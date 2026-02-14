Este sábado, la capital española será el escenario de un choque de alto voltaje entre merengues y txuri-urdines. El Real Madrid busca hacer valer su localía frente a una Real Sociedad que siempre complica los planes con la firme intención de dar la sorpresa en territorio hostil. El enfrentamiento será este 14 de febrero, a partir de las 9:00 horario peninsular en el Santiago Bernabéu . Si estás en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, conoce en qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo en directo y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

ESPN y Disney Plus transmite el partido entre Real Madrid vs. Real Sociedad este sábado 14 de febrero por la jornada veinticuatro de LaLiga EA Sports 2025-2026 en el Bernabéu. (Foto: JOSE JORDAN / AFP / composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO GRATIS por TV y Online?

El partido Real Madrid vs. Real Sociedad del sábado 14 de febrero de 2026 (Jornada 24 de LaLiga) se emitirá principalmente por la nueva estructura Disney+/ESPN (según territorio) y por DAZN/Disney+ en Europa, además de señales de TV paga como SKY Sports en México y ESPN Deportes en EE. UU.

Dónde ver por TV, Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO desde USA y México

País / Zona Canales de TV Streaming oficial Estados Unidos (Este, Central, Montaña, Pacífico) ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited, algunas parrillas listan “Fubo Sports” como canal lineal dentro de FuboTV Disney+ (Plan Premium, vía ESPN dentro del bundle donde aplique), ESPN App (según suscripción), Fubo (paquetes con ESPN/ESPN Deportes) México (todas las zonas horarias) SKY Sports (SKY Sports/Blue To Go como operador de TV de paga)​ DAZN para Latinoamérica donde esté disponible, apps de SKY (Blue To Go) según paquete contratado​

Dónde ver por TV, Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO desde Centroamérica y Caribe

La nota específica de DAZN detalla sobre todo México y EE. UU., pero sigue el patrón regional habitual de LaLiga: operadores de TV paga + streaming de Disney+ Premium/DAZN según país.

Región / País (referencia regional) Canales de TV más habituales para LaLiga* Streaming probable para este partido* Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá) Señales deportivas regionales ligadas a ESPN/Star o SKY Sports según operador local (cables como SKY, Tigo, Claro, etc.) Disney+ Plan Premium (derechos de LaLiga en streaming en la región), DAZN en países donde ya opera con LaLiga Caribe hispano (R. Dominicana, etc.) Operadores que distribuyen ESPN/Star o feeds de LaLiga vía cable satelital regional​ Disney+ Premium como señal OTT principal para LaLiga

Dónde ver por TV, Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO desde Sudamérica

ESPN/Disney concentran los derechos de LaLiga en Sudamérica, y este partido se marca explícitamente como exclusivo de Disney+ Plan Premium en varios países.

País Canales de TV Streaming oficial Argentina Sin canal lineal específico indicado (migración a OTT); foco en Disney+ Premium Disney+ Plan Premium (transmisión en vivo de LaLiga) Uruguay Igual esquema que Argentina Disney+ Plan Premium Paraguay Igual esquema regional ESPN/Disney​ Disney+ Plan Premium Chile Igual esquema regional, prioridad OTT Disney+ Plan Premium Venezuela Cobertura vía Disney+/ESPN (OTT prioritaria)​ Disney+ Plan Premium Bolivia Misma estructura de derechos que el resto del Cono Sur​ Disney+ Plan Premium Colombia, Perú, Ecuador Aunque la nota cita sólo horarios, el partido “podrá disfrutarse en vivo en el Plan Premium de Disney+” para el bloque COL/PER/ECU​ Disney+ Plan Premium​ Resto de Sudamérica (ej. Brasil no hispano) Derechos de LaLiga varían (en Brasil suele entrar ESPN Brasil/Star+ o similar)​ Plataforma de ESPN/Disney local (ej. Star+ donde siga vigente) o Disney+ Premium según mercado