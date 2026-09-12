José Mourinho y el Real Madrid reciben al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu este sábado, desde las 21:00 horas, por la fecha 5 de LaLiga 2026/27 . El equipo blanco, tercero en la clasificación con nueve puntos, tiene la obligación de reaccionar ante su público después de la derrota frente al Real Betis en la jornada anterior. Enfrente estará un equipo mermado por las sanciones y todavía sin puntuar como visitante, un contexto que eleva la exigencia del Madrid y convierte el duelo en una oportunidad clave para no perder terreno en la pelea por el liderato.

¿Quieres ver el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO y EN DIRECTO ? A continuación, conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online están disponibles para seguir la cobertura del juego desde México, España, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Online

Real Madrid vs. Rayo Vallecano se juega este sábado 12 de septiembre de 2026 en el Santiago Bernabéu, por la quinta jornada de LaLiga. El inicio está programado para las 14:00 en Perú, equivalente a las 21:00 en España y 19:00 UTC.

País o región Hora local TV Streaming online Perú, Colombia y Ecuador 14:00 ESPN Disney+ Premium Argentina y Uruguay 16:00 ESPN Disney+ Premium Chile 15:00 ESPN Disney+ Premium Bolivia, Paraguay y Venezuela 15:00 ESPN Disney+ Premium España 21:00 DAZN LaLiga; LaLiga TV Bar DAZN México 13:00 Sky Sports Sky+ Centroamérica 12:00–13:00, según país Sky Sports Sky+ y ViX Premium en mercados habilitados Estados Unidos 15:00 ET / 12:00 PT ESPN Deportes ESPN+

En Perú, el derbi entre Real Madrid y Rayo Vallecano podrá seguirse desde las 2:00 p. m. mediante Disney+ Premium; ESPN figura como la señal televisiva para Sudamérica. Es necesario contar con un plan que incluya la transmisión en vivo de LaLiga.espn.com+1

Para España, el partido se emitirá a las 9:00 p. m. por DAZN LaLiga, tanto desde la plataforma de streaming DAZN como a través de los diales habilitados por sus operadores asociados. Los bares y establecimientos con licencia pueden verlo por LaLiga TV Bar.

En México, la transmisión será exclusiva de Sky Sports, con acceso online a través de Sky+, desde la 1:00 p. m. de Ciudad de México. No está prevista emisión por televisión abierta.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO HOY 12 de septiembre?

El Real Madrid vs. Rayo Vallecano se juega este sábado 12 de septiembre de 2026 en el Santiago Bernabéu, por la jornada 5 de LaLiga 2026-27. El pitazo inicial está programado para las 21:00 en España peninsular (19:00 UTC).

País o región Hora del partido Día España (peninsular) 21:00 Sábado 12 de septiembre Reino Unido 20:00 Sábado 12 de septiembre Argentina 16:00 Sábado 12 de septiembre Uruguay 16:00 Sábado 12 de septiembre Paraguay 16:00 Sábado 12 de septiembre Chile 16:00 Sábado 12 de septiembre Bolivia 15:00 Sábado 12 de septiembre Venezuela 15:00 Sábado 12 de septiembre Colombia 14:00 Sábado 12 de septiembre Perú 14:00 Sábado 12 de septiembre Ecuador 14:00 Sábado 12 de septiembre Panamá 14:00 Sábado 12 de septiembre Estados Unidos (ET) 15:00 Sábado 12 de septiembre Estados Unidos (CT) 14:00 Sábado 12 de septiembre Estados Unidos (MT) 13:00 Sábado 12 de septiembre Estados Unidos (PT) 12:00 Sábado 12 de septiembre México 13:00 Sábado 12 de septiembre Costa Rica 13:00 Sábado 12 de septiembre Guatemala 13:00 Sábado 12 de septiembre Honduras 13:00 Sábado 12 de septiembre El Salvador 13:00 Sábado 12 de septiembre Nicaragua 13:00 Sábado 12 de septiembre

En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, Real Madrid recibe al Rayo Vallecano a las 2:00 p. m.. Será un horario de tarde, ideal para seguir el partido en directo antes de la franja nocturna local.

Para la audiencia del Cono Sur, el encuentro se verá a las 4:00 p. m. en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. En Bolivia y Venezuela comenzará una hora antes, a las 3:00 p. m.

En México, Centroamérica y la costa oeste de Estados Unidos, el duelo tendrá una programación más temprana: inicia a la 1:00 p. m. en Ciudad de México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua; y a las 12:00 p. m. en horario del Pacífico estadounidense. En España, el choque se disputará en horario estelar, a las 9:00 p. m., en el Bernabéu.