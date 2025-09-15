Dónde ver Real Madrid — Marsella EN VIVO EN DIRECTO: toda la acción de la Champions League 2025-26 desde el Santiago Bernabéu. (Fotos: AFP / Composición: Mag)
Dónde ver Real Madrid — Marsella EN VIVO EN DIRECTO: toda la acción de la Champions League 2025-26 desde el Santiago Bernabéu. (Fotos: AFP / Composición: Mag)
Andrés Manrique
Andrés Manrique

El Real Madrid comenzará su camino hacia la décimo sexta Champions League enfrentándose al Olympique Marsella este martes 16 de septiembre en el Santiago Bernabéu. El Merengue, máximo campeón de la historia de la UEFA Champions League, busca mantener su racha positiva tras un inicio perfecto en LaLiga, mientras que el equipo francés llega motivado luego de una goleada en Ligue 1.

Este duelo marcará la jornada 1 de la Champions League 2025-26 y promete emociones desde el pitazo inicial. A continuación, te contamos todos los horarios y canales para ver el Real Madrid vs Olympique Marsella en vivo según tu país.

¿A qué hora y dónde ver Real Madrid vs Marsella en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido iniciará a las 14:00 ET. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo por Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video, plataformas que ofrecerán la cobertura completa de este duelo de la UEFA Champions League 2025-26.

PaísHoraCanales / Streaming
USA14:00 ETParamount+, DAZN, Amazon Prime Video

¿A qué hora y dónde ver Real Madrid vs Marsella en México?

Para los fans en México, el encuentro comenzará a las 13:00 hora local. La transmisión podrá disfrutarse por Max y Amazon Prime Video, con la cobertura oficial y análisis previo al partido.

PaísHoraCanales / Streaming
México13:00Max, Amazon Prime Video

Horarios y canales para España y Sudamérica

En España, el duelo arrancará a las 21:00, con transmisión por Movistar+. En Sudamérica, el partido se verá por ESPN y Disney Premium, con horarios locales según cada país:

PaísHora aproximadaCanales / Streaming
Argentina14:00ESPN, Disney Premium
Perú13:00ESPN, Disney Premium
Colombia13:00ESPN, Disney Premium
Chile14:00ESPN, Disney Premium
Ecuador13:00ESPN, Disney Premium
Paraguay14:00ESPN, Disney Premium
Uruguay14:00ESPN, Disney Premium
Venezuela14:00ESPN, Disney Premium
Bolivia14:00ESPN, Disney Premium
