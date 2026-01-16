Tras el fracaso en la Copa del Rey y el despido de Xabi Alonso tras la Supercopa, el Real Madrid recibe al Levante con la urgencia de sumar tres puntos este sábado 17 de enero, a partir de las 14:00 horario peninsular, válido por la jornada 20 de LaLiga 2025-2026 en el estadio Santiago Bernabéu . Si estás en Estados Unidos, México, España y otros países del mundo, te comparto qué canales de TV y dónde ver por streaming online el partido en vivo en directo desde cualquier dispositivo móvil.

Será el estreno liguero de Álvaro Arbeloa en el banquillo merengue, quien asume el reto de no ceder terreno en la lucha por el liderato. Por su parte, el conjunto valenciano llega al Bernabéu en la penúltima posición, necesitado de una hazaña para escapar del descenso.

Dónde ver Real Madrid - Levante EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online

El Real Madrid vs. Levante del sábado 17 de enero de 2026 (jornada 20 de LaLiga 2025‑26) se verá en los operadores oficiales de derechos de LaLiga en cada territorio, con señal lineal de TV y opciones de streaming asociadas.

País / Región Canal(es) de TV principal(es) Streaming / señal online asociada Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN (selección), ABC (algunos partidos LaLiga) ESPN App / ESPN+, fuboTV México Sky Sports (sistema de TV de pago), Canal 5 para algunos partidos de LaLiga Sky Go / Sky Blue To Go (según operador), ViX+ en Tigo (región centro) ​ Guatemala Sky Sports (derechos Centroamérica) ​ ViX+ en Tigo (Centroamérica) ​ El Salvador Sky Sports ​ ViX+ en Tigo ​ Honduras Sky Sports ​ ViX+ en Tigo ​ Nicaragua Sky Sports ​ ViX+ en Tigo ​ Costa Rica Sky Sports (se incluye en “Central America” de LaLiga) ​ ViX+ en Tigo ​ Panamá Sky Sports ​ ViX+ en Tigo ​ República Dominicana Sky Sports ​ ViX+ en Tigo ​ Argentina ESPN Latin America / DSports (DGO) Star+/ESPN App (si se mantiene paquete digital), DGO (DSports) Chile ESPN Latin America / DSports ​ Plataformas OTT de ESPN / DGO ​ Colombia ESPN Latin America / DSports ​ OTT ESPN / DGO ​ Perú ESPN Latin America / DSports ​ OTT ESPN / DGO ​ Uruguay ESPN Latin America / DSports ​ OTT ESPN / DGO ​ Venezuela ESPN Latin America / DSports ​ OTT ESPN / DGO ​ Ecuador ESPN Latin America / DSports​ OTT ESPN / DGO ​ Bolivia ESPN Latin America, Tigo Sports ​ Tigo Sports App, OTT ESPN ​ Paraguay ESPN Latin America, Tigo Sports ​ Tigo Sports App, OTT ESPN ​ Brasil ESPN Brasil ​ Star+/ESPN App Brasil ​ España Movistar Plus+ LaLiga, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar App Movistar Plus+, DAZN (DAZN LaLiga) Reino Unido LaLigaTV a través de Premier Sports/Viaplay; ITV emite algunos encuentros en abierto Viaplay (incluye LaLigaTV) Irlanda Premier Sports / Viaplay ​ Viaplay ​ Francia beIN Sports ​ beIN SPORTS CONNECT ​ Alemania DAZN (LaLiga) DAZN Italia DAZN (LaLiga) DAZN Portugal DAZN Portugal (partidos LaLiga) ​ DAZN Países Bajos Ziggo Sport ​ Ziggo GO ​ Bélgica DAZN ​ DAZN ​ Suiza Blue Sport Blue Sport streaming ​ Austria DAZN ​ DAZN ​ Dinamarca TV 2 Sport ​ TV 2 Play ​ Suecia C More Sport ​ C More streaming ​ Noruega TV 2 Sport ​ TV 2 Play ​ Polonia Eleven Sports, NC+ ​ Polsat Box Go / OTT local de Eleven ​ República Checa Nova Sport, Premier Sport ​ OTT de Nova / Premier ​ Rumanía Digi Sport, Prima Sport ​ Digi Online / Prima Play ​ Turquía S Sport ​ S Sport Plus ​ Canadá TSN, RDS (derechos LaLiga) ​ TSN Direct, RDS Direct ​ Caribe (general) SportsMax, ESPN ​ SportsMax App, ESPN Play (según país) ​ Oriente Medio y Norte de África beIN SPORTS beIN CONNECT India Sports18 Network ​ JioCinema / OTT asociado a Sports18 ​ Australia Optus Sport ​ Optus Sport App ​

Ciudad: Madrid, España

Fecha: sábado 17 de enero de 2026

Horario: 08:00 (hora de EE.UU. ET), 07:00 horas (México), 14:00 horas (España)

Estadio: Bernabéu

Bernabéu Jornada: 20 de LaLiga 2025-2026.