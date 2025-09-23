El Real Madrid viaja al Ciutat de Valencia para enfrentarse al Levante en el partido que corresponde a la jornada 6 de la LaLiga 2025-2026. Los dirigidos por Xabi Alonso continúan imparables y con 5 victorias al hilo, mientras el local es la otra cara de la moneda en el fondo de la tabla. El partido es hoy, martes 23 de septiembre de 2025, a partir de las 9:15 p.m. (horario peninsular) por la sexta jornada. Si estás en Estados Unidos, México y España y quieres ver el partido en vivo online, conoce qué canales de TV pasan y por dónde ver en señal online el enfrentamiento.

Dónde ver Real Madrid vs. Levante EN VIVO ONLINE por LaLiga

Para ver el partido entre Real Madrid vs. Levante tienes varias opciones: por televisión y streaming online. Si te encuentras en España, México o Estados Unidos, te presento cuáles son las plataformas para ver el partido en vivo online por la jornada 6 de la Liga 2025-2026.

PAÍS CANALES TV / STREAMING ONLINE Sudamérica ESPN, Disney Plus Premium España Movistar+ México Sky Sports Centroamérica Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes

Alineaciones posibles de Real Madrid y Levante

Posible once del Levante: Ryan; Toljan, Elgezabal, Matías Moreno, Manu Sánchez; Carlos Álvarez, Oriol Rey, Vencedor, Pablo Martínez; Iván Romero y Etta Eyong.

Posible once del Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Brahim, Mbappé y Vinicius.

Fecha, horario, canal TV y dónde ver online el partido Real Madrid vs. Levante

Partido: Levante UD vs Real Madrid

Fecha: martes, 23 de septiembre de 2025

Lugar: Estadio Ciudad de Valencia

Jornada: sexta de LaLiga 2025-2026