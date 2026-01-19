El Santiago Bernabéu vuelve a abrir sus puertas para la máxima competición europea tras la tensa protesta de la afición en el último duelo liguero. El conjunto del Real Madrid se enfrenta a un Mónaco sumido en una situación crítica, dando lugar a un enfrentamiento donde la necesidad de redención será la protagonista absoluta este martes 20 de enero, a partir de las 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. horario peninsular por la séptima jornada de la UEFA Champions League 2025-2026. Conoce qué canales de TV por señal abierta y dónde ver streaming online el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.
Dónde ver Real Madrid vs. Mónaco EN VIVO por TV y Online
El Real Madrid vs. Mónaco de este martes 20 de enero de 2026 (jornada 7 de Champions) se podrá ver en casi toda América Latina por ESPN/Disney+ y en Estados Unidos por Paramount+ y la señal hispana de TelevisaUnivision (TUDN, UniMás, Univision, ViX). En Europa, la señal cambia por país, destacando TNT Sports/Discovery+ en Reino Unido y Movistar Plus+ en España.
Canales TV y streaming en Estados Unidos
Para este Real Madrid vs. Mónaco se listan: Paramount+, TUDN USA, UniMás, DirecTV Stream y ViX, además de la presencia de Univision en algunos listados.
|Región / país
|TV lineal (cable/satélite)
|Streaming / OTT principal
|Detalle clave
|Estados Unidos
|TUDN USA, UniMás, Univision (según paquete)
|Paramount+, ViX, DirecTV Stream
|CBS tiene derechos en inglés vía Paramount+; TelevisaUnivision emite en español por TUDN/UniMás/Univision y ViX.
Cómo ver en México y Centroamérica
En México la transmisión se concentra en TNT Sports y la plataforma MAX, de acuerdo con la parrilla específica del partido. En el resto de Latinoamérica (incluyendo la mayoría de Centroamérica), los derechos de Champions 25/26 están centralizados en ESPN/Disney+.
|Región / país / ciudad
|TV lineal
|Streaming / OTT
|Detalle clave
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey, etc.)
|TNT Sports México
|MAX, TNT GO
|La nota del partido confirma TNT Sports/MAX como señales oficiales en México.
|Centroamérica (ej. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá)
|ESPN (señal panregional)
|Disney Plus Premium (Plan Premium)
|Los derechos UCL 25/26 en Latinoamérica son exclusivos de Disney+, con ESPN como señal de TV.
Dónde ver por TV y streaming en Sudamérica
|País
|TV lineal
|Streaming / OTT
|Detalle clave
|Argentina
|ESPN
|Disney Plus Premium
|Confirmado para este partido: ESPN + Disney+.
|Chile
|ESPN
|Disney Plus Premium
|Misma configuración panregional.
|Colombia
|ESPN
|Disney Plus Premium
|Cobertura estándar UCL 25/26.
|Ecuador
|ESPN
|Disney Plus Premium
|Mismo paquete latino.
|Perú
|ESPN
|Disney Plus Premium
|Nota específica de Perú confirma ESPN + Disney+.
|Uruguay
|ESPN
|Disney Plus Premium
|Derechos exclusivos Disney+ en Latam.
|Paraguay
|ESPN
|Disney Plus Premium
|Igual que resto de la región.
|Venezuela
|ESPN
|Disney Plus Premium
|Señal panregional.
|Brasil
|TNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV, Sky+
|MAX
|Para este partido, se listan múltiples señales locales más MAX.
Canales TV y Online en España y países de Europa
|País / región
|TV lineal
|Streaming / OTT
|Detalle clave
|España
|Movistar Plus+ (canales UCL de Movistar)
|App Movistar Plus+ (online)
|Nota del partido lista Movistar Plus como operador en España.
|Reino Unido
|TNT Sports 2 y TNT Sports 8
|Discovery+ (TNT Sports online)
|El fixture oficial de Real Madrid indica TNT Sports para UCL.
|Resto de Europa occidental (ej. Francia, Alemania, Italia, Portugal)
|Operadores locales habituales de UCL (ej. Canal+ / beIN en Francia, DAZN/Sky en Alemania, Sky/Mediaset en Italia, Eleven/DAZN en Portugal)
|Apps propias de cada operador (ej. DAZN, Sky Go, Canal+ app, etc.)
|La distribución UCL se hace por lotes nacionales; para este partido aplica el mismo titular de derechos que para el resto de la edición 25/26.
Fecha, hora TV y online para ver Real Madrid vs. Mónaco
- Ciudad: Madrid, España (Bernabéu).
- Fecha: martes 20 de enero de 2026.
- Horarios: 15:00 ET (Estados Unidos), 14:00 CDMX, 21:00 España.
- Estadio: Real Madrid vs. Mónaco