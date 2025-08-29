Este sábado 30 de agosto, Real Madrid recibe a Mallorca, a partir de las 21:30 horas (2:30 CT / 3:30 pm ET) en el estadio Santiago Bernabéu, por la tercera jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga. El equipo merengue buscará sumar su tercera victoria consecutiva para continuar el buen paso de la mano de Xabi Alonso. Si estás en España, México, Estados Unidos, u otro país, conoce por dónde ver el partido en vivo online por televisión o señal streaming desde cualquier dispositivo móvil.
Cómo llegan Real Madrid y Mallorca a la jornada 3 de LaLiga
Los Merengues llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-0 a Real Oviedo en la fecha 2, con un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Vinícius Júnior. El equipo dirigido por Xabi Alonso suma seis puntos hasta el momento.
Por su parte, los Bermellones empataron por 1-1 frente a Celta de Vigo en su más reciente partido de liga, con anotación de Mateu Morey. El cuadro a cargo de Jagoba Arrasate acumula solo una unidad.
Dónde ver Real Madrid - RCD Mallorca EN DIRECTO desde España
Si estás en España y quieres ver el partido entre Real Madrid vs. RCD Mallorca en directo y online, puedes hacerlo a través de la señal de Movistar La Liga, a través de la aplicación de Movistar+.
Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará disponible la página web de este medio y se podrá acceder a ella de una manera cómoda y sencilla con un ordenador.
- Movistar LaLiga (canal exclusivo de Movistar Plus+)
- Movistar Plus+ (plataforma principal)
- Fútbol 1 (canal deportivo de Movistar)
- Barra LaLiga TV (canal 300 de Movistar Plus+)
Dónde ver Real Madrid - Mallorca EN VIVO ONLINE desde México
Desde México y otros países de Centroamérica como Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala, puedes ver el partido en vivo entre Real Madrid - Mallorca por la señal oficial de Sky Sports.
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala
Dónde ver Real Madrid - Mallorca EN VIVO y EN DIRECTO desde Estados Unidos
Si estás en Estados Unidos, y quieres seguir la cobertura completa y en exclusiva del partido entre Real Madrid vs. Mallorca en vivo y en directo online, desde el Santiago Bernabéu, podrás hacerlo a través de la señal de ESPN y por ESPN+, la plataforma de streaming oficial de LaLiga para el mercado estadounidense.
Fecha, horario, TV y online del partido Real Madrid vs. Mallorca
- Partido: Real Madrid vs. Mallorca
- Fecha: sábado, 30 de agosto de 2025
- Horario: 21:30 (ESP), 16:30 (ARG y CHI), 15:30 (ET), 14:30 (COL), 13:30 (MEX)
- Jornada: Tres de LaLiga EA Sports 2025-2026
- Estadio: Santiago Bernabéu