ESPN / DGO
|Venezuela
|ESPN Latin America / DSports
|OTT ESPN / DGO
|Ecuador
|ESPN Latin America / DSports
|OTT ESPN / DGO
|Bolivia
|ESPN Latin America, Tigo Sports
|Tigo Sports App, OTT ESPN
|Paraguay
|ESPN Latin America, Tigo Sports
|Tigo Sports App, OTT ESPN
|Brasil
|ESPN Brasil
|Star+/ESPN App Brasil
|España
|Movistar Plus+ LaLiga, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar
|App Movistar Plus+, DAZN (DAZN LaLiga)
|Reino Unido
|LaLigaTV a través de Premier Sports/Viaplay; ITV emite algunos encuentros en abierto
|Viaplay (incluye LaLigaTV)
|Irlanda
|Premier Sports / Viaplay
|Viaplay
|Francia
|beIN Sports
|beIN SPORTS CONNECT
|Alemania
|DAZN (LaLiga)
|DAZN
|Italia
|DAZN (LaLiga)
|DAZN
|Portugal
|DAZN Portugal (partidos LaLiga)
|DAZN
|Países Bajos
|Ziggo Sport
|Ziggo GO
|Bélgica
|DAZN
|DAZN
|Suiza
|Blue Sport
|Blue Sport streaming
|Austria
|DAZN
|DAZN
|Dinamarca
|TV 2 Sport
|TV 2 Play
|Suecia
|C More Sport
|C More streaming
|Noruega
|TV 2 Sport
|TV 2 Play
|Polonia
|Eleven Sports, NC+
|Polsat Box Go / OTT local de Eleven
|República Checa
|Nova Sport, Premier Sport
|OTT de Nova / Premier
|Rumanía
|Digi Sport, Prima Sport
|Digi Online / Prima Play
|Turquía
|S Sport
|S Sport Plus
|Canadá
|TSN, RDS (derechos LaLiga)
|TSN Direct, RDS Direct
|Caribe (general)
|SportsMax, ESPN
|SportsMax App, ESPN Play (según país)
|Oriente Medio y Norte de África
|beIN SPORTS
|beIN CONNECT
|India
|Sports18 Network
|JioCinema / OTT asociado a Sports18
|Australia
|Optus Sport
|Optus Sport App
Dónde ver, horario, TV y online para ver Real Madrid vs. Levante
- Ciudad: Madrid, España
- Fecha: sábado 17 de enero de 2026
- Horario: 08:00 (hora de EE.UU. ET), 07:00 horas (México), 14:00 horas (España)
- Estadio: Bernabéu
- Jornada: 20 de LaLiga 2025-2026.