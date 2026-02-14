Este sábado, la capital española será el escenario de un choque de alto voltaje entre merengues y txuri-urdines. El Real Madrid busca hacer valer su localía frente a una Real Sociedad que siempre complica los planes con la firme intención de dar la sorpresa en territorio hostil. El enfrentamiento será este 14 de febrero, a partir de las 9:00 horario peninsular en el Santiago Bernabéu. Si estás en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, conoce en qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo en directo y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.
¿Dónde ver Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO GRATIS por TV y Online?
El partido Real Madrid vs. Real Sociedad del sábado 14 de febrero de 2026 (Jornada 24 de LaLiga) se emitirá principalmente por la nueva estructura Disney+/ESPN (según territorio) y por DAZN/Disney+ en Europa, además de señales de TV paga como SKY Sports en México y ESPN Deportes en EE. UU.
Dónde ver por TV, Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO desde USA y México
|País / Zona
|Canales de TV
|Streaming oficial
|Estados Unidos (Este, Central, Montaña, Pacífico)
|ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited, algunas parrillas listan “Fubo Sports” como canal lineal dentro de FuboTV
|Disney+ (Plan Premium, vía ESPN dentro del bundle donde aplique), ESPN App (según suscripción), Fubo (paquetes con ESPN/ESPN Deportes)
|México (todas las zonas horarias)
|SKY Sports (SKY Sports/Blue To Go como operador de TV de paga)
|DAZN para Latinoamérica donde esté disponible, apps de SKY (Blue To Go) según paquete contratado
Dónde ver por TV, Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO desde Centroamérica y Caribe
La nota específica de DAZN detalla sobre todo México y EE. UU., pero sigue el patrón regional habitual de LaLiga: operadores de TV paga + streaming de Disney+ Premium/DAZN según país.
|Región / País (referencia regional)
|Canales de TV más habituales para LaLiga*
|Streaming probable para este partido*
|Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá)
|Señales deportivas regionales ligadas a ESPN/Star o SKY Sports según operador local (cables como SKY, Tigo, Claro, etc.)
|Disney+ Plan Premium (derechos de LaLiga en streaming en la región), DAZN en países donde ya opera con LaLiga
|Caribe hispano (R. Dominicana, etc.)
|Operadores que distribuyen ESPN/Star o feeds de LaLiga vía cable satelital regional
|Disney+ Premium como señal OTT principal para LaLiga
Dónde ver por TV, Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO desde Sudamérica
ESPN/Disney concentran los derechos de LaLiga en Sudamérica, y este partido se marca explícitamente como exclusivo de Disney+ Plan Premium en varios países.
|País
|Canales de TV
|Streaming oficial
|Argentina
|Sin canal lineal específico indicado (migración a OTT); foco en Disney+ Premium
|Disney+ Plan Premium (transmisión en vivo de LaLiga)
|Uruguay
|Igual esquema que Argentina
|Disney+ Plan Premium
|Paraguay
|Igual esquema regional ESPN/Disney
|Disney+ Plan Premium
|Chile
|Igual esquema regional, prioridad OTT
|Disney+ Plan Premium
|Venezuela
|Cobertura vía Disney+/ESPN (OTT prioritaria)
|Disney+ Plan Premium
|Bolivia
|Misma estructura de derechos que el resto del Cono Sur
|Disney+ Plan Premium
|Colombia, Perú, Ecuador
|Aunque la nota cita sólo horarios, el partido “podrá disfrutarse en vivo en el Plan Premium de Disney+” para el bloque COL/PER/ECU
|Disney+ Plan Premium
|Resto de Sudamérica (ej. Brasil no hispano)
|Derechos de LaLiga varían (en Brasil suele entrar ESPN Brasil/Star+ o similar)
|Plataforma de ESPN/Disney local (ej. Star+ donde siga vigente) o Disney+ Premium según mercado