El Real Madrid recibe al RCD Espanyol en el Santiago Bernabéu por la quinta jornada de LaLiga 2025-26. Será un choque decisivo entre dos invictos que buscan el liderato absoluto, con Barcelona también expectante en la tabla.

El conjunto de Xabi Alonso llega con puntaje ideal tras imponerse a Osasuna, Oviedo, Mallorca y Real Sociedad. Aunque todavía no convence en su funcionamiento, el equipo blanco respalda sus números con un sólido debut victorioso en la Champions League frente al Marsella.

Por su parte, el Espanyol atraviesa un inicio sorprendente. Después de salvar la categoría en la temporada pasada, suma 10 puntos con victorias ante Atlético de Madrid, Osasuna y Mallorca, más un empate con Real Sociedad. En el historial, la ventaja es claramente madridista, pero los pericos llegan con confianza tras derrotar a los blancos 1-0 en febrero.

¿Dónde ver Real Madrid vs. RCD Espanyol EN VIVO por LaLiga 2025-26? Horarios y canales TV del partido en España, México, USA y Argentina. (Composición: Mag)

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO por LaLiga 2025-26?

El duelo será transmitido por canales de TV y streaming online en distintos países. En España, el partido estará disponible a través de M+ LaLiga, mientras que en México se verá por Sky Sports. En Estados Unidos lo transmitirá ESPN Deportes y en Argentina se podrá seguir por DSports.

País Canal de TV Streaming Online España M+ LaLiga Movistar Plus+ México Sky Sports Izzi Go Estados Unidos ESPN Deportes Fubo, ESPN Argentina DSports DGo Chile DSports DGo Colombia DSports DGo Perú DSports DGo

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO por LaLiga 2025-26?

El partido se disputará el sábado 20 de septiembre de 2025 en el Estadio Santiago Bernabéu. Los horarios varían según el país: en España será a las 16:15, mientras que en Argentina comenzará a las 11:15. En México arrancará a las 8:15 (CDMX) y en Estados Unidos a las 10:15 ET.

País Hora España 16:15 Argentina 11:15 Chile 10:15 Colombia 9:15 Perú 9:15 Estados Unidos (ET) 10:15 México (CDMX) 8:15