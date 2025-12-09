El Santiago Bernabéu volverá a ser epicentro del fútbol europeo este miércoles 10 de diciembre, cuando Real Madrid y Manchester City se enfrenten en un duelo decisivo por la jornada 6 de la Champions League 2025/26. El choque, programado para las 21:00 horas de España, llega con tintes de final anticipada, no solo por los nombres en cancha, sino por lo mucho que ambos equipos se juegan en esta última fecha.
El Real Madrid aterriza en su templo con la confianza por las nubes tras el vibrante 4-3 ante Olympiacos, un partido que ya se inscribe entre los más memorables de la temporada gracias al póker de Mbappé. El francés, en estado de gracia total, marcó además el hat-trick más rápido de su carrera en apenas siete minutos y ya ha participado directamente en 21 de los 39 goles del equipo en Champions. La afición merengue sabe que, con él encendido, cualquier escenario es posible.
El Manchester City llega herido y obligado a reaccionar. La reciente derrota 2-0 ante Bayer Leverkusen —producto de una rotación masiva de Guardiola con diez cambios en la alineación— no solo encendió las alarmas, sino que también representó la caída número 100 del técnico en Champions con el club, además de romper una racha que mantenía invicto al City como local en fase de grupos desde 2018. Con 10 puntos y un margen mínimo de error, los ingleses aterrizan en Madrid con la urgencia de sumar.
Dónde ver el partido Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO EN DIRECTO ONLINE
Estos son los canales de televisión y plataformas streaming que transmiten el partido Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO EN DIRECTO, por la sexta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026 desde el estadio Santiago Bernabéu.
|Región/País
|Televisión (TV)
|Streaming Online
|Estados Unidos
(USA)
|TUDN, Univisión, DAZN, ESPN Deportes
|Paramount+, ViX, Fubo Sports
|México
|TNT Sports
|HBO Max (MAX)
|Canadá
|No aplica*
|DAZN
|Sudamérica (Mayoría)
|ESPN, FOX Sports (depende del país)
|Disney+ (Star+ en algunos casos), ESPN (por cableoperador)
|Argentina
|ESPN, FOX Sports
|Disney+ Premium
|Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela
|ESPN
|Disney+
|Chile
|ESPN, FOX Sports
|Disney+
|Centroamérica (Mayoría)
|ESPN
|Disney+, Flow Sports (Caribe y algunas zonas)
|Costa Rica, Panamá
|ESPN
|Disney+
|República Dominicana
|ESPN, Televideo, CPSL, S&T
|Flow Sports, SportsMax
|España
|Movistar Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones
|Movistar+ (App), Orange TV
|Reino Unido (UK)
|TNT Sports, BBC (sujeto a programación), Sport TV
|Amazon Prime Video, TNT Sports (App)
|Otros Países de Europa (Ejemplos)
|Sport TV (Portugal), Arena Sport (Serbia), Nova (República Checa)
|DAZN (Portugal), Viaplay (Suecia), Blue/SRG (Suiza), Okko (Rusia)
|Oriente Medio y Norte de África
|beIN SPORTS
|beIN SPORTS (App/Streaming)
Fecha, hora, canal TV y dónde ver online el partido Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO
Datos claves para ver el partido Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, por la fecha 6 de la UEFA Champions League.
- Día: Miércoles 10 de diciembre
- Estadio: Santiago Bernabéu, España
- Horario: España: 21:00; ET USA: 15:00; CDMX: 14:00
- Jornada: sexta de la UEFA Champions League