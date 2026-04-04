El Estadio de Son Moix es escenario de un atractivo duelo este sábado 4 de abril, porque ahí se enfrentan Mallorca y el Real Madrid por la fecha 30 de LaLiga EA Sports 2025/2026 . El conjunto local llega golpeado tras caer 2-1 ante Elche y se ubica en la posición 18 de la tabla, luchando por salir de la zona baja, mientras que el cuadro merengue arriba en gran momento tras imponerse 3-2 en el derbi frente al Atlético de Madrid.

Con realidades totalmente opuestas, el partido promete emociones desde el inicio, con un Mallorca necesitado de puntos y un Real Madrid que busca mantenerse firme en la pelea por el título tras encadenar tres victorias consecutivas. Será un choque donde la intensidad y la jerarquía estarán presentes en cada jugada. Si quieres conocer todos los detalles de este compromiso, sigue leyendo y entérate de los horarios y canales para ver el partido EN VIVO.

🕒 ¿A qué hora ver Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO?

Para que no te pierdas este partidazo de LaLiga EA Sports 2026, revisa los horarios según tu país:

Estados Unidos (ET): 10:15 a.m.

10:15 a.m. Estados Unidos (CT): 9:15 a.m.

9:15 a.m. Estados Unidos (MT): 8:15 a.m.

8:15 a.m. Estados Unidos (PT): 7:15 a.m.

7:15 a.m. México (CDMX): 8:15 a.m.

8:15 a.m. España: 4:15 p.m.

4:15 p.m. Argentina: 11:15 a.m.

11:15 a.m. Brasil (Brasilia): 11:15 a.m.

11:15 a.m. Uruguay: 11:15 a.m.

11:15 a.m. Chile: 11:15 a.m.

11:15 a.m. Paraguay: 11:15 a.m.

11:15 a.m. Bolivia: 10:15 a.m.

10:15 a.m. Venezuela: 10:15 a.m.

10:15 a.m. Ecuador: 9:15 a.m.

9:15 a.m. Perú: 9:15 a.m.

9:15 a.m. Colombia: 9:15 a.m.

📺 ¿Qué canales transmiten Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO?

Estos son los canales de TV y plataformas para ver el partido según tu país:

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México: Sky Sports, Sky+

Sky Sports, Sky+ España: Movistar+, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar

Movistar+, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar Argentina: DGO - DSports

DGO - DSports Uruguay: DGO - DSports

DGO - DSports Chile: DGO - DSports

DGO - DSports Paraguay: DGO - DSports

DGO - DSports Bolivia: DGO - DSports

DGO - DSports Venezuela: DGO - DSports

DGO - DSports Ecuador: DGO - DSports

DGO - DSports Perú: DGO - DSports

DGO - DSports Colombia: DGO - DSports