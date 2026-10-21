Este miércoles 21 de agosto, Real Madrid recibirá a RB Leipzig por la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu. El equipo de José Mourinho llega en ascenso a su cita continental. Ganaron sobre la hora a la Roma, en un partido donde estaban abajo en el marcador, y superaron con autoridad a Sevilla por LaLiga.

Si bien aún hay dudas por el rendimiento del equipo, al parecer José Mourinho ya encontró su oncena titular. El mal momento de Vinícius le permitió a Yan Diomandé consolidarse por el sector izquierdo, apoyando a Cucurella en la defensa y asociándose con Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Veremos si Mou mantendrá al extremo marfileño desde el inicio o volverá a apostar por el brasileño.

Otra de las novedades es Endrick como extremo. Se asocia y apoya en la banda. Además, genera peligro cada vez que pisa el área rival. Arda Güler se convirtió en el cerebro del equipo. El jugador habilita a los atacantes. Federico Valverde dejó el mediocampo y empieza a consolidarse como lateral derecho.

El Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

Horarios para ver Real Madrid - RB Leipzig por la Champions League

El partido entre Real Madrid y RB Leipzig por la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League se jugará el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu. A continuación tienes la lista completa de horarios del compromiso organizada país por país:

España: 21:00 horas (península y Baleares) / 20:00 horas (Islas Canarias).

Estados Unidos: 15:00 horas (Costa Este / EDT) | 14:00 horas (Centro / CDT) | 13:00 horas (Montaña / MDT) | 12:00 horas (Pacífico / PDT).

México: 13:00 horas (tiempo del centro / CDMX) | 12:00 horas (zona del Pacífico y Noroeste)

Costa Rica: 13:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

Guatemala: 13:00 horas

Honduras: 13:00 horas

Nicaragua: 13:00 horas

Panamá: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Puerto Rico: 15:00 horas

República Dominicana: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas (horario de Brasilia)

Chile: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid - RB Leipzig EN VIVO por la Champions League?

Argentina: ESPN y Disney+ Premium

Bolivia: ESPN 2 y Disney+ Premium

Brasil: MAX

Chile: ESPN 5 y Disney+ Premium

Colombia: ESPN 2 y Disney+ Premium

Costa Rica: Disney+ Premium

Ecuador: ESPN 2 y Disney+ Premium

El Salvador: Disney+ Premium

Guatemala: Disney+ Premium

Honduras: Disney+ Premium

México: FOX One

Nicaragua: Disney+ Premium

Panamá: Disney+ Premium

Paraguay: ESPN 2 y Disney+ Premium

Perú: ESPN 2 y Disney+ Premium

España: Movistar +, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus

Uruguay: ESPN 2 y Disney+ Premium

Estados Unidos: Paramount+ y DAZN USA

Venezuela: ESPN 2 y Disney+ Premium

El Real Madrid recibe hoy, miércoles 21 de octubre, al RB Leipzig en el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 3 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo europeo. ¿Dónde ver Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO y EN DIRECTO? La transmisión estará disponible en ESPN y Disney+ Premium para Perú y otros países de Sudamérica, mientras que en España se podrá seguir por Movistar Plus+ y sus canales de fútbol, y en México, por TNT Sports y HBO Max, según la programación local. Los aficionados también podrán consultar las opciones para ver el encuentro online, acceder al minuto a minuto y seguir las principales incidencias de este duelo de Champions League desde sus dispositivos. (VIDEO DE X @RealMadrid)