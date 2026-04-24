El Estadio La Cartuja será escenario de un duelo atractivo por la jornada 33 de LaLiga EA Sports 2026. Real Madrid visita a Real Betis este viernes 24 de abril, en un duelo clave para la recta final del campeonato. El partido está programado para las 16:00 horas en Argentina y Uruguay, 15:30 en Chile y 14:00 en Colombia, Perú y Ecuador . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? A continuación, te comparto la lista de canales de televisión, streaming online y horarios para seguir la cobertura desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

La victoria del Real Madrid sobre Alavés alivió el ambiente en el conjunto blanco después de varias semanas complejas, aunque en el vestuario saben que la temporada quedó por debajo de las expectativas, especialmente por no haber competido con fuerza en los torneos más importantes. Ahora, el equipo merengue necesita sostener su eficacia ofensiva en el tramo final del curso para cerrar de la mejor manera posible y dejar una imagen más convincente ante su afición.

Enfrente estará un Betis que llega con objetivos propios y una motivación alta. El cuadro sevillano se mantiene en zona de clasificación europea y buscará sumar con urgencia para consolidar su lugar en las competiciones continentales de la próxima temporada. Con ese contexto, el duelo promete intensidad, necesidad de puntos y argumentos de peso en ambos bandos.

¿Dónde ver Real Madrid-Betis EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Real Madrid vs. Betis de este viernes 24 de abril por LaLiga se verá en España básicamente por DAZN LaLiga (integrado en Movistar y Orange) y en Latinoamérica principalmente por DirecTV Sports/D Sports y su app DGO, además de SKY en México.

Región / País Canal de TV principal Streaming / Plataforma online España DAZN LaLiga DAZN Spain (app/web) Argentina DirecTV Sports / D Sports DGO (DirecTV Go) Uruguay DirecTV Sports / D Sports DGO Chile DirecTV Sports / D Sports DGO Colombia DirecTV Sports / D Sports DGO Perú DirecTV Sports / D Sports DGO Ecuador DirecTV Sports / D Sports DGO México SKY Sports SKY (streaming asociado a suscripción) Resto de Sudamérica* DirecTV Sports / D Sports (donde esté disponible) DGO

¿A qué hora juega Madrid-Betis hoy, 24 de abril por LaLiga?

Conoce los horarios por país para ver el partido Real Madrid vs. Real Betis este viernes 24 de abril por la jornada 33 de LaLiga.

País / Región Hora del partido el 24/04 España (peninsular) 21:00 Argentina 16:00 Uruguay 16:00 Paraguay 16:00 Brasil (Brasilia) 16:00 Chile (Santiago) 15:30 Bolivia 15:00 Venezuela 15:00–15:30 (franja aprox.) Colombia 14:00 Perú 14:00 Ecuador 14:00 Panamá 14:00 México (centro: CDMX) 13:00 Honduras 13:00 El Salvador 13:00 Nicaragua 13:00 Costa Rica 13:00 Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami) 15:00 Estados Unidos (CT: Chicago, Houston) 14:00 Estados Unidos (PT: Los Ángeles) 12:00