Este sábado, la capital española será el escenario de un choque de alto voltaje entre merengues y txuri-urdines. El Real Madrid busca hacer valer su localía frente a una Real Sociedad que siempre complica los planes con la firme intención de dar la sorpresa en territorio hostil. El enfrentamiento será este 14 de febrero, a partir de las 9:00 horario peninsular en el Santiago Bernabéu. Si estás en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, conoce en qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo en directo y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

ESPN y Disney Plus transmite el partido entre Real Madrid vs. Real Sociedad este sábado 14 de febrero por la jornada veinticuatro de LaLiga EA Sports 2025-2026 en el Bernabéu. (Foto: JOSE JORDAN / AFP / composición Mag)
¿Dónde ver Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO GRATIS por TV y Online?

El partido Real Madrid vs. Real Sociedad del sábado 14 de febrero de 2026 (Jornada 24 de LaLiga) se emitirá principalmente por la nueva estructura Disney+/ESPN (según territorio) y por DAZN/Disney+ en Europa, además de señales de TV paga como SKY Sports en México y ESPN Deportes en EE. UU.

Dónde ver por TV, Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO desde USA y México

País / ZonaCanales de TVStreaming oficial
Estados Unidos (Este, Central, Montaña, Pacífico)ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited, algunas parrillas listan “Fubo Sports” como canal lineal dentro de FuboTVDisney+ (Plan Premium, vía ESPN dentro del bundle donde aplique), ESPN App (según suscripción), Fubo (paquetes con ESPN/ESPN Deportes)
México (todas las zonas horarias)SKY Sports (SKY Sports/Blue To Go como operador de TV de paga)​DAZN para Latinoamérica donde esté disponible, apps de SKY (Blue To Go) según paquete contratado​

Dónde ver por TV, Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO desde Centroamérica y Caribe

La nota específica de DAZN detalla sobre todo México y EE. UU., pero sigue el patrón regional habitual de LaLiga: operadores de TV paga + streaming de Disney+ Premium/DAZN según país.

Región / País (referencia regional)Canales de TV más habituales para LaLiga*Streaming probable para este partido*
Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá)Señales deportivas regionales ligadas a ESPN/Star o SKY Sports según operador local (cables como SKY, Tigo, Claro, etc.)Disney+ Plan Premium (derechos de LaLiga en streaming en la región), DAZN en países donde ya opera con LaLiga
Caribe hispano (R. Dominicana, etc.)Operadores que distribuyen ESPN/Star o feeds de LaLiga vía cable satelital regional​Disney+ Premium como señal OTT principal para LaLiga

Dónde ver por TV, Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO desde Sudamérica

ESPN/Disney concentran los derechos de LaLiga en Sudamérica, y este partido se marca explícitamente como exclusivo de Disney+ Plan Premium en varios países.

PaísCanales de TVStreaming oficial
ArgentinaSin canal lineal específico indicado (migración a OTT); foco en Disney+ PremiumDisney+ Plan Premium (transmisión en vivo de LaLiga)
UruguayIgual esquema que ArgentinaDisney+ Plan Premium
ParaguayIgual esquema regional ESPN/Disney​Disney+ Plan Premium
ChileIgual esquema regional, prioridad OTTDisney+ Plan Premium
VenezuelaCobertura vía Disney+/ESPN (OTT prioritaria)​Disney+ Plan Premium
BoliviaMisma estructura de derechos que el resto del Cono Sur​Disney+ Plan Premium
Colombia, Perú, EcuadorAunque la nota cita sólo horarios, el partido “podrá disfrutarse en vivo en el Plan Premium de Disney+” para el bloque COL/PER/ECU​Disney+ Plan Premium​
Resto de Sudamérica (ej. Brasil no hispano)Derechos de LaLiga varían (en Brasil suele entrar ESPN Brasil/Star+ o similar)​Plataforma de ESPN/Disney local (ej. Star+ donde siga vigente) o Disney+ Premium según mercado
