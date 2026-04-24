Conoce cómo y dónde ver Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 33 de LaLiga EA Sports desde La Cartuja. (Foto: Composición Mag)
Conoce cómo y dónde ver Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 33 de LaLiga EA Sports desde La Cartuja. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El Estadio La Cartuja será escenario de un duelo atractivo por la jornada 33 de LaLiga EA Sports 2026. Real Madrid visita a Real Betis este viernes 24 de abril, en un duelo clave para la recta final del campeonato. El partido está programado para las 16:00 horas en Argentina y Uruguay, 15:30 en Chile y 14:00 en Colombia, Perú y Ecuador. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? A continuación, te comparto la lista de canales de televisión, streaming online y horarios para seguir la cobertura desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

La victoria del Real Madrid sobre Alavés alivió el ambiente en el conjunto blanco después de varias semanas complejas, aunque en el vestuario saben que la temporada quedó por debajo de las expectativas, especialmente por no haber competido con fuerza en los torneos más importantes. Ahora, el equipo merengue necesita sostener su eficacia ofensiva en el tramo final del curso para cerrar de la mejor manera posible y dejar una imagen más convincente ante su afición.

Enfrente estará un Betis que llega con objetivos propios y una motivación alta. El cuadro sevillano se mantiene en zona de clasificación europea y buscará sumar con urgencia para consolidar su lugar en las competiciones continentales de la próxima temporada. Con ese contexto, el duelo promete intensidad, necesidad de puntos y argumentos de peso en ambos bandos.

¿Dónde ver Real Madrid-Betis EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Real Madrid vs. Betis de este viernes 24 de abril por LaLiga se verá en España básicamente por DAZN LaLiga (integrado en Movistar y Orange) y en Latinoamérica principalmente por DirecTV Sports/D Sports y su app DGO, además de SKY en México.

Región / PaísCanal de TV principalStreaming / Plataforma online
EspañaDAZN LaLiga DAZN Spain (app/web)
ArgentinaDirecTV Sports / D Sports DGO (DirecTV Go)
UruguayDirecTV Sports / D Sports DGO
ChileDirecTV Sports / D Sports DGO
ColombiaDirecTV Sports / D Sports DGO
PerúDirecTV Sports / D Sports DGO
EcuadorDirecTV Sports / D Sports DGO
MéxicoSKY Sports SKY (streaming asociado a suscripción)
Resto de Sudamérica*DirecTV Sports / D Sports (donde esté disponible) DGO

¿A qué hora juega Madrid-Betis hoy, 24 de abril por LaLiga?

Conoce los horarios por país para ver el partido Real Madrid vs. Real Betis este viernes 24 de abril por la jornada 33 de LaLiga.

País / RegiónHora del partido el 24/04
España (peninsular)21:00
Argentina16:00
Uruguay16:00
Paraguay16:00
Brasil (Brasilia)16:00
Chile (Santiago)15:30
Bolivia15:00
Venezuela15:00–15:30 (franja aprox.)
Colombia14:00
Perú14:00
Ecuador14:00
Panamá14:00
México (centro: CDMX)13:00
Honduras13:00
El Salvador13:00
Nicaragua13:00
Costa Rica13:00
Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami)15:00
Estados Unidos (CT: Chicago, Houston)14:00
Estados Unidos (PT: Los Ángeles)12:00
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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