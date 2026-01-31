El Real Madrid llega al derbi contra el Rayo Vallecano en un clima de incertidumbre, tras la dura derrota ante el Benfica que lo ha sacado del top ocho de la Liga de Campeones y le obliga a jugarse el pase a octavos en una repesca. El equipo de Arbeloa, que no ha logrado dar continuidad a las buenas sensaciones del inicio de temporada ni con Xabi Alonso ni ahora con él, afronta el regreso a LaLiga con la necesidad de reaccionar para mantener el pulso al Barcelona en la lucha por el título.

Arbeloa había encadenado tres triunfos seguidos, incluido un 6-1 al Mónaco y una solvente victoria en La Cerámica, que parecían marcar una clara mejoría, pero el 4-2 encajado en Da Luz volvió a disparar las dudas sobre la competitividad del equipo en Europa. Tras un enero negro, con la final de Supercopa perdida, la caída de privilegios en Champions y una temprana eliminación copera, el Madrid inicia febrero con menos partidos entre semana y tiempo para trabajar ajustes tácticos, decisiones de alineación y gestión del vestuario, como el caso de Güler.

En lo deportivo, se esperan posibles cambios para reforzar el centro del campo con más músculo (Valverde o Camavinga junto a Tchouaméni), la entrada progresiva de Carvajal y la opción de recuperar a Rodrygo en banda derecha, en un equipo aún mermado por las bajas de Trent, Rüdiger, Mendy y Militao. El ambiente del Santiago Bernabéu será otro elemento clave, tras las críticas recientes de la afición a jugadores y técnicos; Arbeloa ha pedido apoyo confiando en que el trabajo de estas semanas se traduzca en una mejor versión del equipo.

El Rayo Vallecano llega al Bernabéu en plena mala racha, con solo una victoria en las últimas once jornadas, cinco goles a favor y dieciocho en contra, datos que reflejan una crisis de resultados pese a contar con numerosos jugadores ofensivos. La buena noticia para Iñigo Pérez es la recuperación de sus laterales derechos Balliu y Ratiu, con el rumano como probable titular, mientras que en ataque la duda pasa por si Jorge de Frutos repetirá como referencia con Ilias Akhomach como enganche. Aunque ganar será complicado y la historia no le favorece —una sola victoria liguera en Chamartín—, el Rayo confía en poder dar la sorpresa ante un Madrid presionado por la necesidad de levantarse.

Horario para ver el partido Real Madrid — Rayo Vallecano por LaLiga 2025-26

¿Dónde ver partido Real Madrid — Rayo Vallecano EN DIRECTO ONLINE por LaLiga 2025-26?

En España, el Real Madrid — Rayo Vallecano será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+) y en streaming por Movistar Plus+ y DAZN.

En otros países del mundo:

Estados Unidos: ESPN Select y ESPN Deportes

Sudamérica: ESPN Sur y Disney Plus Premium

México: SKY Sports HD y SKY Plus

Alineaciones probables del Real Madrid — Rayo Vallecano

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Raúl Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Mbappé.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarría; Pathé Ciss, Pedro Díaz; Isi, Ilias, Álvaro García; y De Frutos.

Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid — Rayo Vallecano por LaLiga 2025-26

Fecha: Domingo 1 de febrero 2026

Partido: Real Madrid vs. Rayo Vallecano, por la Jornada 22 de LaLiga 2025-26

TV: DAZN LaLiga TV (España), ESPN (EE.UU. y Latinoamérica) y SKY Sports (México)

Hora: 14:00 de Madrid

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego) .

Estadio: Santiago Bernabéu.