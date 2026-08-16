El Real Madrid cierra su pretemporada europea con una última prueba de alto nivel antes del inicio oficial de LaLiga. Este domingo 16 de agosto, el equipo dirigido por José Mourinho visitará al Schalke 04 en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen, un escenario histórico del fútbol alemán que servirá para medir el estado competitivo del cuadro blanco antes de afrontar los primeros desafíos de la temporada. Si quieres ver el partido en vivo y en directo, te comparto los canales de TV y streaming online para seguirlo desde el lugar que te encuentres.

El Real Madrid afronta este partido con buenas sensaciones tras una pretemporada sin derrotas: dos victorias y un empate que refuerzan el funcionamiento del equipo antes del inicio oficial. Los blancos empataron 2-2 ante la Fiorentina, superaron 2-1 al Ferencváros y conquistaron el Trofeo Teresa Herrera tras imponerse 1-0 al Deportivo de La Coruña. Brahim Díaz firmó el único gol de un encuentro que volvió a confirmar la competitividad y profundidad de plantilla del cuadro madridista.

Su rival, el Schalke 04, encara una temporada cargada de simbolismo. El histórico equipo alemán regresa a la Bundesliga después de tres campañas en segunda división, tras proclamarse campeón y recuperar un lugar que su afición considera natural. El ascenso también devuelve al calendario el Revierderby frente al Borussia Dortmund, uno de los clásicos más intensos del fútbol alemán. Con refuerzos, una plantilla renovada y el impulso de su hinchada, el Schalke busca reconstruir su peso competitivo y acercarse nuevamente al protagonismo europeo que marcó buena parte de su historia.

¿Dónde ver el partido Real Madrid — Schalke 04 EN VIVO EN DIRECTO por amistoso 2026?

El amistoso Schalke 04 vs. Real Madrid se juega este domingo 16 de agosto en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen, Alemania . El inicio está programado para las 17:00 en España, 10:00 en Perú, Colombia y Ecuador; 11:00 en la costa este de Estados Unidos; y 09:00 en México.

País o región TV Streaming online España La 1 TVE, Real Madrid TV RTVE Play, RM Play Perú — DAZN México — DAZN Centroamérica — DAZN Estados Unidos FOX Deportes DAZN, Paramount+, FOX One, CBS Sports Golazo Network, FOX Sports online Reino Unido — DAZN Alemania — DAZN Canadá — DAZN Australia beIN Sports 3 DAZN Nueva Zelanda — beIN Sports Connect Malasia — RTM Klik Sudáfrica, Nigeria y Ghana Sporty TV StarTimes App

En España, el encuentro tendrá una cobertura especialmente amplia: se verá por La 1 de TVE y Real Madrid TV, mientras que por internet podrá seguirse mediante RTVE Play y RM Play. RTVE tiene la transmisión programada desde las 16:55, cinco minutos antes del inicio oficial.

En México, Centroamérica y Sudamérica, DAZN es la plataforma internacional señalada para ver el partido. Para la audiencia mexicana, algunos listados adicionales mencionan a Claro Sports, por lo que puede ser una alternativa útil si su programación local confirma la emisión.

En Estados Unidos, el abanico es mayor: FOX Deportes es la principal opción de televisión en español, mientras que DAZN, Paramount+, FOX One, CBS Sports Golazo Network y los servicios digitales de FOX figuran como alternativas online. La disponibilidad final puede variar según el plan de cada plataforma o el operador de TV.

¿A qué hora empieza el partido amistoso Real Madrid — Schalke 04?

El amistoso Schalke 04 vs. Real Madrid se juega este domingo 16 de agosto en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen, Alemania. El inicio está fijado para las 17:00 en España peninsular, equivalentes a las 15:00 UTC.

País o zona Hora Alemania 17:00 España peninsular 17:00 Islas Canarias 16:00 Reino Unido 16:00 Portugal continental 16:00 Perú 10:00 Colombia 10:00 Ecuador 10:00 México (CDMX) 09:00 Estados Unidos (Este) 11:00 Estados Unidos (Centro) 10:00 Estados Unidos (Montaña) 09:00 Estados Unidos (Pacífico) 08:00 Venezuela 11:00 Bolivia 11:00 Chile 11:00 Argentina 12:00 Uruguay 12:00 Paraguay 11:00 Brasil (Brasilia / São Paulo) 12:00 República Dominicana 11:00 Costa Rica 09:00 Guatemala 09:00 El Salvador 09:00 Honduras 09:00 Nicaragua 09:00 Panamá 10:00

Para el público de Perú, Colombia y Ecuador, el Schalke 04 vs. Real Madrid comenzará a las 10:00 a. m.. En Estados Unidos, la referencia es de 11:00 a. m. en la costa este, 10:00 a. m. en la zona central y 8:00 a. m. en la costa del Pacífico.

En México, el horario principal de Ciudad de México será a las 9:00 a. m., igual que en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Panamá mantiene el mismo horario que Perú: 10:00 a. m.

En el Cono Sur, Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay lo podrán seguir desde las 11:00 a. m.; mientras que Argentina, Uruguay y el horario de Brasilia/São Paulo marcan las 12:00 del mediodía.

En Europa, el duelo empieza a las 17:00 en Alemania y España peninsular, y a las 16:00 en Reino Unido, Portugal e Islas Canarias. La señal oficial anunciada por el Real Madrid es Realmadrid TV y RM Play; la disponibilidad puede variar fuera de España.