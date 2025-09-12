Se reanuda el fútbol español luego del parón por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 y Anoeta será el escenario de un partidazo. Este sábado 13 de septiembre, Real Madrid chocará ante Real Sociedad, por la Jornada 4 de LaLiga 2025-26, un enfrentamiento de pronóstico reservado. Aquí te cuento cuáles son las opciones en TV y Streaming para seguir este juego, así como los horarios en diversas partes del mundo.

Recordemos que Real Madrid llega como uno de los líderes tras 3 victorias en las 3 primeras jornadas, mientras que Real Sociedad ha tenido un arranque dubitativo, con 2 empates y una derrota en el inicio del campeonato español.

Conoce a qué hora y por qué canales ver Real Sociedad vs. Real Madrid, este sábado 13 de septiembre, por LaLiga de España. (Fotos: AFP / Composición MAG) / Piero Hatto

¿Dónde ver Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO y EN DIRECTO por LaLiga 2025-26?

Este sábado 13 de septiembre, la transmisión del juego Real Madrid vs. Real Sociedad en España estará a cargo de Movistar Plus y Movistar Plus+ en streaming, a partir de las 4:15 a.m. horario peninsular. Sigue la retransmisión minuto a minuto desde cualquier parte del territorio español en cualquiera de estas opciones.

De otro lado, si te encuentras en Estados Unidos podrás seguirlo mediante ESPN Deportes en TV o Fubo en Streaming, a partir de las 10:15 a.m. Tiempo del Este o 7:15 p.m. Tiempo del Pacífico. De otro lado, en México la transmisión estará a cargo de Sky Sports HD desde las 8:15 a.m. hora CDMX.

Elige tu opción de preferencia para que puedas seguir el duelo minuto a minuto desde Anoeta, en lo que será la cuarta jornada del campeonato español.

Real Madrid - Real Sociedad: horarios y canales de TV

País Horario Canal TV y Streaming Argentina 11:15 a.m. ESPN y Disney Plus Bolivia 10:15 a.m. ESPN y Disney Plus Chile 10:15 a.m. ESPN y Disney Plus Colombia 9:15 a.m. ESPN y Disney Plus Ecuador 9:15 a.m. ESPN y Disney Plus Paraguay 11:15 a.m. ESPN y Disney Plus Perú 9:15 a.m. ESPN y Disney Plus Uruguay 11:15 a.m. ESPN y Disney Plus Venezuela 10:15 a.m. ESPN y Disney Plus

Real Madrid vs. Real Sociedad: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Álvaro Carreras, Militao, Huijsen, Trent Alexander-Arnold; Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Vinicius, Mbappé.

Courtois; Álvaro Carreras, Militao, Huijsen, Trent Alexander-Arnold; Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Vinicius, Mbappé. Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Muñoz; Kubo, Marín, Gorrotxategi, Barrenetxea; Óskarsson, Oyarzabal.

Momios y apuestas del Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga 2025-26

Este sábado, Real Madrid visitará Anoeta para enfrentar a Real Sociedad, una plaza siempre complicada para los merengues, donde han caído algunas veces en los últimos años. Pese a ello, los de Xabi Alonso son los favoritos en las casas de apuestas. El triunfo del Real Madrid paga -167, mientras que la victoria de Real Sociedad va +430 y el empate tiene una cuota de +320.

Real Madrid visita a Real Sociedad este sábado 13 de septiembre en el Estadio de Anoeta en San Sebastián por la Jornada 4 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Ronie Bautista / GEC