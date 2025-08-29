Este sábado 30 de agosto, Real Madrid recibe a Mallorca, a partir de las 21:30 horas (2:30 CT / 3:30 pm ET) en el estadio Santiago Bernabéu , por la tercera jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga. El equipo merengue buscará sumar su tercera victoria consecutiva para continuar el buen paso de la mano de Xabi Alonso. Si estás en España, México, Estados Unidos, u otro país, conoce por dónde ver el partido en vivo online por televisión o señal streaming desde cualquier dispositivo móvil.

Cómo llegan Real Madrid y Mallorca a la jornada 3 de LaLiga

Los Merengues llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-0 a Real Oviedo en la fecha 2, con un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Vinícius Júnior. El equipo dirigido por Xabi Alonso suma seis puntos hasta el momento.

Por su parte, los Bermellones empataron por 1-1 frente a Celta de Vigo en su más reciente partido de liga, con anotación de Mateu Morey. El cuadro a cargo de Jagoba Arrasate acumula solo una unidad.

Dónde ver Real Madrid - RCD Mallorca EN DIRECTO desde España

Si estás en España y quieres ver el partido entre Real Madrid vs. RCD Mallorca en directo y online , puedes hacerlo a través de la señal de Movistar La Liga, a través de la aplicación de Movistar+.

Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará disponible la página web de este medio y se podrá acceder a ella de una manera cómoda y sencilla con un ordenador.

Movistar LaLiga (canal exclusivo de Movistar Plus+)

(canal exclusivo de Movistar Plus+) Movistar Plus+ (plataforma principal)

(plataforma principal) Fútbol 1 (canal deportivo de Movistar)

(canal deportivo de Movistar) Barra LaLiga TV (canal 300 de Movistar Plus+)

Dónde ver Real Madrid - Mallorca EN VIVO ONLINE desde México

Desde México y otros países de Centroamérica como Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala, puedes ver el partido en vivo entre Real Madrid - Mallorca por la señal oficial de Sky Sports.

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala

Dónde ver Real Madrid - Mallorca EN VIVO y EN DIRECTO desde Estados Unidos

Si estás en Estados Unidos, y quieres seguir la cobertura completa y en exclusiva del partido entre Real Madrid vs. Mallorca en vivo y en directo online , desde el Santiago Bernabéu, podrás hacerlo a través de la señal de ESPN y por ESPN+, la plataforma de streaming oficial de LaLiga para el mercado estadounidense.

Fecha, horario, TV y online del partido Real Madrid vs. Mallorca