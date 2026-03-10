El Santiago Bernabéu se prepara para ser escenario de un partido muy emocionante. Y es que ahí se jugará el Real Madrid vs. Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League. ¿Cuándo? Este miércoles 11 de marzo. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.
Es necesario mencionar que el cuadro merengue llega al compromiso tras haber derrotado 2-1 al Celta de Vigo por la Liga. El conjunto inglés, por otro lado, afrontará el duelo tras haber vencido 3-1 al Newcastle por la quinta ronda de la FA Cup. Dicho todo ello, se viene un gran partido para mirar.
¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Manchester City en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League este miércoles 11 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 4:00 pm
- Estados Unidos (CT): 3:00 pm
- Estados Unidos (MT): 2:00 pm
- Estados Unidos (PT): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 5:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
Alineaciones posibles del Real Madrid vs. Manchester City
- Real Madrid: T. Courtois, F. Mendy, A. Rüdiger, R. Asencio, Trent Alexander-Arnold, Thiago Pitarch Pinar, A. Tchouameni, F. Valverde, Vinícius Jr., Arda Güler y Brahim Díaz.
- Manchester City: J. Trafford, N. Aké, J. Stones, A. Khusanov, M. Nunes, N. O’Reilly, Tijani Reijnders, N. González, Jeremy Doku, Savinho y Omar Marmoush.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Manchester City?
Este miércoles 11 de marzo se podrá ver el Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA, SiriusXM FC
- México: FOX One
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Francia: Canal+ Foot, Canal+ Live 2, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Max Brasil
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte