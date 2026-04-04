El Estadio de Son Moix es escenario de un atractivo duelo este sábado 4 de abril, porque ahí se enfrentan Mallorca y el Real Madrid por la fecha 30 de LaLiga EA Sports 2025/2026. El conjunto local llega golpeado tras caer 2-1 ante Elche y se ubica en la posición 18 de la tabla, luchando por salir de la zona baja, mientras que el cuadro merengue arriba en gran momento tras imponerse 3-2 en el derbi frente al Atlético de Madrid.
Con realidades totalmente opuestas, el partido promete emociones desde el inicio, con un Mallorca necesitado de puntos y un Real Madrid que busca mantenerse firme en la pelea por el título tras encadenar tres victorias consecutivas. Será un choque donde la intensidad y la jerarquía estarán presentes en cada jugada. Si quieres conocer todos los detalles de este compromiso, sigue leyendo y entérate de los horarios y canales para ver el partido EN VIVO.
🕒 ¿A qué hora ver Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO?
Para que no te pierdas este partidazo de LaLiga EA Sports 2026, revisa los horarios según tu país:
- Estados Unidos (ET): 10:15 a.m.
- Estados Unidos (CT): 9:15 a.m.
- Estados Unidos (MT): 8:15 a.m.
- Estados Unidos (PT): 7:15 a.m.
- México (CDMX): 8:15 a.m.
- España: 4:15 p.m.
- Argentina: 11:15 a.m.
- Brasil (Brasilia): 11:15 a.m.
- Uruguay: 11:15 a.m.
- Chile: 11:15 a.m.
- Paraguay: 11:15 a.m.
- Bolivia: 10:15 a.m.
- Venezuela: 10:15 a.m.
- Ecuador: 9:15 a.m.
- Perú: 9:15 a.m.
- Colombia: 9:15 a.m.
📺 ¿Qué canales transmiten Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO?
Estos son los canales de TV y plataformas para ver el partido según tu país:
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- México: Sky Sports, Sky+
- España: Movistar+, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar
- Argentina: DGO - DSports
- Uruguay: DGO - DSports
- Chile: DGO - DSports
- Paraguay: DGO - DSports
- Bolivia: DGO - DSports
- Venezuela: DGO - DSports
- Ecuador: DGO - DSports
- Perú: DGO - DSports
- Colombia: DGO - DSports