Conoce dónde ver el partido Real Madrid vs. Mónaco EN VIVO EN DIRECTO GRATIS por televisión (señal abierta) y streaming online por la UEFA Champions League. (Foto: Composición Mag)
El Santiago Bernabéu vuelve a abrir sus puertas para la máxima competición europea tras la tensa protesta de la afición en el último duelo liguero. El conjunto del Real Madrid se enfrenta a un Mónaco sumido en una situación crítica, dando lugar a un enfrentamiento donde la necesidad de redención será la protagonista absoluta este martes 20 de enero, a partir de las 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. horario peninsular por la séptima jornada de la UEFA Champions League 2025-2026. Conoce qué canales de TV por señal abierta y dónde ver streaming online el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver Real Madrid vs. Mónaco EN VIVO por TV y Online

El Real Madrid vs. Mónaco de este martes 20 de enero de 2026 (jornada 7 de Champions) se podrá ver en casi toda América Latina por ESPN/Disney+ y en Estados Unidos por Paramount+ y la señal hispana de TelevisaUnivision (TUDN, UniMás, Univision, ViX). En Europa, la señal cambia por país, destacando TNT Sports/Discovery+ en Reino Unido y Movistar Plus+ en España.

Canales TV y streaming en Estados Unidos

Para este Real Madrid vs. Mónaco se listan: Paramount+, TUDN USA, UniMás, DirecTV Stream y ViX, además de la presencia de Univision en algunos listados.

Región / paísTV lineal (cable/satélite)Streaming / OTT principalDetalle clave
Estados UnidosTUDN USA, UniMás, Univision (según paquete) Paramount+, ViX, DirecTV Stream CBS tiene derechos en inglés vía Paramount+; TelevisaUnivision emite en español por TUDN/UniMás/Univision y ViX.

Cómo ver en México y Centroamérica

En México la transmisión se concentra en TNT Sports y la plataforma MAX, de acuerdo con la parrilla específica del partido. En el resto de Latinoamérica (incluyendo la mayoría de Centroamérica), los derechos de Champions 25/26 están centralizados en ESPN/Disney+.

Región / país / ciudadTV linealStreaming / OTTDetalle clave
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey, etc.)TNT Sports México​MAX, TNT GO ​La nota del partido confirma TNT Sports/MAX como señales oficiales en México. ​
Centroamérica (ej. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá)ESPN (señal panregional) Disney Plus Premium (Plan Premium) Los derechos UCL 25/26 en Latinoamérica son exclusivos de Disney+, con ESPN como señal de TV.

Dónde ver por TV y streaming en Sudamérica

PaísTV linealStreaming / OTTDetalle clave
ArgentinaESPN ​Disney Plus Premium Confirmado para este partido: ESPN + Disney+.
ChileESPN ​Disney Plus Premium Misma configuración panregional.
ColombiaESPN ​Disney Plus Premium Cobertura estándar UCL 25/26.
EcuadorESPN ​Disney Plus Premium Mismo paquete latino.
PerúESPN ​Disney Plus Premium Nota específica de Perú confirma ESPN + Disney+.
UruguayESPN ​Disney Plus Premium Derechos exclusivos Disney+ en Latam.
ParaguayESPN ​Disney Plus Premium Igual que resto de la región.
VenezuelaESPN ​Disney Plus Premium Señal panregional.
BrasilTNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV, Sky+ ​MAX ​Para este partido, se listan múltiples señales locales más MAX. ​

Canales TV y Online en España y países de Europa

País / regiónTV linealStreaming / OTTDetalle clave
EspañaMovistar Plus+ (canales UCL de Movistar) ​App Movistar Plus+ (online) ​Nota del partido lista Movistar Plus como operador en España. ​
Reino UnidoTNT Sports 2 y TNT Sports 8 Discovery+ (TNT Sports online) El fixture oficial de Real Madrid indica TNT Sports para UCL. ​
Resto de Europa occidental (ej. Francia, Alemania, Italia, Portugal)Operadores locales habituales de UCL (ej. Canal+ / beIN en Francia, DAZN/Sky en Alemania, Sky/Mediaset en Italia, Eleven/DAZN en Portugal) Apps propias de cada operador (ej. DAZN, Sky Go, Canal+ app, etc.) La distribución UCL se hace por lotes nacionales; para este partido aplica el mismo titular de derechos que para el resto de la edición 25/26.

Fecha, hora TV y online para ver Real Madrid vs. Mónaco

  • Ciudad: Madrid, España (Bernabéu).​
  • Fecha: martes 20 de enero de 2026.​
  • Horarios: 15:00 ET (Estados Unidos), 14:00 CDMX, 21:00 España.
  • Estadio: Real Madrid vs. Mónaco

