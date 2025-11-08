Los dirigidos por Xabi Alonso vuelven al ruedo del torneo local y quieren ganar para olvidar rápidamente el tropiezo ante el Liverpool por la UEFA Champions League. Real Madrid visita a Rayo Vallecano este domingo 9 de noviembre, a partir de las 16:15 horas peninsular , correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sport 2025-2026, en el Estadio de Vallecas. Conoce en qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.

Es habitual que cada tropiezo del Real Madrid eclipse los avances logrados hasta el momento. Sin embargo, la verdad es que, a excepción del gran revés sufrido ante el Atlético de Madrid, los dirigidos por Xabi Alonso han sido casi imbatibles en Liga. Han solventado sus partidos con notable suficiencia, incluso en aquellos donde el triunfo se resistió un poco más. Lo más destacado: la evidente progresión en su rendimiento jornada tras jornada.

Tras protagonizar una épica remontada europea el jueves contra el Lech Poznań (de 0-2 a victoria), el Rayo Vallecano ha disparado su moral. Este impulso les ayuda a sostenerse en la décima plaza de la liga, demostrando que han sabido gestionar con éxito el esfuerzo de su sexta posición continental.

Dónde ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO ONLINE por LaLiga

Estos son los canales de televisión que pasan y la señal online que transmite el partido entre Real Madrid vs. Rayo Vallecano por la jornada 12 de LaLiga EA Sports, desde el Estadio de Vallecas el domingo 9 de noviembre de 2025.

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar Sudamérica DSports, DGO México Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports

Fecha, hora, TV y online para ver el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano

Ciudad: Madrid, España

Fecha: domingo 9 de noviembre

Horario: 10:15 (Este de Estados Unidos), 09:15 (México) y 16:15 (España)

Estadio: Estadio de Vallecas