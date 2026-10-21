MADRID (ESPAÑA), 21/10/2026. Canales de TV y horarios del partido Real Madrid vs. RB Leipzig hoy por la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
MADRID (ESPAÑA), 21/10/2026. Canales de TV y horarios del partido Real Madrid vs. RB Leipzig hoy por la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui
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Este miércoles 21 de agosto, Real Madrid recibirá a RB Leipzig por la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu. El equipo de José Mourinho llega en ascenso a su cita continental. Ganaron sobre la hora a la Roma, en un partido donde estaban abajo en el marcador, y superaron con autoridad a Sevilla por LaLiga.

Si bien aún hay dudas por el rendimiento del equipo, al parecer José Mourinho ya encontró su oncena titular. El mal momento de Vinícius le permitió a Yan Diomandé consolidarse por el sector izquierdo, apoyando a Cucurella en la defensa y asociándose con Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Veremos si Mou mantendrá al extremo marfileño desde el inicio o volverá a apostar por el brasileño.

Otra de las novedades es Endrick como extremo. Se asocia y apoya en la banda. Además, genera peligro cada vez que pisa el área rival. Arda Güler se convirtió en el cerebro del equipo. El jugador habilita a los atacantes. Federico Valverde dejó el mediocampo y empieza a consolidarse como lateral derecho.

El Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

Horarios para ver Real Madrid - RB Leipzig por la Champions League

El partido entre Real Madrid y RB Leipzig por la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League se jugará el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu. A continuación tienes la lista completa de horarios del compromiso organizada país por país:

  • España: 21:00 horas (península y Baleares) / 20:00 horas (Islas Canarias).
  • Estados Unidos: 15:00 horas (Costa Este / EDT) | 14:00 horas (Centro / CDT) | 13:00 horas (Montaña / MDT) | 12:00 horas (Pacífico / PDT).
  • México: 13:00 horas (tiempo del centro / CDMX) | 12:00 horas (zona del Pacífico y Noroeste)
  • Costa Rica: 13:00 horas
  • El Salvador: 13:00 horas
  • Guatemala: 13:00 horas
  • Honduras: 13:00 horas
  • Nicaragua: 13:00 horas
  • Panamá: 14:00 horas
  • Colombia: 14:00 horas
  • Ecuador: 14:00 horas
  • Perú: 14:00 horas
  • Bolivia: 15:00 horas
  • Puerto Rico: 15:00 horas
  • República Dominicana: 15:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas
  • Argentina: 16:00 horas
  • Brasil: 16:00 horas (horario de Brasilia)
  • Chile: 16:00 horas
  • Paraguay: 16:00 horas
  • Uruguay: 16:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid - RB Leipzig EN VIVO por la Champions League?

  • Argentina: ESPN y Disney+ Premium
  • Bolivia: ESPN 2 y Disney+ Premium
  • Brasil: MAX
  • Chile: ESPN 5 y Disney+ Premium
  • Colombia: ESPN 2 y Disney+ Premium
  • Costa Rica: Disney+ Premium
  • Ecuador: ESPN 2 y Disney+ Premium
  • El Salvador: Disney+ Premium
  • Guatemala: Disney+ Premium
  • Honduras: Disney+ Premium
  • México: FOX One
  • Nicaragua: Disney+ Premium
  • Panamá: Disney+ Premium
  • Paraguay: ESPN 2 y Disney+ Premium
  • Perú: ESPN 2 y Disney+ Premium
  • España: Movistar +, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus
  • Uruguay: ESPN 2 y Disney+ Premium
  • Estados Unidos: Paramount+ y DAZN USA
  • Venezuela: ESPN 2 y Disney+ Premium
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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