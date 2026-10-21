Este miércoles 21 de agosto, Real Madrid recibirá a RB Leipzig por la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu. El equipo de José Mourinho llega en ascenso a su cita continental. Ganaron sobre la hora a la Roma, en un partido donde estaban abajo en el marcador, y superaron con autoridad a Sevilla por LaLiga.
Si bien aún hay dudas por el rendimiento del equipo, al parecer José Mourinho ya encontró su oncena titular. El mal momento de Vinícius le permitió a Yan Diomandé consolidarse por el sector izquierdo, apoyando a Cucurella en la defensa y asociándose con Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Veremos si Mou mantendrá al extremo marfileño desde el inicio o volverá a apostar por el brasileño.
Otra de las novedades es Endrick como extremo. Se asocia y apoya en la banda. Además, genera peligro cada vez que pisa el área rival. Arda Güler se convirtió en el cerebro del equipo. El jugador habilita a los atacantes. Federico Valverde dejó el mediocampo y empieza a consolidarse como lateral derecho.
Horarios para ver Real Madrid - RB Leipzig por la Champions League
El partido entre Real Madrid y RB Leipzig por la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League se jugará el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu. A continuación tienes la lista completa de horarios del compromiso organizada país por país:
- España: 21:00 horas (península y Baleares) / 20:00 horas (Islas Canarias).
- Estados Unidos: 15:00 horas (Costa Este / EDT) | 14:00 horas (Centro / CDT) | 13:00 horas (Montaña / MDT) | 12:00 horas (Pacífico / PDT).
- México: 13:00 horas (tiempo del centro / CDMX) | 12:00 horas (zona del Pacífico y Noroeste)
- Costa Rica: 13:00 horas
- El Salvador: 13:00 horas
- Guatemala: 13:00 horas
- Honduras: 13:00 horas
- Nicaragua: 13:00 horas
- Panamá: 14:00 horas
- Colombia: 14:00 horas
- Ecuador: 14:00 horas
- Perú: 14:00 horas
- Bolivia: 15:00 horas
- Puerto Rico: 15:00 horas
- República Dominicana: 15:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas
- Argentina: 16:00 horas
- Brasil: 16:00 horas (horario de Brasilia)
- Chile: 16:00 horas
- Paraguay: 16:00 horas
- Uruguay: 16:00 horas
¿Dónde ver Real Madrid - RB Leipzig EN VIVO por la Champions League?
- Argentina: ESPN y Disney+ Premium
- Bolivia: ESPN 2 y Disney+ Premium
- Brasil: MAX
- Chile: ESPN 5 y Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 2 y Disney+ Premium
- Costa Rica: Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 2 y Disney+ Premium
- El Salvador: Disney+ Premium
- Guatemala: Disney+ Premium
- Honduras: Disney+ Premium
- México: FOX One
- Nicaragua: Disney+ Premium
- Panamá: Disney+ Premium
- Paraguay: ESPN 2 y Disney+ Premium
- Perú: ESPN 2 y Disney+ Premium
- España: Movistar +, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus
- Uruguay: ESPN 2 y Disney+ Premium
- Estados Unidos: Paramount+ y DAZN USA
- Venezuela: ESPN 2 y Disney+ Premium