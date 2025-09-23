Real Madrid visita a Levante por la sexta jornada de LaLiga en el Estadio Ciudad de Valencia. Conoce cómo y dónde ver por TV y señal online. (Foto: Composición Mag)
Real Madrid visita a Levante por la sexta jornada de LaLiga en el Estadio Ciudad de Valencia. Conoce cómo y dónde ver por TV y señal online. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El Real Madrid viaja al Ciutat de Valencia para enfrentarse al Levante en el partido que corresponde a la jornada 6 de la LaLiga 2025-2026. Los dirigidos por Xabi Alonso continúan imparables y con 5 victorias al hilo, mientras el local es la otra cara de la moneda en el fondo de la tabla. El partido es hoy, martes 23 de septiembre de 2025, a partir de las 9:15 p.m. (horario peninsular) por la sexta jornada. Si estás en Estados Unidos, México y España y quieres ver el partido en vivo online, conoce qué canales de TV pasan y por dónde ver en señal online el enfrentamiento.

Dónde ver Real Madrid vs. Levante EN VIVO ONLINE por LaLiga

Para ver el partido entre Real Madrid vs. Levante tienes varias opciones: por televisión y streaming online. Si te encuentras en España, México o Estados Unidos, te presento cuáles son las plataformas para ver el partido en vivo online por la jornada 6 de la Liga 2025-2026.

PAÍSCANALES TV / STREAMING ONLINE
SudaméricaESPN, Disney Plus Premium
EspañaMovistar+
MéxicoSky Sports
CentroaméricaSky Sports
Estados UnidosESPN Deportes

Alineaciones posibles de Real Madrid y Levante

Posible once del Levante: Ryan; Toljan, Elgezabal, Matías Moreno, Manu Sánchez; Carlos Álvarez, Oriol Rey, Vencedor, Pablo Martínez; Iván Romero y Etta Eyong.

Posible once del Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Brahim, Mbappé y Vinicius.

Fecha, horario, canal TV y dónde ver online el partido Real Madrid vs. Levante

  • Partido: Levante UD vs Real Madrid
  • Fecha: martes, 23 de septiembre de 2025
  • Lugar: Estadio Ciudad de Valencia
  • Jornada: sexta de LaLiga 2025-2026
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC