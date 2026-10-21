Jesús Yupanqui
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Este miércoles 21 de agosto, por la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu. El equipo de José Mourinho llega en ascenso a su cita continental. Ganaron sobre la hora a la Roma, en un partido donde estaban abajo en el marcador, y superaron con autoridad a Sevilla por LaLiga.

Si bien aún hay dudas por el rendimiento del equipo, al parecer José Mourinho ya encontró su oncena titular. El mal momento de Vinícius le permitió a Yan Diomandé consolidarse por el sector izquierdo, apoyando a Cucurella en la defensa y asociándose con Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Veremos si Mou mantendrá al extremo marfileño desde el inicio o volverá a apostar por el brasileño.

Otra de las novedades es Endrick como extremo. Se asocia y apoya en la banda. Además, genera peligro cada vez que pisa el área rival. Arda Güler se convirtió en el cerebro del equipo. El jugador habilita a los atacantes. Federico Valverde dejó el mediocampo y empieza a consolidarse como lateral derecho.

El Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

Horarios para ver Real Madrid - RB Leipzig por la Champions League

El partido entre Real Madrid y RB Leipzig por la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League se jugará el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu. A continuación tienes la lista completa de horarios del compromiso organizada país por país:

  • España: 21:00 horas (península y Baleares) / 20:00 horas (Islas Canarias).
  • Estados Unidos: 15:00 horas (Costa Este / EDT) | 14:00 horas (Centro / CDT) | 13:00 horas (Montaña / MDT) | 12:00 horas (Pacífico / PDT).
  • México: 13:00 horas (tiempo del centro / CDMX) | 12:00 horas (zona del Pacífico y Noroeste)
  • Costa Rica: 13:00 horas
  • El Salvador: 13:00 horas
  • Guatemala: 13:00 horas
  • Honduras: 13:00 horas
  • Nicaragua: 13:00 horas
  • Panamá: 14:00 horas
  • Colombia: 14:00 horas
  • Ecuador: 14:00 horas
  • Perú: 14:00 horas
  • Bolivia: 15:00 horas
  • Puerto Rico: 15:00 horas
  • República Dominicana: 15:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas
  • Argentina: 16:00 horas
  • Brasil: 16:00 horas (horario de Brasilia)
  • Chile: 16:00 horas
  • Paraguay: 16:00 horas
  • Uruguay: 16:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid - RB Leipzig EN VIVO por la Champions League?

  • Argentina: ESPN y Disney+ Premium
  • Bolivia: ESPN 2 y Disney+ Premium
  • Brasil: MAX
  • Chile: ESPN 5 y Disney+ Premium
  • Colombia: ESPN 2 y Disney+ Premium
  • Costa Rica: Disney+ Premium
  • Ecuador: ESPN 2 y Disney+ Premium
  • El Salvador: Disney+ Premium
  • Guatemala: Disney+ Premium
  • Honduras: Disney+ Premium
  • México: FOX One
  • Nicaragua: Disney+ Premium
  • Panamá: Disney+ Premium
  • Paraguay: ESPN 2 y Disney+ Premium
  • Perú: ESPN 2 y Disney+ Premium
  • España: Movistar +, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus
  • Uruguay: ESPN 2 y Disney+ Premium
  • Estados Unidos: Paramount+ y DAZN USA
  • Venezuela: ESPN 2 y Disney+ Premium
ESPN, TNT-SPORTS, Disney Plus, HBO MAX EN VIVO — ver partido Real Madrid vs. RB Leipzig por TV y Fútbol Online | VIDEO
El Real Madrid recibe hoy, miércoles 21 de octubre, al RB Leipzig en el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 3 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo europeo. ¿Dónde ver Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO y EN DIRECTO? La transmisión estará disponible en ESPN y Disney+ Premium para Perú y otros países de Sudamérica, mientras que en España se podrá seguir por Movistar Plus+ y sus canales de fútbol, y en México, por TNT Sports y HBO Max, según la programación local. Los aficionados también podrán consultar las opciones para ver el encuentro online, acceder al minuto a minuto y seguir las principales incidencias de este duelo de Champions League desde sus dispositivos. (VIDEO DE X @RealMadrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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