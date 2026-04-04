Mallorca y Real Madrid se enfrentarán en el Estadio de Son Moix este sábado 4 de abril (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)
Mallorca y Real Madrid se enfrentarán en el Estadio de Son Moix este sábado 4 de abril (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)
Enzo Mori
Enzo Mori

El Estadio de Son Moix es escenario de un atractivo duelo este sábado 4 de abril, porque ahí se enfrentan Mallorca y el Real Madrid por la fecha 30 de LaLiga EA Sports 2025/2026. El conjunto local llega golpeado tras caer 2-1 ante Elche y se ubica en la posición 18 de la tabla, luchando por salir de la zona baja, mientras que el cuadro merengue arriba en gran momento tras imponerse 3-2 en el derbi frente al Atlético de Madrid.

Con realidades totalmente opuestas, el partido promete emociones desde el inicio, con un Mallorca necesitado de puntos y un Real Madrid que busca mantenerse firme en la pelea por el título tras encadenar tres victorias consecutivas. Será un choque donde la intensidad y la jerarquía estarán presentes en cada jugada. Si quieres conocer todos los detalles de este compromiso, sigue leyendo y entérate de los horarios y canales para ver el partido EN VIVO.

🕒 ¿A qué hora ver Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO?

Para que no te pierdas este partidazo de LaLiga EA Sports 2026, revisa los horarios según tu país:

  • Estados Unidos (ET): 10:15 a.m.
  • Estados Unidos (CT): 9:15 a.m.
  • Estados Unidos (MT): 8:15 a.m.
  • Estados Unidos (PT): 7:15 a.m.
  • México (CDMX): 8:15 a.m.
  • España: 4:15 p.m.
  • Argentina: 11:15 a.m.
  • Brasil (Brasilia): 11:15 a.m.
  • Uruguay: 11:15 a.m.
  • Chile: 11:15 a.m.
  • Paraguay: 11:15 a.m.
  • Bolivia: 10:15 a.m.
  • Venezuela: 10:15 a.m.
  • Ecuador: 9:15 a.m.
  • Perú: 9:15 a.m.
  • Colombia: 9:15 a.m.

📺 ¿Qué canales transmiten Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO?

Estos son los canales de TV y plataformas para ver el partido según tu país:

  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
  • México: Sky Sports, Sky+
  • España: Movistar+, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar
  • Argentina: DGO - DSports
  • Uruguay: DGO - DSports
  • Chile: DGO - DSports
  • Paraguay: DGO - DSports
  • Bolivia: DGO - DSports
  • Venezuela: DGO - DSports
  • Ecuador: DGO - DSports
  • Perú: DGO - DSports
  • Colombia: DGO - DSports
SOBRE EL AUTOR

Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.

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