Este miércoles 14 de mayo, Real Madrid se medirá contra Roma por la segunda jornada de la fase liga de la Champions League. Este emocionante compromiso se realizará en el Estadio Olímpico de Roma. El conjunto liderado por José Mourinho llega al compromiso con una serie de cuestionamientos y la polémica por las decisiones arbitrales, que, según señalan desde el propio club, los perjudican. A pesar de ello, el conjunto blanco está mentalizado en ganar y empezar a marcar diferencias en el campeonato donde son los máximos ganadores.

Mbappé es el goleador del equipo; a pesar de no atravesar su mejor momento deportivo, se las ingenia para seguir anotando. Vinícius es otro jugador que no brilla como en ediciones pasadas. A pesar de contar con el respaldo de José Mourinho, algunos fanáticos empiezan a cuestionar al brasileño. Ante Villarreal, Mourinho apostó por Yan Diomandé, quien cumplió un buen papel e incluso anotó el gol del triunfo.

Roma es un equipo que sabe defenderse y cuenta con un experimentado entrenador: Gian Piero Gasperini. El conjunto italiano quiere hacerse fuerte de local y dar el golpe sobre la mesa, derrotando a uno de los candidatos para ganar la Champions League. Paulo Dybala es su principal figura.

El Real Madrid vs. Roma por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

Horarios del partido Real Madrid vs. Roma

Los horarios para que puedas ver el partido entre Barcelona y Galatasaray hoy miércoles 14 de octubre por la Champions League según tu localidad.

México: 13:00 horas

Costa Rica: 13:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

Honduras: 13:00 horas

Nicaragua: 13:00 horas

Perú: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Panamá: 14:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

España: 21:00 horas

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Roma en Estados Unidos?

Los horarios en Estados Unidos para que puedas disfrutar del partido Real Madrid vs. Roma:

Hora del Este (ET) (Miami, Nueva York, Washington D. C., Atlanta, Boston): 3:00 p. m.

Hora del Centro (CT) (Chicago, Dallas, Houston, Nueva Orleans): 2:00 p. m.

Hora de la Montaña (MT) (Denver, Salt Lake City, Phoenix): 1:00 p. m.

Hora del Pacífico (PT) (Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas): 12:00 p. m. (mediodía)

¿Dónde ver Real Madrid vs. Roma EN VIVO por la Champions League?

El canal de transmisión del partido Real Madrid vs. Roma será por ESPN 2 para América Latina (menos en Chile, Argentina y Brasil) y Disney Plus (en streaming). Si te encuentras en México, el duelo estará disponible por FOX One.

Argentina: ESPN y Disney+ Premium

Brasil: MAX

Bolivia: ESPN 2 y Disney+ Premium

Chile: ESPN y Disney+ Premium

Colombia: ESPN 2 y Disney+ Premium

Costa Rica: Disney+ Premium

República Dominicana: Disney+ Premium

Ecuador: ESPN 2 y Disney+ Premium

El Salvador: Disney+ Premium

Guatemala: Disney+ Premium

Honduras: Disney+ Premium

Jamaica: Bluu

México: FOX One

Panamá: Disney+ Premium

Paraguay: ESPN 2 y Disney+ Premium

Perú: ESPN 2 y Disney+ Premium

Puerto Rico: UniMás y ViX

España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Uruguay: ESPN 2 y Disney+ Premium

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univisión NOW, TUDN App y ViX.

Venezuela: ESPN 2 y Disney+ Premium