Se reanuda el fútbol español luego del parón por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 y Anoeta será el escenario de un partidazo. Este sábado 13 de septiembre, Real Madrid chocará ante Real Sociedad, por la Jornada 4 de LaLiga 2025-26, un enfrentamiento de pronóstico reservado. Aquí te cuento cuáles son las opciones en TV y Streaming para seguir este juego, así como los horarios en diversas partes del mundo.
Recordemos que Real Madrid llega como uno de los líderes tras 3 victorias en las 3 primeras jornadas, mientras que Real Sociedad ha tenido un arranque dubitativo, con 2 empates y una derrota en el inicio del campeonato español.
¿Dónde ver Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO y EN DIRECTO por LaLiga 2025-26?
Este sábado 13 de septiembre, la transmisión del juego Real Madrid vs. Real Sociedad en España estará a cargo de Movistar Plus y Movistar Plus+ en streaming, a partir de las 4:15 a.m. horario peninsular. Sigue la retransmisión minuto a minuto desde cualquier parte del territorio español en cualquiera de estas opciones.
De otro lado, si te encuentras en Estados Unidos podrás seguirlo mediante ESPN Deportes en TV o Fubo en Streaming, a partir de las 10:15 a.m. Tiempo del Este o 7:15 p.m. Tiempo del Pacífico. De otro lado, en México la transmisión estará a cargo de Sky Sports HD desde las 8:15 a.m. hora CDMX.
Elige tu opción de preferencia para que puedas seguir el duelo minuto a minuto desde Anoeta, en lo que será la cuarta jornada del campeonato español.
Real Madrid - Real Sociedad: horarios y canales de TV
|País
|Horario
|Canal TV y Streaming
|Argentina
|11:15 a.m.
|ESPN y Disney Plus
|Bolivia
|10:15 a.m.
|ESPN y Disney Plus
|Chile
|10:15 a.m.
|ESPN y Disney Plus
|Colombia
|9:15 a.m.
|ESPN y Disney Plus
|Ecuador
|9:15 a.m.
|ESPN y Disney Plus
|Paraguay
|11:15 a.m.
|ESPN y Disney Plus
|Perú
|9:15 a.m.
|ESPN y Disney Plus
|Uruguay
|11:15 a.m.
|ESPN y Disney Plus
|Venezuela
|10:15 a.m.
|ESPN y Disney Plus
Real Madrid vs. Real Sociedad: posibles alineaciones
- Real Madrid: Courtois; Álvaro Carreras, Militao, Huijsen, Trent Alexander-Arnold; Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Vinicius, Mbappé.
- Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Muñoz; Kubo, Marín, Gorrotxategi, Barrenetxea; Óskarsson, Oyarzabal.
Momios y apuestas del Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga 2025-26
Este sábado, Real Madrid visitará Anoeta para enfrentar a Real Sociedad, una plaza siempre complicada para los merengues, donde han caído algunas veces en los últimos años. Pese a ello, los de Xabi Alonso son los favoritos en las casas de apuestas. El triunfo del Real Madrid paga -167, mientras que la victoria de Real Sociedad va +430 y el empate tiene una cuota de +320.