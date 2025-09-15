El Real Madrid comenzará su camino hacia la décimo sexta Champions League enfrentándose al Olympique Marsella este martes 16 de septiembre en el Santiago Bernabéu. El Merengue, máximo campeón de la historia de la UEFA Champions League, busca mantener su racha positiva tras un inicio perfecto en LaLiga, mientras que el equipo francés llega motivado luego de una goleada en Ligue 1.

Este duelo marcará la jornada 1 de la Champions League 2025-26 y promete emociones desde el pitazo inicial. A continuación, te contamos todos los horarios y canales para ver el Real Madrid vs Olympique Marsella en vivo según tu país.

El Real Madrid inicia su camino en la Champions League 2025-26 enfrentando al Olympique Marsella en el Santiago Bernabéu. (Foto: AFP)

¿A qué hora y dónde ver Real Madrid vs Marsella en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido iniciará a las 14:00 ET. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo por Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video, plataformas que ofrecerán la cobertura completa de este duelo de la UEFA Champions League 2025-26.

País Hora Canales / Streaming USA 14:00 ET Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video

¿A qué hora y dónde ver Real Madrid vs Marsella en México?

Para los fans en México, el encuentro comenzará a las 13:00 hora local. La transmisión podrá disfrutarse por Max y Amazon Prime Video, con la cobertura oficial y análisis previo al partido.

País Hora Canales / Streaming México 13:00 Max, Amazon Prime Video

Horarios y canales para España y Sudamérica

En España, el duelo arrancará a las 21:00, con transmisión por Movistar+. En Sudamérica, el partido se verá por ESPN y Disney Premium, con horarios locales según cada país:

País Hora aproximada Canales / Streaming Argentina 14:00 ESPN, Disney Premium Perú 13:00 ESPN, Disney Premium Colombia 13:00 ESPN, Disney Premium Chile 14:00 ESPN, Disney Premium Ecuador 13:00 ESPN, Disney Premium Paraguay 14:00 ESPN, Disney Premium Uruguay 14:00 ESPN, Disney Premium Venezuela 14:00 ESPN, Disney Premium Bolivia 14:00 ESPN, Disney Premium