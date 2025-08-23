El Real Madrid se enfrentará al Real Oviedo este 24 de agosto en el Estadio Carlos Tartiere, en lo que será la segunda jornada de La Liga. Este partido marca un reencuentro histórico, ya que ambos equipos no se ven las caras en la máxima categoría desde hace más de 20 años. Los Azules, recién ascendidos a través de los playoffs, buscarán dar una sorpresa en su regreso a la élite del fútbol español y sumar sus primeros puntos en casa.
El equipo de Xabi Alonso llega a este encuentro tras una victoria por 1-0 ante Osasuna, un partido que puso a prueba la capacidad ofensiva de los blancos. Aunque no fue una actuación brillante, un penal convertido por Kylian Mbappé fue suficiente para asegurar los tres puntos. El desafío para el Real Madrid será romper la defensa de un equipo que, como Osasuna, probablemente se cerrará para frustrar a los campeones, una tarea que pondrá a prueba el talento y la estrategia del equipo.
Por su parte, el Real Oviedo tuvo un duro regreso a La Liga al caer 2-0 contra el Villarreal, un partido que se complicó con la expulsión de Alberto Reina en los primeros minutos. De vuelta en casa y con el apoyo de su afición, el club espera conseguir un resultado positivo contra el poderoso Real Madrid. El último enfrentamiento liguero entre ambos equipos, en el Carlos Tartiere, terminó en un empate 1-1, un resultado que el Oviedo sin duda aceptaría con gusto.
Dónde ver Real Madrid - Real Oviedo EN DIRECTO desde España
Si estás en España y quieres seguir la transmisión completa del partido Real Oviedo vs. Real Madrid en directo y online, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga 2025-2026 EA Sports, podrás hacerlo a través de la señal de Movistar La Liga, a través de la aplicación de Movistar+.
Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará disponible la página web de este medio y se podrá acceder a ella de una manera cómoda y sencilla con un ordenador.
- Movistar LaLiga (canal exclusivo de Movistar Plus+)
- Movistar Plus+ (plataforma principal)
- Fútbol 1 (canal deportivo de Movistar)
- Barra LaLiga TV (canal 300 de Movistar Plus+)
Cómo ver Barcelona - Levante EN VIVO ONLINE por TV desde México
Desde México, u otro país de Centroamérica como Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala, puedes seguir el partido Real Oviedo vs. Real Madrid en vivo y online por la señal oficial de Sky Sports.
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala
Dónde ver Barcelona - Mallorca en vivo por TV y online desde Estados Unidos
Por la segunda jornada de LaLiga 2025-2026, Real Oviedo juega contra Real Madrid en vivo, desde el Estadio Ciudad de Valencia. Si te encuentras en Estados Unidos, puedes seguir la transmisión del partido en directo a través de la señal de ESPN y por ESPN+, la plataforma de streaming oficial de LaLiga para el mercado estadounidense.